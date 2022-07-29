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Новости
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Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощёчину на «Оскаре» спустя четыре месяца Статьи редакции

Актёр записал 5-минутное видео.

1884 просмотров

Опубликованный на официальном YouTube-канале Смита ролик — первое развёрнутое публичное заявление актёра по поводу скандала за четыре месяца с самой церемонии «Оскар-2022». До этого он высказывался лишь в своей благодарственной речи, а также отвечая на решение Американской киноакадемии, запретившей ему посещать все свои мероприятия в течение 10 лет.

В видео с заголовком «It's been a minute…» («Много времени прошло…») актёр отвечает на три вопроса, которые чаще всего задавали ему в сети. И попутно приносит извинения самому Крису Року, его семье, собственным близким, коллегам по киноиндустрии и поклонникам.

По словам Смита, он не подумал о том, чтобы извиниться перед Крисом Роком прямо в благодарственной речи за награду, так как «всё было как в тумане». Он пытался связаться с комиком после окончания церемонии, чтобы лично попросить прощения, но ему ответили, что тот «ещё не готов к разговору» и выйдет на связь сам. Судя по всему, Рок так и не ответил.

Я хочу сказать Крису: «Прощу у тебя прощения». Моё поведение было неприемлемым, и я буду готов поговорить, как только ты сам захочешь. […]

Знаете, я тогда даже не понял, не задумался, скольким людям навредил в тот момент. Поэтому я хотел бы извиниться перед матерью Криса. Извиниться перед его семьёй. И отдельно — перед Тони Роком. У нас с ним были чудесные отношения, он был моим близким приятелем… Наверное, этого уже не вернуть.

Уилл Смит, актёр

Смит заверил, что сам решил выйти на сцену, а его жена Джада, над которой пошутил Рок, ничего не говорила ему в тот момент и не подталкивала его «ответить». Актёру чувствует себя виноватым перед поклонниками, которые считали его примером для подражания. Он заявил, что трудится над собой и «хочет нести в мир лишь любовь и добро», поэтому будет благодарен, если кто-то даст ему ещё один шанс.

Моя главная травма — это то, что я разочаровал людей. Подводить кого-то — невыносимо для меня. И мне больно — с эмоциональной и психологической точки зрения — за то, что я кого-то разочаровал, показав себя не таким, каким они меня видели.

Я стараюсь. Я сожалею, но стараюсь не стыдиться себя. Ведь я человек. Я совершил ошибку. И мне хотелось бы не считать себя куском дерьма.

Уилл Смит, актёр

Смит отметил, что в течение нескольких месяцев старался работать над собой, обдумывал своё поведение и ни в коем случае не считает, что поступил правильно.

Кино и сериалы
Уилл Смит вышел из состава Американской киноакадемии после того, как ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока Статьи редакции

По словам актёра, он «предал доверие Академии» и навредил аудитории премии по всему миру.

Фото: Blaine Ohigashi/A.M.P.A.S

#новости #уиллсмит

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47 комментариев
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 Макрон потерял телефон

KAK ZHE POHUI

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Mayers

Я так понял, многие думают это реально было

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Настя Кудри

Что ты сейчас сказал, ничего не понятно

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Mayers

О привет.
Я сейчас немного под градусом, видать это сказывается .. ну да ладно, я имел ввиду, что многие наверное до сих пор считают, что пощёчина была на самом деле и между ними целый конфликт.
Ты работу то нашла?

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Настя Кудри

Работу нашла, вроде, всю эту неделю работала без оформления, а в пн уже контрольный выход и будет понятно - нашла или не нашла)

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Настя Кудри

Но пощёчина была ведь, разве нет, я что то пропустила? Сейчас я на себе ошущаю эффект мандэллы (или как его там), когда начинаю думать, что было опровержение о том, что это смонтировали в игре или вообще дело рук ИИ.

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Mayers

Сейчас сделаю важную ремарку. Я не спорю про то, что она была или не была. Я про то, что это же почти уже шоу и там везде актёры :) ну что можно от них ещё ждать. Вот как то так я это хотел донести

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Туалетный

Извини, а в чём смысл этой постановы для Смита? Ни за хуй собачий рискнуть репутацией, заработать себе проблем и лишний раз поизвиняться на камеру?

Даже интересно, на каких таких условиях он согласился в этом учавствовать.

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Mayers

Упоминание, а почему нет?
Крови нет, он его не нокаутировал, потом и извинился, почему этом не место быть?

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Макрон потерял телефон

Да бля, это шоу индустрия, там люди обязаны постоянно привлекать к себе внимание. Особенно, когда популярность проходит

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Mayers

В чём смысл постановы? Зачем эму репутацию того, перед кем трясли задницей и запрос на ютубе eminem gets tea bagged

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Настя Кудри

Аааа, ты в этом смысле, тогда понив, мне кажется, что всё очень не наиграно, просто смиту тяжело и всё вот так как нам освещают на самом деле

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Mayers

Спасибо за понимание)
Я теперь принципиально буду следить за ситуацией, интересно чем всё закончится и может быть мы узнаем исход реально/нереально

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Дикая Морковка

Очевидно тут не всё так однозначно

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Mayers

Выходит что так
НО, у них на вручениях, иногда бывает такое, из того что помню, это когда кого-то запустили на тросах по залу и он жопой почти голой приземлился на эминема. Потом в одном из интервью, я узнал что всё было ессено по договоренности.
Но шутка и правда была по моему мнению неуместной и перебором даже для договорённости

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у дракона понос

Нет блять это всу его по кбалу ударило

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Mayers

Спасибо кэп, я тоже про тоже если ты не понял, про очевидное

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Германский единорожек88

Россия - все вокруг нереально, везде подставы, фотошоп и все было спланировано. Правды никто не узнает. Виноваты оба. И вообще, они же из Голливуда, легко могли по сценарию отыграть, актеры же!

Как же это проявляется во всех аспектах жизни русского человека.

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Mayers

Мем про приплетание.tiff

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Германский единорожек88

Приплетание чего?

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Mayers

Встречный вопрос, про что имел ввиду ты? Под новостью далеко от раиси

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Потребительский супер_стар
Актёру чувствует себя виноватым перед поклонниками, которые считали его примером для подражания

Неужели такие люди существуют?

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aliftin

Это же Смит, он столько раз в кино мир спасал.

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у дракона понос

Подростки?

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neolol

Ну какой темнокожий ребёнок мог вырасти на его фильмах, почему нет?

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Смертельный завод

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selfish ledger

Так проебать свою карьеру это надо постараться. И все видели насколько лживо в начале все пропустили этот момент, а через пол часа дали Уиллоу Смиту стоящую овацию.
Эти же люди два года назад продавали в США сертификат соответствия ковид для бизнесов(чтобы стикер на витрине от них висел как знак качества). Эти же люди учат новое поколение кушать насекомых потому что протеин это здорово.

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Энергичный Вампир

Реально? Это всё одни и те же люди? Можно поимённый список, чтобы мы знали кто они? Ну и на всякий случай доказательство, что это реально одни и те же люди

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selfish ledger

Реально. Вот прямо с именами. Прямо те же самые. https://youtu.be/Oq3-_XaqKaY

https://youtu.be/e3UqLAtdZ04

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Энергичный Вампир

Давай нормальное сравнение списков людей, которые
1 список: кто пропустили этот момент
2 список: через полчаса дали Уиллу Смиту стоячую овацию
3 список: продавали в США сертификат соответствия ковид для бизнесов
4 список: учат новое поколение кушать насекомых потому что протеин это здорово

Кстати что ты имеешь против протеина?

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selfish ledger

Я не пойду дальше этих двух ссылок. Я считаю что я уделал тебя в пух и прах

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радио водка оптимизм

понятное дело, киноакадемия закэнселила, нет работы, нет бабла, и тд. бан по всем статьям, конешно будет скулить.
хотя так-то крису он правильно втащил за грязный рот. прост без свидетелей надо было

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Энергичный Вампир

Каким образом ты отмёл версию, что он искренен?

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радио водка оптимизм

а я не отметал искренность. то шо он сожалеет о проёбе, это верю.
но не верю, что он вот так же сожалел бы, если б его из киноиндустрии не попёрли и с работой всё было бы по-прежнему.
во-вторых он актер. нет, это даже во-первых :)

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Энергичный Вампир

А, понятно, это вопрос веры

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радио водка оптимизм

я скептик. реалист и атеист. пыщь пыщь

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Энергичный Вампир

Скептик, реалист и атеист, опирающийся на веру

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радио водка оптимизм

это только ты так думаешь

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Национальный хичхакер
нет работы, нет бабла

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радио водка оптимизм

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тыгыдык

ок

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Agaf Onaf

Какая же это все хуйня
Лучше бы ты дальше молчал

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камышовый кот

Вот тебе индульгенция, держи

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камышовый кот

Но извинился и извинился, молодец, штош

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Dima Maks

Все ещё важнее чем слитые видео пыток и убийство военно пленных солдатами РФ.

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Миржан Досымбаев

дешевый пи-ар =) закончился дон

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Андрей Бодунов

Два раза вас простил по морде (с)

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