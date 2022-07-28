В Воронеже полиция задержала двух подростков 15 и 16 лет, причастных к осквернению могил на кладбище. Ранее один из них выложил в сеть ролики, на которых он матерится, прыгает по оградам, обнимает надгробия и снимает, как целуется со сверстником.