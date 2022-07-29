Я хочу сказать Крису: «Прощу у тебя прощения». Моё поведение было неприемлемым, и я буду готов поговорить, как только ты сам захочешь. […]

Знаете, я тогда даже не понял, не задумался, скольким людям навредил в тот момент. Поэтому я хотел бы извиниться перед матерью Криса. Извиниться перед его семьёй. И отдельно — перед Тони Роком. У нас с ним были чудесные отношения, он был моим близким приятелем… Наверное, этого уже не вернуть.