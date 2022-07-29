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Новости

«Жители Москвы» нашли в «Леруа Мерлен» фотообои с Крымом в составе Украины. Спикер Госдумы поручил проверить магазины Статьи редакции

По мнению Володина, «это пример продвижения повестки стран НАТО на территории РФ». Обои уже удалили из интернет-магазина.

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«Жители Москвы» обнаружили в магазинах «Леруа Мерлен» фотообои с детской картой мира, где Крым, ДНР и ЛНР изображены в составе Украины, и якобы обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой провести проверку, сообщает пресс-служба ГД.

Володин поручил Комитету по безопасности направить в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования. По его мнению, «это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться».

Неизвестно, какие «жители Москвы» пожаловались на фотообои. В телеграм-каналах начали распространять скриншот с предполагаемым товаром, который продаётся в сети магазинов. TJ обнаружил в каталоге «Леруа Мерлен» фотообои с картой мира, на которой Крым находится в составе Украины.

К моменту публикации заметки вариант с Крымом в составе Украины удалили из интернет-магазина. Но осталась карта, где Крым изображён в составе России.

До публикации пресс-релиза на сайте ГД в СМИ и соцсетях информацию об этих обоях не распространяли.

#новости #володин

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58 комментариев
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 Дмитрий Рылеев

Ну все
Раз не ушли то закроем

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Дмитрий Рылеев

Сами создадим чето както но сами
Отечественное наше дорогое ничего

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2 комментария
Serge Shima

сгорел сарай - гори и хата

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Потребительский супер_стар

«это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России»

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TJ Pro Plus
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Хушанг Камолетдинов

Лол, компания ни в какую не хотела уходить, а тут они сами пытаются выжать))

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Evil Prime

может хоть так заставят эту леруа уже наконец свалить из рф

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Антон Дымов

И все поедут на Каширский двор шастать среди сараев с ценником х3

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3 комментария
Мистер Небеньзян

А если кто-то уже купил и поклеил их - то автоматом становится врагом народа !

Ждем теперь "донос" на владельцев квартир с такими обоями

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Московский

Не надо врагом, просто под надзором ФСБ обвести специальным маркером новые границы и нарисовать сверху Крыма букву Z, чтобы обозначить принадлежность граждан к защите Донбасса

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1 комментарий
Всрато

Меня одно утешает: это просто истерика. У нормальных стран не печёт жопу от обоев в магазине. И не надо тут про "повесточку", "пропаганду" и т.д. Это просто обои и вполне понятно, почему там Крым на нужном месте. Наши просто хотят топать ножками и требовать уважения. Так не работает, пацанчики

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Ученый паркур

У кого есть дома постсоветские карты России, берегите себя.

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Rondo

Почему жители Москвы в кавычках? Это как спецоперация??

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Killboy Powerhead

Да потому что пропагандистский приём в той новости, которую цитирует TJ. Якобы все (или хотя бы большинство) жители Москвы так сильно возмущены, что побежали писать доносы на Леруа. А я вот житель Москвы, и я никаких доносов не строчил. Так что правильно "жители Москвы" в кавычках написано. В реальной же жизни то были не жители Москвы, а один долбоёб, причём, возможно, даже не москвич (у него что, прописку и место рождения проверяли?)

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1 комментарий
Китайский чувак

Это как "по просьбам трудящихся".

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aliftin

Спикер госдумы сказал

Пизда тебе, леруа ебаный, не ушёл сам мы тебе поможем.
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Московский
По его мнению, «это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России

Сука надеюсь володин наберет там плитки 7 цветов, поймет что из неё можно сделать радугу и станет геем от такой пропаганды

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Евген Коновалец

Всмысле станет?

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Отец сына маминой подруги

Шесть. Цветов на флаге шесть.

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Превосходный удод

Интересно, как бы в госдуре отнеслись бы к этой гифке.

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darkAlert

подумали что кокс палевый

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Коматозник

Ебанулись

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СБУшечка

Володин долбит нормально

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Станислав Вершилло

*володина

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Bultozawr

Дна в РФ нет. Только бездна...

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Василий Дробовский

Китай всё правильно напечатал.

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Нельсон Шмандела

Госдеп, заебал!

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darkAlert

Интересно если татуха на теле набить с крымом в составе украины, то суд принудит свести ее? Или будешь на пожизненном?

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Lev Tolstoy

Просто расстреляют

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Королевский крюк

Помню какой то автор хуй нашёл на сотке, тоже возгорелся естественно. Интересно как люди приходят к этому: поискать какую нибудь поебень в странных местах??

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FireGrim

Я 8 лет рассматриваю обои с картами из леруа - крым то россии, то украины. Вы там сумасшедшие что ли все?

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СвободуПопугаям

Преступление века!))

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D.S. Denton

Так ЛМ же простой ритейлер в данном случае. В названии товара вполне однозначно указан производитель, сайт совпадает с наименованием, карта там не одна. Вот и пусть покопают производителя :+)

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Vladislav
вариант с Крымом в составе Украины удалили из интернет-магазина. Но осталась карта, где Крым изображён в составе России

Французы… 😒

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Lev Tolstoy

Бля, дизайнер же не виноват, что все векторные карты такие.

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Смертельный завод

Комментарий недоступен

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Сергиев Моссад

Вот, осталось только виновных наказать и заживем!!!

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taff

Не трогайте, это на новый год

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Yaroslav Andrusyak

В школах вcе карты и глобусы уже перерисовали?

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Arterton

Гипермаркет "Всё для посадок"

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Святая Бавовна

Хорошие обои, надо брать!

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Отрицательный Абдужаббор

Будет чмоням наука, что нехуй оставаться, когда все ушли из помойки.

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FRED

И тут стукачечки неподкачали

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Dan Master

По мнению Володина, «это пример продвижения повестки стран НАТО на территории РФ».

Володин ведь в курсе что Крым, Донецк и Луганск числятся в территории Украины на международном уровне (ООН) ?

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Yggdrasil

Один из немногих гигантов, кто согласился остаться на российском рынке. Нахуй надо, давайте закроем

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спалю все до тла за поллитру

ляяяятьь доколе эти уебаны, вот весь этот кооператив будет охуевать на наши деньги на наших нервах?? лять пора валить.. или их , или от них

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Частный Женя

Пошел он нах*уй, этот Володин. Комментатор хренов. К каждой бочке затычка 🤬

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alekksandr cherr

Хорошая работа у депутата гос дуры.
Заработная плата около 600000 р думаю чистыми,ещё льготы и блага за счёт получения которых живёшь за казённый счёт причём уровень этой жизни вполне высок.
После отбытия депутатского срока,полагается пенсион неплохой вероятно не менее процентов 75(%) от заработной /платы.
И за всё это ровным счётом не надо ничего делать только выказывай лояльность ввх и поливай говном избирателей.

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Уверенный парфюмер

Запретить все предметы без изображения буквы Z и карты Крыма не в составе РФ, что том числе и карты княжества Московского.

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Иван Пинтя

Хочется сказать компаниям, которые все ещё не ушли с российского рынка

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Дон Карлионе

Не хотели валить, заставим

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