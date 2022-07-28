В Воронеже полиция задержала двух подростков — один из них помочился на могиле ветерана, другой это снимал Статьи редакции
Подросток опубликовал видео, на которых оскверняет могилу.
В Воронеже полиция задержала двух подростков 15 и 16 лет, причастных к осквернению могил на кладбище. Ранее один из них выложил в сеть ролики, на которых он матерится, прыгает по оградам, обнимает надгробия и снимает, как целуется со сверстником.
По факту надругательства над могилами председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку. После этого подросток опубликовал в соцсетях извинения, объяснив свой поступок тем, что «просто хотел просмотров». Он также рассказал местным журналистам, что якобы мочился на могилу прабабушки.
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бастрыкин блядь за какими-то школотронами бегает ахааххааххаа
Вся российская верхушка - это инфантилы. Думаешь, почему путин бомбит преимущественно школы и детсады?
Согласен
Похуй на могилы. Не понимаю такого трепетного к ним отношения.
Те кто говорит, что это память - вы вспоминаете исключительно когда могилу видите? Никак иначе?
это вообще как раз тот случай когда просто мамка должна была объяснить что надо нормально вести себя как человек.
но нет нахуй, андрюха у нас тут криминал, по коням
Бля чувак, ссать на чьи то могилы это пиздец в любом обществе
Максимально тупой коммент
Ну это никак не отменяет, что на них ссать не надо
у тебя никто из родных не помирал?
пойди, посцы
Это чья-то частная собственность, большевик
Визитку навального при них нашли?
Только Красовского.
Подростки же, значит визитка Светова
Только Правого сектора
Это в любом случае аморально.
Понимаю когда будут мочиться на могилу Пуйла, это более, чем заслуженно, но причем здесь могила ветера второй мировой войны?
Аморально это срать на живых. А мёртвым — похуй...
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Тут же у нас случай просто каких то ёбнутых и раньше они бы заранее стояли на учёте в дурке.
Без председателя ск тут бы не справились.. Нужно ещё деду на линию позвонить
Согласен
Я вообще не понимаю, зачем нужны кладбища. Земля нужна живым, мёртвым она ни к чему.
Пусть учатся кримировать.
Кладбища нужны чтобы чтить память о близких людях.
Близкие люди - это та странная женщина, что постоянно зовет тебя кушать, пока не остыло.
Память - это такая херня, которая сохраняла важные знания, пока однажды не изобрели ютуб.
Кажется мы стали забывать как обрыганные говнари и готы это делали еще 20 лет назад :)
И все норм было. Никто не умирал.
Хер его знает... меня могилы никак не трогают. И вообще, когда умру, не хотел бы, чтобы она была. )
В банку пусть сгребут и выкинут.
Согласен, нет могилы - нет и опасности быть "всячески униженным" после смерти.
так вполне возможно что и не будет
вероятность поджариться в ядерном пожаре и быть сожранным бездомными собаками сейчас выше чем во время карибского кризиса
Это ветеран ВОВ плачет от того, что теперь память о его подвиге, который ранее признавал весь мир, обосран Путиным и его "ястребами".
Выглядит как АПшный заказ))
Но чтобы никто не догадался, чуб пока что решили не выстригать.
Б-Б-БИНГО!
Каааак же глубоко не похуй
Все правильно сделал. Российские военные незаслуживают уважения
Вы настолько слепы в своей ненависти, что не допускает что бабушка была солдатом страны, которой уже нет и воевала за свой дом
На свежую могилу что-то непохоже.
А если потомки этих ветеранов сейчас воюют за Украину?
На что вы надеетесь?)
А у подростков в России пола больше нет?
Сначала государство абсолютно варварски демонизировало таких детей а потом удивляются ответному презрению
В итоге выяснят, что их перед этим тренировали ЛГБТ секс-инструкторы из НАТО
Блять, да что за ебнутые а!
СК РФ?
Пизда ему, если закроют, а скорее всего так и будет- повесится там нахуй
Кого закроют-то? Будет и дальше в своей молодой гвардии хуйнёй страдать и с чекистами всякие сказки про распоясавшиъся геев с чубами сочинять.
А, ему 15 всего, ну в любом случае жизнь себе дурачок испортил в раше
Цоя помните? "Папа, твой сын никем не хочет быть". Ощущение полной безысходности? Скоро снова будет. И будет выливаться в странные формы.
Патриотизм бастрыкина прёт. Других дел нет у него похоже
По реакциям на эту публикацию очень хорошо видно, кто есть кто на этом сайте. Конечно, ни в коей мере я не считаю, будто всё подрастающее поколение - это подонки, готовые на любую гнусность ради просмотров и популярности. Это единичный случай.
Я бы на могилу путина насрал на стриме
Бессмысленное это дело. Его надо похоронить на обычном кладюище в безымянной могиле. Пусть лежит в безвестности, гад.
русская душа
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Недоработка, чуб забыли выстричь.
можно фулл?
Так я решил таки прочитать новостьМне не столько важна его ориентация,
Это фото
Один из них транс что ли?
Это же дети. Давай Бастрыкин теперь за каждой собачкой и диким зверем бегать начнет и отчёты пачкать будет.
В 16 лет "дети" вполне ответственны за свои поступки (если у них с башкой всё в порядке).
И правильно задержали
Бастрыкину заняться больше нечем? 🤦🏻♀️ Видимо метит в приемники кое-кому
Ууууу, не по хрестьянски это