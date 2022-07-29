Пара из Сан-Франциско получила штраф за парковку в неположенном месте — разметку нарисовали у припаркованного автомобиля Статьи редакции
Водитель рассказал, что паркуется на этом месте годами, но городские власти заявили, что ограничения были всегда — просто краска со временем стёрлась.
В конце июля музыкант из Сан-Франциско Джефф Джолли обнаружил на окне свой машины выписанный полицией штраф на 108 долларов за парковку в неположенном месте. Мужчина сперва посчитал, что это розыгрыш — уже 25 лет они с женой оставляют автомобиль в одном и том же месте, где никаких ограничений обозначено не было. В этот раз машина стояла вдоль красной запрещающей разметки бордюра.
По словам супруги Джеффа, когда она последний раз оставляла автомобиль у привычного места, разметки ещё не было — вероятно, её нарисовали возле уже припаркованной машины. На это указывает не только свежая краска, но и пропущенное коммунальщиками место на бордюре, куда женщина немного заехала колесом.
На вопрос пары о справедливости штрафа местные власти ответили, что это место всегда было запрещено для парковки, но краска с бордюра выцвела. В доказательство этого супругам прислали фотографию, на которой были едва различимые следы красной разметки. По словам властей, краску «обновили» после обращения местных жителей в городские службы.
Издание ABC7 News проверило утверждение властей, сравнив фотографии из Google Street View за разные годы. По словам репортёров, если бордюр когда-то и был покрашен в красный цвет, то заметить это очень сложно, особенно из автомобиля — серый цвет парковочного места практически не отличается от остального тротуара.
По закону, если запрещающая разметка отсутствует, а других знаков у места парковки не предусмотрено, патрульный должен был учитывать эту ситуацию и не выписывать штраф. Супруги оспорили решение и не собираются платить за неправильную парковку, хотя в случае отмены штрафа им бы вернули все расходы. Власти пообещали предоставить ответ в течение 60 дней.
Редакция. Лучше не пишите вообще нихуя сегодня. Раз уж яиц нет.
Отсылка про яйца понятна, а что ещё случилось?
Это же не фейковый видос про прострелянные колена русского солдата, зачем им это?
зачем тижорналу писать про то, про что и так напишут более профессиональные и более подходящие для этого издания?
Нахуя им писать про тот инцидент? Кто хотел - уже увидел
есть и более важные новости))
Мудаки в городской власти — общемировая проблема.
Но где-то с ней борются, а где-то Россия.
ебать важная новость....
у меня как запушилось ,я аж уснуть не могу....
круто жить в правовой стране!
Новости, которые мы заслужили
Загннивают... 😊
Ну без иронии, то коррупции и бюрократии там хватает, хотя Рашу не переплюнуть все равно
Мда, очередной обосрамс безголовых чиновников, в нормальной стране такого бы никогда не произошло.
К слову, 'Мурика - не совсем "нормальная" страна.36 United States of America 0.811 Deficient Democracy
По индексу демократичности, например, всего на 36 месте:
https://www.democracymatrix.com/ranking
Напомнило
Почему пуша не было?
Вот что происходит, когда власть не для народа работает, а для себя; если бы этих “властей“ туда назначили за профессионализм, они бы так не отмахивалось и отвечали головой, а так одни пришли, другие ушли, и ответственности ноль
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Які ж хороші та чудові новини, як же добре, що нічого важливішого не відбувається.
В тело авиве это прямо классика
Мерия очень любит сделать запрет парковки с утречка и оштрафовать всех, кто на улице стоял
Охуенные конечно новости
Чел мудак
Это всегда оспаривается в суде за месяц. Не платишь штраф, подаёшь в суд, тебя вызывают, показываешь фото, все, штраф отменён
Я думал только в РФ уебаны парковкой занимаются. Ан нет