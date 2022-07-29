{"id":2151,"url":"\/distributions\/2151\/click?bit=1&hash=20fb51ce86a78f786ee4c893d01e05e42992454fa5811ae29d0b090fec8cb7ab","title":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u0434\u043d\u044f ","buttonText":"\u0412\u043e\u0442 \u0442\u0443\u0442","imageUuid":"3330d8a7-89a0-593e-9ab0-760f63e88e81","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

Пара из Сан-Франциско получила штраф за парковку в неположенном месте — разметку нарисовали у припаркованного автомобиля Статьи редакции

Водитель рассказал, что паркуется на этом месте годами, но городские власти заявили, что ограничения были всегда — просто краска со временем стёрлась.

6277 просмотров
Фото Джеффа Джолли

В конце июля музыкант из Сан-Франциско Джефф Джолли обнаружил на окне свой машины выписанный полицией штраф на 108 долларов за парковку в неположенном месте. Мужчина сперва посчитал, что это розыгрыш — уже 25 лет они с женой оставляют автомобиль в одном и том же месте, где никаких ограничений обозначено не было. В этот раз машина стояла вдоль красной запрещающей разметки бордюра.

По словам супруги Джеффа, когда она последний раз оставляла автомобиль у привычного места, разметки ещё не было — вероятно, её нарисовали возле уже припаркованной машины. На это указывает не только свежая краска, но и пропущенное коммунальщиками место на бордюре, куда женщина немного заехала колесом.

На вопрос пары о справедливости штрафа местные власти ответили, что это место всегда было запрещено для парковки, но краска с бордюра выцвела. В доказательство этого супругам прислали фотографию, на которой были едва различимые следы красной разметки. По словам властей, краску «обновили» после обращения местных жителей в городские службы.

Фото, отправленное супругам городскими властями

Издание ABC7 News проверило утверждение властей, сравнив фотографии из Google Street View за разные годы. По словам репортёров, если бордюр когда-то и был покрашен в красный цвет, то заметить это очень сложно, особенно из автомобиля — серый цвет парковочного места практически не отличается от остального тротуара.

Скриншоты из Google Street View

По закону, если запрещающая разметка отсутствует, а других знаков у места парковки не предусмотрено, патрульный должен был учитывать эту ситуацию и не выписывать штраф. Супруги оспорили решение и не собираются платить за неправильную парковку, хотя в случае отмены штрафа им бы вернули все расходы. Власти пообещали предоставить ответ в течение 60 дней.

Не ожидал, что это зайдёт так далеко. Я думал, что они просто признают, что совершили ошибку и отменят штраф, потому что это очевидно даже по фотографии.

Джефф Джолли

#сша #новости #штрафы #автомобили

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
53 комментария
Написать комментарий...
 xqdc

Редакция. Лучше не пишите вообще нихуя сегодня. Раз уж яиц нет.

Ответить
Развернуть ветку
Обязательный коктейль

Отсылка про яйца понятна, а что ещё случилось?

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Владислав Кизин

Это же не фейковый видос про прострелянные колена русского солдата, зачем им это?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Rondo

зачем тижорналу писать про то, про что и так напишут более профессиональные и более подходящие для этого издания?

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Максим

Нахуя им писать про тот инцидент? Кто хотел - уже увидел

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Запасной супер_стар

есть и более важные новости))

Ответить
Развернуть ветку
Николай Колчин

Мудаки в городской власти — общемировая проблема.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Но где-то с ней борются, а где-то Россия.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
hainovo

ебать важная новость....

Ответить
Развернуть ветку
hainovo

у меня как запушилось ,я аж уснуть не могу....

Ответить
Развернуть ветку
Rondo

круто жить в правовой стране!

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ

Новости, которые мы заслужили

Ответить
Развернуть ветку
Скрепный кремпай

Загннивают... 😊

Ответить
Развернуть ветку
masloriy

Ну без иронии, то коррупции и бюрократии там хватает, хотя Рашу не переплюнуть все равно

Ответить
Развернуть ветку
Своевольный Калач

Мда, очередной обосрамс безголовых чиновников, в нормальной стране такого бы никогда не произошло.

Ответить
Развернуть ветку
Геологический Петя

К слову, 'Мурика - не совсем "нормальная" страна.
По индексу демократичности, например, всего на 36 месте:
https://www.democracymatrix.com/ranking

36 United States of America 0.811 Deficient Democracy
Ranking | Democracy Matrix
Ranking | Democracy Matrix
www.democracymatrix.com
Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Roman

Напомнило

Ответить
Развернуть ветку
Северный паркур

Почему пуша не было?

Ответить
Развернуть ветку
Мирный файл

Вот что происходит, когда власть не для народа работает, а для себя; если бы этих “властей“ туда назначили за профессионализм, они бы так не отмахивалось и отвечали головой, а так одни пришли, другие ушли, и ответственности ноль

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Иван

Які ж хороші та чудові новини, як же добре, що нічого важливішого не відбувається.

Ответить
Развернуть ветку
Boris Gaykovich

В тело авиве это прямо классика
Мерия очень любит сделать запрет парковки с утречка и оштрафовать всех, кто на улице стоял

Ответить
Развернуть ветку
Осим Масамиев

Охуенные конечно новости

Ответить
Развернуть ветку
benny

Чел мудак

Это всегда оспаривается в суде за месяц. Не платишь штраф, подаёшь в суд, тебя вызывают, показываешь фото, все, штраф отменён

Ответить
Развернуть ветку
Lev Tolstoy

Я думал только в РФ уебаны парковкой занимаются. Ан нет

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 53 комментария
null