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Писателя Дмитрия Быкова, благотворителя Дмитрия Алешковского и журналистку Евгению Альбац признали «иноагентами» Статьи редакции

Пятничное обновление от Минюста.

Министерство юстиции внесло в список «СМИ-иностранных агентов» ещё трёх людей:

  • Дмитрия Алешковского — журналиста и благотворителя, соучредителя фонда «Нужна помощь» и создателя издания «Такие дела». После 24 февраля он основал организацию OK Russians для помощи «нормальным людям из России», но в конце июня вышел из проекта по личным обстоятельствам;
  • Дмитрия Быкова — писателя, публициста и литературного критика, получившего в России несколько профессиональных премий, а также известного в том числе по проектам «Гражданин поэт» и «Господин хороший»;
  • Евгению Альбац — главного редактора журнала The New Times, которая также ведёт канал на ютубе. Там она рассказывает о главных событиях в России, в том числе о вооружённом конфликте с Украиной, и берёт интервью на эту и другие темы.

#новости #иноагенты

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75 комментариев
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 IaroslavTuch

Даже не верится что совок возродился.

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YDenis

Это мы ещё даже не начинали©

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Spoki

Если только самая извращенная версия. Мы возьмём все самое плохое и ещё добавим чуть жести от себя

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15-летняя психопатка

Для того чтобы его возродить пришлось бы сначала расстрелять к чертям всех олигархов, национализировать их собственность и возродить Госплан. Так что нет, это что-то другое.

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4 комментария
Торговый Влад

Интересно, Быков всё ещё будет ностальгировать по сраному совку?

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AK

Чувак, он не ностальгирует. Он хуесосил совок всегда, просто сравнивая нынешний литературный движ с движем 70х, например, он всегда предпочтение отдавал 70м годам

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1 комментарий
Seon

Скорее всего да. Все так же рассказывает что при совке было плохо, но лучше чем сейчас.

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24 комментария
Коровка говорит Мууу
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Обширный спрей

*интеллектуальному хлопку

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Потребительский супер_стар

Традиционная пятничная рубрика

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Драматический паркур
Традиционная пятничная рубрика

Не вижу вопроса: Где (и когда) Варламов?

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6 комментариев
Lemming

Блин, Алешковский, пздц(( Ну давайте теперь всех благотворителей запишем в иноагенты, вон Хаматова уже в Латвии живет, какой повод пропадает.
Совсем уже ипанулись там со своими списками 🤦‍♀️

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Mefa

Они настолько шизанулись, что списки иноагентов подзапаздывают.

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Dva Bobra

Хаматова ибанашка тупоголовая та ещё, все 20 лет подлизывала путину и его банде. Нечего не жалеть.

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1 комментарий
FOCACCIA

Философов менты избивают до потери сознания, писателей убивают "спецслужбы" (это недоразумение без кавычек никак), а благотворитель в России = иногент заочно (непонятные ценности разлагающегося запада). У меня нет надежды.
Россия не заслуживает порядочных людей. Надеюсь, спасётся, кто сможет... Хватит жертв, - лучше живые и свободные и подальше.

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Alexander Quartz

А было хоть раз, чтобы иногентом признали рандомного ивана город тверь? почему только знаменитые люди там?

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Onetwo Threefour

Не все сразу, друг мой, всему свое время

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Беспонтовый пирожок

рандомных сажают

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Республики женских гениталий

Есть ещё журналисты/правозащитники и общественные деятели не первой величины. Там список на 170 пунктов уже (ещё пока). Этих людей прост ещё не каждый телеграм канал упоминает. Оставляют ток известных.

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Denis Shevchuk

Не боись! За тобой тоже прийдут

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Bod bez navratu

Алешковский очень мутный тип, приходилось с ним работать. Называть его благотворителем некорректно, благотворители - это донаторы. Митя же менеджер с запредельным ЧСВ и сомнительной эффективностью, своих денег на благотворительность он не тратит. Он на ней зарабатывает.
Включать его в иногенты - оскорбление для иногентов.
Митя, впрочем, будет счастлив. «Какую биографию делают нашему рыжему».

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С-пивком-потянет Русский

О, хоть кто-то написал, что вся работы Мити заключалось в том, чтобы торговать еблом, а самому жить жизнь на широкую ногу с сердобольных донатов.

В чем по работе пересекались?

Алешковский был частью того ужаса, что стало со всеми этими публичными благотворителями и куда вообще вся эта сфера выродилась. В источник зароботков на слезинке ребенка.

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С-пивком-потянет Русский

Сто плюсов бы поставил, особенно на "биографию нашему рыжиму".

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Классический ящик

Теперь можно и спать ложиться

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Alexander
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Rmd

Жиденькие персонажи в этот раз. Уверен, что Быков до конца лета, а может и осени будет заниматься самолюбованием по этому поводу.( Там кто-то высказался на счет запрета его книжек, так он несколько месяцев не успокаивается, время от времени об этом вспоминает. Человек для меня очень интересный, но ровно столько же неприятный!

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Фархад Азимов

а альбац за что?

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Республики женских гениталий

ВНАТУРЕ. Я удивлен, что ток ща её внесли. Она всегда критиковала и критиковала довольно жестко. А тот многомилионный штраф на её издание, ух, бля.

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VVS0315

Альбац уезжать надо. Штрафы за "дискредитацию" у нее уже есть. Следующим шагом вполне себе статья может быть.

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Республики женских гениталий

Она в России разве? Была в сша, преподавала там.

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2 комментария
Пожилой холод

всего 3, когда надо минимум 5, недорабатывают

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Alexander

высасывать из пальца - задача не из легких)

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FOCACCIA

Очень люблю Быкова. Мудрейший этик.

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Радостный американец

рутина уже
как легко ущемление прав становится рутиной

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k. schatz

жирдяй зильбертруд недавно, на стриме с арестовичем, закатывая свои выпученные буркалы, говорил, что совок - это самое лучшее и идеальное устройство общества. получи, фашист, гранату!

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Мой волшебный портрет
жирдяй зильбертруд

Но нацизм в Украине, не перепутайте!

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