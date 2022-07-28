Некоторые уже показывают пиратские копии новых фильмов — и количество таких игроков будет расти, считают в профильной ассоциации.

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России. Об этом «Интерфаксу» рассказал член ассоциации и глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

По его словам, это откроет «окно возможностей для показа голливудского контента». Сейчас за показ таких фильмов кинотеатры могут привлечь к ответственности, отмечает Исаев.

Во-первых, у них нет прокатных удостоверений. Во-вторых, в России действует временный порядок расчётов в рублях с иностранными правообладателями, связанными с «недружественными» странами. Но у студий нет спецсчетов, а за отсутствие платежей тоже есть ответственность.

Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4% до 2022, кинозалов — на 12,4% до 4996. Залы простаивают в том числе из-за недостатка контента.

При этом, по данным АВК, на неделе с 4 по 10 июля 2022 года нелегальные копии фильмов показывали 127 кинотеатров в России. «Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся “торент-показами”. На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти», — отмечал председатель ассоциации Алексей Воронков.