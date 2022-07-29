Писателя Дмитрия Быкова, благотворителя Дмитрия Алешковского и журналистку Евгению Альбац признали «иноагентами» Статьи редакции
Пятничное обновление от Минюста.
Министерство юстиции внесло в список «СМИ-иностранных агентов» ещё трёх людей:
- Дмитрия Алешковского — журналиста и благотворителя, соучредителя фонда «Нужна помощь» и создателя издания «Такие дела». После 24 февраля он основал организацию OK Russians для помощи «нормальным людям из России», но в конце июня вышел из проекта по личным обстоятельствам;
- Дмитрия Быкова — писателя, публициста и литературного критика, получившего в России несколько профессиональных премий, а также известного в том числе по проектам «Гражданин поэт» и «Господин хороший»;
- Евгению Альбац — главного редактора журнала The New Times, которая также ведёт канал на ютубе. Там она рассказывает о главных событиях в России, в том числе о вооружённом конфликте с Украиной, и берёт интервью на эту и другие темы.
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Даже не верится что совок возродился.
Это мы ещё даже не начинали©
Если только самая извращенная версия. Мы возьмём все самое плохое и ещё добавим чуть жести от себя
Для того чтобы его возродить пришлось бы сначала расстрелять к чертям всех олигархов, национализировать их собственность и возродить Госплан. Так что нет, это что-то другое.
Интересно, Быков всё ещё будет ностальгировать по сраному совку?
Чувак, он не ностальгирует. Он хуесосил совок всегда, просто сравнивая нынешний литературный движ с движем 70х, например, он всегда предпочтение отдавал 70м годам
Скорее всего да. Все так же рассказывает что при совке было плохо, но лучше чем сейчас.
*интеллектуальному хлопку
Традиционная пятничная рубрика
Не вижу вопроса: Где (и когда) Варламов?
Блин, Алешковский, пздц(( Ну давайте теперь всех благотворителей запишем в иноагенты, вон Хаматова уже в Латвии живет, какой повод пропадает.
Совсем уже ипанулись там со своими списками 🤦♀️
Они настолько шизанулись, что списки иноагентов подзапаздывают.
Хаматова ибанашка тупоголовая та ещё, все 20 лет подлизывала путину и его банде. Нечего не жалеть.
Философов менты избивают до потери сознания, писателей убивают "спецслужбы" (это недоразумение без кавычек никак), а благотворитель в России = иногент заочно (непонятные ценности разлагающегося запада). У меня нет надежды.
Россия не заслуживает порядочных людей. Надеюсь, спасётся, кто сможет... Хватит жертв, - лучше живые и свободные и подальше.
А было хоть раз, чтобы иногентом признали рандомного ивана город тверь? почему только знаменитые люди там?
Не все сразу, друг мой, всему свое время
рандомных сажают
Есть ещё журналисты/правозащитники и общественные деятели не первой величины. Там список на 170 пунктов уже (ещё пока). Этих людей прост ещё не каждый телеграм канал упоминает. Оставляют ток известных.
Не боись! За тобой тоже прийдут
Алешковский очень мутный тип, приходилось с ним работать. Называть его благотворителем некорректно, благотворители - это донаторы. Митя же менеджер с запредельным ЧСВ и сомнительной эффективностью, своих денег на благотворительность он не тратит. Он на ней зарабатывает.
Включать его в иногенты - оскорбление для иногентов.
Митя, впрочем, будет счастлив. «Какую биографию делают нашему рыжему».
О, хоть кто-то написал, что вся работы Мити заключалось в том, чтобы торговать еблом, а самому жить жизнь на широкую ногу с сердобольных донатов.
В чем по работе пересекались?
Алешковский был частью того ужаса, что стало со всеми этими публичными благотворителями и куда вообще вся эта сфера выродилась. В источник зароботков на слезинке ребенка.
Сто плюсов бы поставил, особенно на "биографию нашему рыжиму".
Теперь можно и спать ложиться
Жиденькие персонажи в этот раз. Уверен, что Быков до конца лета, а может и осени будет заниматься самолюбованием по этому поводу.( Там кто-то высказался на счет запрета его книжек, так он несколько месяцев не успокаивается, время от времени об этом вспоминает. Человек для меня очень интересный, но ровно столько же неприятный!
а альбац за что?
ВНАТУРЕ. Я удивлен, что ток ща её внесли. Она всегда критиковала и критиковала довольно жестко. А тот многомилионный штраф на её издание, ух, бля.
Альбац уезжать надо. Штрафы за "дискредитацию" у нее уже есть. Следующим шагом вполне себе статья может быть.
Она в России разве? Была в сша, преподавала там.
всего 3, когда надо минимум 5, недорабатывают
высасывать из пальца - задача не из легких)
Очень люблю Быкова. Мудрейший этик.
рутина уже
как легко ущемление прав становится рутиной
жирдяй зильбертруд недавно, на стриме с арестовичем, закатывая свои выпученные буркалы, говорил, что совок - это самое лучшее и идеальное устройство общества. получи, фашист, гранату!
Но нацизм в Украине, не перепутайте!