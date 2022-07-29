По мнению Володина, «это пример продвижения повестки стран НАТО на территории РФ». Обои уже удалили из интернет-магазина.

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«Жители Москвы» обнаружили в магазинах «Леруа Мерлен» фотообои с детской картой мира, где Крым, ДНР и ЛНР изображены в составе Украины, и якобы обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой провести проверку, сообщает пресс-служба ГД.

Володин поручил Комитету по безопасности направить в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования. По его мнению, «это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться».

Неизвестно, какие «жители Москвы» пожаловались на фотообои. В телеграм-каналах начали распространять скриншот с предполагаемым товаром, который продаётся в сети магазинов. TJ обнаружил в каталоге «Леруа Мерлен» фотообои с картой мира, на которой Крым находится в составе Украины.

К моменту публикации заметки вариант с Крымом в составе Украины удалили из интернет-магазина. Но осталась карта, где Крым изображён в составе России.