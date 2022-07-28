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Саратовский суд вновь запретил анонимайзер Tor в России Статьи редакции

Всего через шесть дней после того, как Роскомнадзор разблокировал сайт браузера.

  • О том, что Ленинский районный суд Саратова повторно запретил анонимайзер Tor в РФ, сообщил «Интерфакс».
  • Суд признал, что Tor Browser «содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ», а также позволяет получить доступ к контенту, который «способствует совершению уголовных преступлений».
  • Анонимайзер Tor повторно запретили всего через шесть дней после того, как Роскомнадзор разблокировал сайт браузера. Важно отметить, что ведомство сняло ограничения лишь спустя два месяца после того, как Саратовский областной суд отменил решение о запрете Tor Browser и направил дело на повторное рассмотрение.
  • Когда начнётся блокировка сайта torproject.org, неясно. На момент написания заметки ресурс по-прежнему доступен с IP-адресов российских провайдеров.

В конце мая 2022 года Роскомнадзор потребовал от компании Google удалить приложение Tor Browser из магазина Google Play, но оно всё ещё доступно для загрузки.

Новости
Роскомнадзор потребовал удалить приложение браузера Tor из Google Play Статьи редакции

В браузере нашли «запрещённую» информацию, но какую именно, публично неизвестно.

#новости #tor #блокировки

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20 комментариев
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Поздний динозавр

И так во всём. Колбасит из стороны в сторону.

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симуляцiя активностi

По симптомам похоже на корону, лучше вакцинироваться

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Поздний динозавр
Я и сам своего рода доктор.
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Казенный пёс_анон

Хм

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Павел Сергеев

Поздно уже,корона съела мозги)

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Дикая Морковка

Саратовский суд звучит как начало анекдота

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Широкий Валера

Заходит как-то саратовский суд в бар, а бармен ему говорит...

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Дикая Морковка

Заходит как-то саратовский суд в бар, а бармен ему говорит
@Порфирьевич

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Порфирьевич

Заходит как-то саратовский суд в бар, а бармен ему говорит: « Валера, ты вчера бутылку портвейна со своего стола не брал?» — « Не брал, Коля. Самому надо.» Саратовский суд был таким же огромным, как наш, и бармену не очень поверили. Стали вызывать на допрос. Вызвали, а он на суде так и объясняет: « Я ведь думал, что вы — из прокуратуры, но вас еще семеро было…» — « То есть ты прямо так и сказал?

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Pavel Peregud

Заходят украинец, поляк и англичанин в бар, а бармен достает обрез и стреляет три раза. В москаля.

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Афанасий Алексин

а бармен говорит: какой коктель будете?
СС: секс на пляже
Бармен: это после смены, так что пить будете?

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Синьор Помидор

Рецепт обхода блокировок от госканала Россия24

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симуляцiя активностi

Оттепель не случилась

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Казенный пёс_анон

Жаль

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Нейроорлов

Привет БРАТ

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Yasos Biba

https://tor.eff.org

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Thakar
Суд признал, что Tor Browser «содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ», а также позволяет получить доступ к контенту, который «способствует совершению уголовных преступлений»

Браузер содержит информацию? Ладно. А глаза они не хотят запретить? Глазами тоже можно получить информацию, запрещенную к распространению на территории РФ.
Можно запретить топоры, молотки, сковородки. Ими при желании убить можно.
Еще можно всех мужиков посадить. У них член есть. Членом можно кого-то изнасиловать

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Alex

анонимайзер Tor запретил Саратовский суд в России

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Devi Harris
Tor Browser «содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ»

Запретить все языки, на них можно написать что-то экстремистское

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Александр Прохоренко

Продажа оружия, детей, наркотиков и порно vs. Саратов

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