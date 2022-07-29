Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощёчину на «Оскаре» спустя четыре месяца Статьи редакции
Актёр записал 5-минутное видео.
Опубликованный на официальном YouTube-канале Смита ролик — первое развёрнутое публичное заявление актёра по поводу скандала за четыре месяца с самой церемонии «Оскар-2022». До этого он высказывался лишь в своей благодарственной речи, а также отвечая на решение Американской киноакадемии, запретившей ему посещать все свои мероприятия в течение 10 лет.
В видео с заголовком «It's been a minute…» («Много времени прошло…») актёр отвечает на три вопроса, которые чаще всего задавали ему в сети. И попутно приносит извинения самому Крису Року, его семье, собственным близким, коллегам по киноиндустрии и поклонникам.
По словам Смита, он не подумал о том, чтобы извиниться перед Крисом Роком прямо в благодарственной речи за награду, так как «всё было как в тумане». Он пытался связаться с комиком после окончания церемонии, чтобы лично попросить прощения, но ему ответили, что тот «ещё не готов к разговору» и выйдет на связь сам. Судя по всему, Рок так и не ответил.
Смит заверил, что сам решил выйти на сцену, а его жена Джада, над которой пошутил Рок, ничего не говорила ему в тот момент и не подталкивала его «ответить». Актёру чувствует себя виноватым перед поклонниками, которые считали его примером для подражания. Он заявил, что трудится над собой и «хочет нести в мир лишь любовь и добро», поэтому будет благодарен, если кто-то даст ему ещё один шанс.
Смит отметил, что в течение нескольких месяцев старался работать над собой, обдумывал своё поведение и ни в коем случае не считает, что поступил правильно.
KAK ZHE POHUI
Я так понял, многие думают это реально было
Что ты сейчас сказал, ничего не понятно
О привет.
Я сейчас немного под градусом, видать это сказывается .. ну да ладно, я имел ввиду, что многие наверное до сих пор считают, что пощёчина была на самом деле и между ними целый конфликт.
Ты работу то нашла?
Работу нашла, вроде, всю эту неделю работала без оформления, а в пн уже контрольный выход и будет понятно - нашла или не нашла)
Но пощёчина была ведь, разве нет, я что то пропустила? Сейчас я на себе ошущаю эффект мандэллы (или как его там), когда начинаю думать, что было опровержение о том, что это смонтировали в игре или вообще дело рук ИИ.
Сейчас сделаю важную ремарку. Я не спорю про то, что она была или не была. Я про то, что это же почти уже шоу и там везде актёры :) ну что можно от них ещё ждать. Вот как то так я это хотел донести
Извини, а в чём смысл этой постановы для Смита? Ни за хуй собачий рискнуть репутацией, заработать себе проблем и лишний раз поизвиняться на камеру?
Даже интересно, на каких таких условиях он согласился в этом учавствовать.
Упоминание, а почему нет?
Крови нет, он его не нокаутировал, потом и извинился, почему этом не место быть?
Да бля, это шоу индустрия, там люди обязаны постоянно привлекать к себе внимание. Особенно, когда популярность проходит
В чём смысл постановы? Зачем эму репутацию того, перед кем трясли задницей и запрос на ютубе eminem gets tea bagged
Аааа, ты в этом смысле, тогда понив, мне кажется, что всё очень не наиграно, просто смиту тяжело и всё вот так как нам освещают на самом деле
Спасибо за понимание)
Я теперь принципиально буду следить за ситуацией, интересно чем всё закончится и может быть мы узнаем исход реально/нереально
Очевидно тут не всё так однозначно
Выходит что так
НО, у них на вручениях, иногда бывает такое, из того что помню, это когда кого-то запустили на тросах по залу и он жопой почти голой приземлился на эминема. Потом в одном из интервью, я узнал что всё было ессено по договоренности.
Но шутка и правда была по моему мнению неуместной и перебором даже для договорённости
Нет блять это всу его по кбалу ударило
Спасибо кэп, я тоже про тоже если ты не понял, про очевидное
Россия - все вокруг нереально, везде подставы, фотошоп и все было спланировано. Правды никто не узнает. Виноваты оба. И вообще, они же из Голливуда, легко могли по сценарию отыграть, актеры же!
Как же это проявляется во всех аспектах жизни русского человека.
Мем про приплетание.tiff
Приплетание чего?
Встречный вопрос, про что имел ввиду ты? Под новостью далеко от раиси
Неужели такие люди существуют?
Это же Смит, он столько раз в кино мир спасал.
Подростки?
Ну какой темнокожий ребёнок мог вырасти на его фильмах, почему нет?
Комментарий недоступен
Так проебать свою карьеру это надо постараться. И все видели насколько лживо в начале все пропустили этот момент, а через пол часа дали Уиллоу Смиту стоящую овацию.
Эти же люди два года назад продавали в США сертификат соответствия ковид для бизнесов(чтобы стикер на витрине от них висел как знак качества). Эти же люди учат новое поколение кушать насекомых потому что протеин это здорово.
Реально? Это всё одни и те же люди? Можно поимённый список, чтобы мы знали кто они? Ну и на всякий случай доказательство, что это реально одни и те же люди
Реально. Вот прямо с именами. Прямо те же самые. https://youtu.be/Oq3-_XaqKaY
https://youtu.be/e3UqLAtdZ04
Давай нормальное сравнение списков людей, которые
1 список: кто пропустили этот момент
2 список: через полчаса дали Уиллу Смиту стоячую овацию
3 список: продавали в США сертификат соответствия ковид для бизнесов
4 список: учат новое поколение кушать насекомых потому что протеин это здорово
Кстати что ты имеешь против протеина?
Я не пойду дальше этих двух ссылок. Я считаю что я уделал тебя в пух и прах
понятное дело, киноакадемия закэнселила, нет работы, нет бабла, и тд. бан по всем статьям, конешно будет скулить.
хотя так-то крису он правильно втащил за грязный рот. прост без свидетелей надо было
Каким образом ты отмёл версию, что он искренен?
а я не отметал искренность. то шо он сожалеет о проёбе, это верю.
но не верю, что он вот так же сожалел бы, если б его из киноиндустрии не попёрли и с работой всё было бы по-прежнему.
во-вторых он актер. нет, это даже во-первых :)
А, понятно, это вопрос веры
я скептик. реалист и атеист. пыщь пыщь
Скептик, реалист и атеист, опирающийся на веру
это только ты так думаешь
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ок
Какая же это все хуйня
Лучше бы ты дальше молчал
Вот тебе индульгенция, держи
Но извинился и извинился, молодец, штош
Все ещё важнее чем слитые видео пыток и убийство военно пленных солдатами РФ.
дешевый пи-ар =) закончился дон
Два раза вас простил по морде (с)