В открытый доступ попала база с именами и трек-номерами части клиентов «Почты России» Статьи редакции
Компания признала факт хакерской атаки.
- Часть базы данных выложил тот же источник, что опубликовал базы данных клиентов GeekBrains, Delivery Club и других, сообщил телеграм-канал «Утечки информации» компании DLBI.
- В опубликованном образце 10 млн строк — трек-номера отправлений, ФИО или название компании-отправителя или получателя, телефоны, город/индекс отправителя или получателя и другие данные.
- По фрагменту можно предположить, что он актуален на июнь 2022 года, отметили исследователи. В «Почте России» пока не комментировали эту информацию.
- Весной 2022 года об утечке сообщила «Яндекс Еда» — в апреле сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей. Такой же штраф получила«Гемотест». С весны исследователи также сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума».
- В «Почте России» подтвердили частичную утечку данных пользователей у подрядчика. Банковские данные клиентов не пострадали, добавили в компании.
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Это ужасно. Надеюсь, компетентные органы разберутся... и ОШТРАФУЮТ НА 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Справедливость восторжествует.
доступные реакции на новость
Не, ну тут определённо Кит и немного Класс!
АХУЕННО, ПРОСТО АХУЕННО
Интересно, какой штраф им назначат за утечку личных данных пользователей?
Штраф - один поцелуйчик
Штраф - сердечко.
И ведь самое дегенеративное, что даже если штраф въебут, более чем уверен, что его компенсация ляжет на плечи низового слоя сотрудников.
Почту оштрафуют, она заплатит штраф марками
И отправит по почте;)
Электронной
Да ладно
Проще писать о том, у кого ещё не спиздили БД. Если в России такие остались, конечно.
Текут ручьи и П.Д. тоже)
Кого это ебёт? - Так никого же =)
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Блядский цирк какой-то)
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Новые законы насчёт сбора биометрии только веселят)
А ссылочку?
На хабре подсказали: breached.to. Там Leaks > Databases > [10M] [FREE] Russia Mail Service (pochta.ru) - 1part.
ШТРАФ ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ