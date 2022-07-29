The Bell: Аркадий Волож снова готов обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть активов за границу Статьи редакции
В этом плане ему помогает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
- Сейчас в компании идут переговоры о будущем «Яндекса» — их результатом может стать то, что Аркадий Волож перестанет контролировать бизнес компании в России, рассказали источники The Bell.
- В результате у компании могут появиться новые акционеры и структура управления, а Волож получит возможность развивать часть активов компании за рубежом независимо от «Яндекса».
- Переговоры о выделении части бизнеса начались в июне — но тогда им помешали проблемы с держателями облигаций, из-за которых «Яндекс» оказался на грани дефолта. Они возобновились, когда компания договорилась о реструктуризации.
Чего хочет Волож
- Волож долгое время мечтал сделать компанию международной, а часть проектов, например, беспилотники, изначально была нацелена на иностранные рынки. За границей он хотел развивать и облачные сервисы — в странах, где их нет, например, за пределами Европы и США.
- «Яндекс» раскололся на две части после начала «спецоперации»: на тех, кто уехал, и тех, кто решил «спасать» русский бизнес. Последние несколько месяцев в компании обсуждали, можно ли выделить из «Яндекса» часть бизнеса, которая могла бы развиваться под руководством Воложа за границей — независимо от российской компании.
- Речь идет о нескольких проектах, включая беспилотники, облака, образовательный проект «Яндекс.Практикум». Список ещё не определён, говорят источники, — например, в него хотели добавить «Карты» и «Навигатор». К тому же «успешные» бизнесы (в том числе и облака) продолжат развиваться и в России, но компания поделится правами на их работу за рубежом.
- Стороны обсуждают, как делить команды разработчиков, на каких условиях передавать права, а главное — кто будет дальше контролировать российский «Яндекс», говорит один источник. Другой говорит, что термин «российский “Яндекс”» не совсем правильный: компания работает в разных странах и изменения затронут весь бизнес на всех рынках.
- Про разделение на российский и международный «Яндекс» как разделение на «чёрное и белое» речи не идёт. Сейчас переговоры касаются изменений в четырёх направлениях — беспилотники, облака, «Толока» и «Практикум». Некоторые в России развивать невозможно, например беспилотные автомобили, потому что в страну не поставляют процессоры для них.
Как изменится контроль
- Последний раз структура управления в «Яндексе» менялась в 2019 году: по ней «золотая» акция компании перешла к Фонду общественных интересов — он может блокировать сделки с более чем 10% акций в руках одного инвестора.
- Вопрос о том, кто будет контролировать «Яндекс», пока не решён. Но если Воложу передадут права на развитие части активов за границей, он лишится контроля над другой частью бизнеса.
- Вместо голландской Yandex N.V. у «российского» «Яндекса» появится другая материнская компания — ей будет владеть группа инвесторов, каждому из которых будет принадлежать небольшой пакет акций. Среди возможных участников этой группы — структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина и других бизнесменов, у которых «достаточно свободных средств».
- Один из вариантов — оставить контроль топ-менеджменту. При этом смена руководства не планируется. Контроль при принятии стратегических решений может остаться у Фонда общественных интересов или специально созданной похожей структуры. Но окончательной схемы пока нет.
- Все изменения и их легитимность нужно согласовать с государством — для этого Волож попросил главу Счётной палаты Алексея Кудрина выступить посредником. Но он не только переговорщик — предполагается, что Кудрин оставит свой пост и войдёт в управление «Яндекса». Он может возглавить «Фонд общественных интересов» или структуру, которая придет ему на смену.
2574 просмотров
Переживаю за гражданина Мальты Воложа и за его миллиарды, как за себя и свои копейки!
Переживаю за гражданина Мальты Воложа и за его миллиарды, как за себя и свои капкейки!
А я то думал, что А.В. гражданин Израиля.🤔
и то, и другое
Что же он еще гражданство Казахстана не получил
Господь, жги, тут уже ничего не исправить
Беспилотные автомобили у Яндекса хорошие.
да и похуй на них
На всех похуй: и на тебя, и на меня, и даже на того, кто это читает.
Весь мир в хуях.
А, ну раз так, пущай живёт
Толока блять, ахахахахаха
Рабский труд нужен
Вот эта штука ему на западе пригодится: https://toloka.ai/ru/
Бум AI еще впереди, сначала потребуется разметить огромные объемы данных вручную
Толока не нужна. Заключенных из новой икеи напрягут.
В смысле вывести, собака? Санкции только на пользу, программировай, блять
Ой да пошел нахуй это яндекс, в край охуели
И с телефона теперь заебёшься искать поиск по картинкам
Яндекс как цыгане стали подключать услуги без ведома пользователя.
Дешевый трюк. В эту компанию с такой репутацией вечный недобор будет норм кадров.
Да пошёл он нахер, тем более он уже вроде под санкциями, о каком бизнесе он мечтает за пределами рф?
В Турции, вроде, был Яндекс.
Тут в Израиле такси и лавка, плюс они какой-то вариант маркета пытаются создать. В Финляндии есть такси вроде.
Как Яндекс сотрудничает с властями, так никто не сотрудничает.
Да назовите его уже управление к
Яндекс.Такси ещё жаль. В Латвии и Эстонии это работало хорошо. Но ничего, что-то будет взамен.
Болт. Лучше и стабильнее Яндекса, как раз и Эстонии, работает по всей Европе.
Болт охуенен, Эстония охуенна. Не совпадение
Обычное бандитское рейдерство.
хуердерство, Яндекс сам залез в рот крокодилу, надо было в 2014 начинать давать по съебам из россии
Своих не бросаем! 💪