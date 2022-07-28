Новости

В Воронеже полиция задержала двух подростков — один из них помочился на могиле ветерана, другой это снимал Статьи редакции

Подросток опубликовал видео, на которых оскверняет могилу.

В Воронеже полиция задержала двух подростков 15 и 16 лет, причастных к осквернению могил на кладбище. Ранее один из них выложил в сеть ролики, на которых он матерится, прыгает по оградам, обнимает надгробия и снимает, как целуется со сверстником.

По факту надругательства над могилами председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку. После этого подросток опубликовал в соцсетях извинения, объяснив свой поступок тем, что «просто хотел просмотров». Он также рассказал местным журналистам, что якобы мочился на могилу прабабушки.

Я не знаю, зачем они это сделали, похоже на дешёвый, грязный хайп. Это п****ц для всех, на самом деле. Мне не столько важна его ориентация, сколько отношение к таким вещам, как кладбища.

знакомый подростков

#новости #воронеж

5213 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
117 комментариев
Написать комментарий...
 дорогой БРАТ Донателло

бастрыкин блядь за какими-то школотронами бегает ахааххааххаа

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман
Ответить
Развернуть ветку
Байрактар Байрактарович

Вся российская верхушка - это инфантилы. Думаешь, почему путин бомбит преимущественно школы и детсады?

Ответить
Развернуть ветку
Согласен

Согласен

Ответить
Развернуть ветку
Коматозник

Похуй на могилы. Не понимаю такого трепетного к ним отношения.
Те кто говорит, что это память - вы вспоминаете исключительно когда могилу видите? Никак иначе?

Ответить
Развернуть ветку
дорогой БРАТ Донателло

это вообще как раз тот случай когда просто мамка должна была объяснить что надо нормально вести себя как человек.

но нет нахуй, андрюха у нас тут криминал, по коням

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Йохан Ирвинг

Бля чувак, ссать на чьи то могилы это пиздец в любом обществе
Максимально тупой коммент

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
KingOfTheDivan

Ну это никак не отменяет, что на них ссать не надо

Ответить
Развернуть ветку
Петров-Васечкин.

у тебя никто из родных не помирал?
пойди, посцы

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Магомед Шереметьев

Это чья-то частная собственность, большевик

Ответить
Развернуть ветку
Sheriff Paul

Визитку навального при них нашли?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

Только Красовского.

Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

Подростки же, значит визитка Светова

Ответить
Развернуть ветку
Коля Дырчик

Только Правого сектора

Ответить
Развернуть ветку
Прохладный кубок

Это в любом случае аморально.
Понимаю когда будут мочиться на могилу Пуйла, это более, чем заслуженно, но причем здесь могила ветера второй мировой войны?

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

Аморально это срать на живых. А мёртвым — похуй...

Тут же у нас случай просто каких то ёбнутых и раньше они бы заранее стояли на учёте в дурке.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Беспонтовый пирожок

Без председателя ск тут бы не справились.. Нужно ещё деду на линию позвонить

Ответить
Развернуть ветку
Согласен

Согласен

Ответить
Развернуть ветку
Космополит-глобалист

Я вообще не понимаю, зачем нужны кладбища. Земля нужна живым, мёртвым она ни к чему.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

Пусть учатся кримировать.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
YDenis

Кладбища нужны чтобы чтить память о близких людях.

Близкие люди - это та странная женщина, что постоянно зовет тебя кушать, пока не остыло.

Память - это такая херня, которая сохраняла важные знания, пока однажды не изобрели ютуб.

Ответить
Развернуть ветку
Иностранный Агент

Кажется мы стали забывать как обрыганные говнари и готы это делали еще 20 лет назад :)

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

И все норм было. Никто не умирал.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Хер его знает... меня могилы никак не трогают. И вообще, когда умру, не хотел бы, чтобы она была. )

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

В банку пусть сгребут и выкинут.

Ответить
Развернуть ветку
Kvinlan Vos

Согласен, нет могилы - нет и опасности быть "всячески униженным" после смерти.

Ответить
Развернуть ветку
Петров-Васечкин.

так вполне возможно что и не будет
вероятность поджариться в ядерном пожаре и быть сожранным бездомными собаками сейчас выше чем во время карибского кризиса

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Спящий агент
Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Это ветеран ВОВ плачет от того, что теперь память о его подвиге, который ранее признавал весь мир, обосран Путиным и его "ястребами".

Ответить
Развернуть ветку
21 комментарий
Специализированный мангал

Выглядит как АПшный заказ))

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Но чтобы никто не догадался, чуб пока что решили не выстригать.

Ответить
Развернуть ветку
YDenis

Б-Б-БИНГО!

Ответить
Развернуть ветку
Британский динозавр

Каааак же глубоко не похуй

Ответить
Развернуть ветку
Лисенко Сергей Михайлович

Все правильно сделал. Российские военные незаслуживают уважения

Ответить
Развернуть ветку
gr666stlan

Вы настолько слепы в своей ненависти, что не допускает что бабушка была солдатом страны, которой уже нет и воевала за свой дом

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Emmet Brown, Dr.

На свежую могилу что-то непохоже.

Ответить
Развернуть ветку
Спящий агент

А если потомки этих ветеранов сейчас воюют за Украину?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
YDenis

На что вы надеетесь?)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

А у подростков в России пола больше нет?

Ответить
Развернуть ветку
К X

Сначала государство абсолютно варварски демонизировало таких детей а потом удивляются ответному презрению

Ответить
Развернуть ветку
Сексуальный бас

В итоге выяснят, что их перед этим тренировали ЛГБТ секс-инструкторы из НАТО

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr

Блять, да что за ебнутые а!

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

СК РФ?

Ответить
Развернуть ветку
gr666stlan

Пизда ему, если закроют, а скорее всего так и будет- повесится там нахуй

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Кого закроют-то? Будет и дальше в своей молодой гвардии хуйнёй страдать и с чекистами всякие сказки про распоясавшиъся геев с чубами сочинять.

Ответить
Развернуть ветку
gr666stlan

А, ему 15 всего, ну в любом случае жизнь себе дурачок испортил в раше

Ответить
Развернуть ветку
Логикоугольник

Цоя помните? "Папа, твой сын никем не хочет быть". Ощущение полной безысходности? Скоро снова будет. И будет выливаться в странные формы.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

Патриотизм бастрыкина прёт. Других дел нет у него похоже

Ответить
Развернуть ветку
Имя и фамилия

По реакциям на эту публикацию очень хорошо видно, кто есть кто на этом сайте. Конечно, ни в коей мере я не считаю, будто всё подрастающее поколение - это подонки, готовые на любую гнусность ради просмотров и популярности. Это единичный случай.

Ответить
Развернуть ветку
Дон Карлионе

Я бы на могилу путина насрал на стриме

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Бессмысленное это дело. Его надо похоронить на обычном кладюище в безымянной могиле. Пусть лежит в безвестности, гад.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
pocikxxx

русская душа

Ответить
Развернуть ветку
Проектный микроскоп

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Недоработка, чуб забыли выстричь.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Хельгар

можно фулл?

Ответить
Развернуть ветку
Спящий агент

Так я решил таки прочитать новость

Мне не столько важна его ориентация,
Это фото

Один из них транс что ли?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

Это же дети. Давай Бастрыкин теперь за каждой собачкой и диким зверем бегать начнет и отчёты пачкать будет.

Ответить
Развернуть ветку
Имя и фамилия

В 16 лет "дети" вполне ответственны за свои поступки (если у них с башкой всё в порядке).

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Иванов

И правильно задержали

Ответить
Развернуть ветку
Илья Казаков

Бастрыкину заняться больше нечем? 🤦🏻‍♀️ Видимо метит в приемники кое-кому

Ответить
Развернуть ветку
Temir

Ууууу, не по хрестьянски это

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 117 комментариев
null