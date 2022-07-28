Кинотеатры попросили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии — это откроет им «окно возможностей» Статьи редакции
Некоторые уже показывают пиратские копии новых фильмов — и количество таких игроков будет расти, считают в профильной ассоциации.
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России. Об этом «Интерфаксу» рассказал член ассоциации и глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.
По его словам, это откроет «окно возможностей для показа голливудского контента». Сейчас за показ таких фильмов кинотеатры могут привлечь к ответственности, отмечает Исаев.
Во-первых, у них нет прокатных удостоверений. Во-вторых, в России действует временный порядок расчётов в рублях с иностранными правообладателями, связанными с «недружественными» странами. Но у студий нет спецсчетов, а за отсутствие платежей тоже есть ответственность.
Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4% до 2022, кинозалов — на 12,4% до 4996. Залы простаивают в том числе из-за недостатка контента.
При этом, по данным АВК, на неделе с 4 по 10 июля 2022 года нелегальные копии фильмов показывали 127 кинотеатров в России. «Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся “торент-показами”. На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти», — отмечал председатель ассоциации Алексей Воронков.
Сидишь такой в кинотеатре а тебе из колонок со всех сторон посреди фильма - ставки на спорт!!!…
У мене таке було. В кінотеатрі стрім фільма завис, копія оригінальна була, звичайно, але в залі всі кричали "1 ікс бет - ставки на спорт".
Сидишь такой в кинотеатре смотришь фильм, а там в фильме мужик тоже сидит в кинотеатре встает и идет ссать кашляя
ОДИН ИКС БЛЭЭЭЭТ!!!
ПРОБЛЕМЫ С ДОСТУПОМ К ДЖОЙКАЗИНО????????
так это ж «окно возможностей» - поставил, выиграл, поднялся!
Большие выигрыши .......
Я работал в киносети, это очень грустная новость, потому что это ставит крест на возврате зарубежных дистрибьютеров очень надолго. Одно дело в 90ые, когда все заходящие думали, что это просто выход страны из средневековья и пиратство будет исчезать, а другое дело когда они только ушли и тут же начали крутить их фильмы вопреки всем нормам интеллектуального права. Доверие обратно возвращать надо будет долго
"ставит крест на возврате зарубежных дистрибьютеров очень надолго" Простите за наивный вопрос, а что в этом плохого? Ну не вернутся, и что с того. Фильмы же всё равно показывать будут, публике какая разница.
А зачем возвращать? Продолжат показывать пиратки без отчислений, профит же
Грустная новость в том что власть в России захватил бандит из 90х со своими подельниками и с помощью пропагандв оскотинил миллионы людей, после чего начал агрессивную войну с Украиной. А весь остальной пиздец это просто последствия.
Зачем нам эта голливудская помойка? Снимайте патриотичные фильмы про гиви и мотороллу, рогозина на орбите и лаврова на приёме в Мозамбике. Столько сюжетов! Комедии и исторические драмы, боевики и,даже, эротические мелодрамы.
В эротических наверное Машка будет сниматься?
если в духе смерти сталина то я б глянул)
Это такой лол, конечно. Запад - загнивающий и нафиг нам не нужен, но вот айфоны, пожалуй, мы контрабандой ввезем. Фильмы голливудские будем показывать без согласия правообладателя. На машинах российских тоже чет желающих особо нет ездить, давайте контрабандить элитнокары. Дайте нам беспилотники, позязя, а то у нас неть. И куда ни плюнь - везде одно и то же. Реально - Королевство кривых зеркал, ни дать ни взять.
страна фасадов, хуль рашн илитка любит и тянется к цивилизационном буржуазному миру, а крепостную грязь нужно приучать жить в говне.
Пусть закрываются уже. Нахуй они нужны, если смотреть в них нечего?
А людей куда девать? 🤦♂️
Окно возможностей закрылось на следующий день после 24.02
Предлагаю тогда освободить зрителей от ответственности за просмотр фильмов в кино без согласия кинотеатра )
Я думал панорама запостила
Новости всё лучше и лучше)))
Экранка и точка)
С таким переводом?
https://www.youtube.com/watch?v=S9iijYDDin0
и в таком же качестве
перевод кстати охуенный, Михалёв - бог.
надеюсь потом разрешат посередине фильма вставлять 1xbet
(запомните этот твит)
Что? Вы не хотите продавать нам что-то, что сделали своим трудом и своими деньгами? Ну так мы это украдём! Сами виноваты, что не хотите наших денежек)! 😃 Слава dtf
та хули, можно и россиянские фильмы без лицензии крутить, окно возможностей я ебал
"Уже 127 кинотеатров из 2000 показывают пиратские копии новых фильмов, чтобы «выжить». Об этом рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. Месяц назад такие показы проводили лишь 16 кинотеатров.
Всё, в общем-то, предсказуемо. Вначале воры, уголовники и бандиты пришли к власти. Затем они построили государство, в котором все рано или поздно, но вынуждены становиться преступниками просто потому, что это государство построено ворами, уголовниками и бандитами. И ничего другого, кроме воровской малины, они построить не могут"
https://el-murid.livejournal.com/5184179.html
Америка тоже была отнюдь не исключительно лордами и элитой построена.Однако ж
Что они нам сделают? Мы в другой стране.Во-вторых
За мат извени
Послать забыл
а что не так с Брат 2? надоел чтоли?
Интересно, сколько людей принципиально не будут ходить на такие пиратские фильмы. Или опять найдётся куча отмазок, почему пойти на спиженный фильм - это ничего страшного.
Как же им не хочется банкротиться...
Киномакс уже реализовал это через отдельное юрлицо и якобы «аренду» кинозалов
Россия - страна возможностей
Зачeм показывать пиратскиe копии чужих фильмов, когда Россия являeтся кладищeм своeго самого лучшeго кино.
кладбищем? а не, показалось. хотя...
А где профессиональные копии брать будут.... на торрентах скачивать??