Водитель рассказал, что паркуется на этом месте годами, но городские власти заявили, что ограничения были всегда — просто краска со временем стёрлась.

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Фото Джеффа Джолли

В конце июля музыкант из Сан-Франциско Джефф Джолли обнаружил на окне свой машины выписанный полицией штраф на 108 долларов за парковку в неположенном месте. Мужчина сперва посчитал, что это розыгрыш — уже 25 лет они с женой оставляют автомобиль в одном и том же месте, где никаких ограничений обозначено не было. В этот раз машина стояла вдоль красной запрещающей разметки бордюра.

По словам супруги Джеффа, когда она последний раз оставляла автомобиль у привычного места, разметки ещё не было — вероятно, её нарисовали возле уже припаркованной машины. На это указывает не только свежая краска, но и пропущенное коммунальщиками место на бордюре, куда женщина немного заехала колесом.

На вопрос пары о справедливости штрафа местные власти ответили, что это место всегда было запрещено для парковки, но краска с бордюра выцвела. В доказательство этого супругам прислали фотографию, на которой были едва различимые следы красной разметки. По словам властей, краску «обновили» после обращения местных жителей в городские службы.

Фото, отправленное супругам городскими властями

Издание ABC7 News проверило утверждение властей, сравнив фотографии из Google Street View за разные годы. По словам репортёров, если бордюр когда-то и был покрашен в красный цвет, то заметить это очень сложно, особенно из автомобиля — серый цвет парковочного места практически не отличается от остального тротуара.

Скриншоты из Google Street View

По закону, если запрещающая разметка отсутствует, а других знаков у места парковки не предусмотрено, патрульный должен был учитывать эту ситуацию и не выписывать штраф. Супруги оспорили решение и не собираются платить за неправильную парковку, хотя в случае отмены штрафа им бы вернули все расходы. Власти пообещали предоставить ответ в течение 60 дней.