«Жители Москвы» нашли в «Леруа Мерлен» фотообои с Крымом в составе Украины. Спикер Госдумы поручил проверить магазины Статьи редакции
По мнению Володина, «это пример продвижения повестки стран НАТО на территории РФ». Обои уже удалили из интернет-магазина.
«Жители Москвы» обнаружили в магазинах «Леруа Мерлен» фотообои с детской картой мира, где Крым, ДНР и ЛНР изображены в составе Украины, и якобы обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой провести проверку, сообщает пресс-служба ГД.
Володин поручил Комитету по безопасности направить в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования. По его мнению, «это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться».
Неизвестно, какие «жители Москвы» пожаловались на фотообои. В телеграм-каналах начали распространять скриншот с предполагаемым товаром, который продаётся в сети магазинов. TJ обнаружил в каталоге «Леруа Мерлен» фотообои с картой мира, на которой Крым находится в составе Украины.
К моменту публикации заметки вариант с Крымом в составе Украины удалили из интернет-магазина. Но осталась карта, где Крым изображён в составе России.
До публикации пресс-релиза на сайте ГД в СМИ и соцсетях информацию об этих обоях не распространяли.
Ну все
Раз не ушли то закроем
Сами создадим чето както но сами
Отечественное наше дорогое ничего
сгорел сарай - гори и хата
«это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России»
Лол, компания ни в какую не хотела уходить, а тут они сами пытаются выжать))
может хоть так заставят эту леруа уже наконец свалить из рф
И все поедут на Каширский двор шастать среди сараев с ценником х3
А если кто-то уже купил и поклеил их - то автоматом становится врагом народа !
Ждем теперь "донос" на владельцев квартир с такими обоями
Не надо врагом, просто под надзором ФСБ обвести специальным маркером новые границы и нарисовать сверху Крыма букву Z, чтобы обозначить принадлежность граждан к защите Донбасса
Меня одно утешает: это просто истерика. У нормальных стран не печёт жопу от обоев в магазине. И не надо тут про "повесточку", "пропаганду" и т.д. Это просто обои и вполне понятно, почему там Крым на нужном месте. Наши просто хотят топать ножками и требовать уважения. Так не работает, пацанчики
У кого есть дома постсоветские карты России, берегите себя.
Почему жители Москвы в кавычках? Это как спецоперация??
Да потому что пропагандистский приём в той новости, которую цитирует TJ. Якобы все (или хотя бы большинство) жители Москвы так сильно возмущены, что побежали писать доносы на Леруа. А я вот житель Москвы, и я никаких доносов не строчил. Так что правильно "жители Москвы" в кавычках написано. В реальной же жизни то были не жители Москвы, а один долбоёб, причём, возможно, даже не москвич (у него что, прописку и место рождения проверяли?)
Это как "по просьбам трудящихся".
Спикер госдумы сказалПизда тебе, леруа ебаный, не ушёл сам мы тебе поможем.
Сука надеюсь володин наберет там плитки 7 цветов, поймет что из неё можно сделать радугу и станет геем от такой пропаганды
Всмысле станет?
Шесть. Цветов на флаге шесть.
Интересно, как бы в госдуре отнеслись бы к этой гифке.
подумали что кокс палевый
Ебанулись
Володин долбит нормально
*володина
Дна в РФ нет. Только бездна...
Китай всё правильно напечатал.
Госдеп, заебал!
Интересно если татуха на теле набить с крымом в составе украины, то суд принудит свести ее? Или будешь на пожизненном?
Просто расстреляют
Помню какой то автор хуй нашёл на сотке, тоже возгорелся естественно. Интересно как люди приходят к этому: поискать какую нибудь поебень в странных местах??
Я 8 лет рассматриваю обои с картами из леруа - крым то россии, то украины. Вы там сумасшедшие что ли все?
Преступление века!))
Так ЛМ же простой ритейлер в данном случае. В названии товара вполне однозначно указан производитель, сайт совпадает с наименованием, карта там не одна. Вот и пусть покопают производителя :+)
Французы… 😒
Бля, дизайнер же не виноват, что все векторные карты такие.
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Вот, осталось только виновных наказать и заживем!!!
Не трогайте, это на новый год
В школах вcе карты и глобусы уже перерисовали?
Гипермаркет "Всё для посадок"
Хорошие обои, надо брать!
Будет чмоням наука, что нехуй оставаться, когда все ушли из помойки.
И тут стукачечки неподкачали
По мнению Володина, «это пример продвижения повестки стран НАТО на территории РФ».
Володин ведь в курсе что Крым, Донецк и Луганск числятся в территории Украины на международном уровне (ООН) ?
Один из немногих гигантов, кто согласился остаться на российском рынке. Нахуй надо, давайте закроем
ляяяятьь доколе эти уебаны, вот весь этот кооператив будет охуевать на наши деньги на наших нервах?? лять пора валить.. или их , или от них
Пошел он нах*уй, этот Володин. Комментатор хренов. К каждой бочке затычка 🤬
Хорошая работа у депутата гос дуры.
Заработная плата около 600000 р думаю чистыми,ещё льготы и блага за счёт получения которых живёшь за казённый счёт причём уровень этой жизни вполне высок.
После отбытия депутатского срока,полагается пенсион неплохой вероятно не менее процентов 75(%) от заработной /платы.
И за всё это ровным счётом не надо ничего делать только выказывай лояльность ввх и поливай говном избирателей.
Запретить все предметы без изображения буквы Z и карты Крыма не в составе РФ, что том числе и карты княжества Московского.
Хочется сказать компаниям, которые все ещё не ушли с российского рынка
Не хотели валить, заставим