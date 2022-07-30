Новости
vc.ru

В открытый доступ попала база с именами и трек-номерами части клиентов «Почты России» Статьи редакции

Компания признала факт хакерской атаки.

  • Часть базы данных выложил тот же источник, что опубликовал базы данных клиентов GeekBrains, Delivery Club и других, сообщил телеграм-канал «Утечки информации» компании DLBI.
  • В опубликованном образце 10 млн строк — трек-номера отправлений, ФИО или название компании-отправителя или получателя, телефоны, город/индекс отправителя или получателя и другие данные.
  • По фрагменту можно предположить, что он актуален на июнь 2022 года, отметили исследователи. В «Почте России» пока не комментировали эту информацию.
  • Весной 2022 года об утечке сообщила «Яндекс Еда» — в апреле сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей. Такой же штраф получила«Гемотест». С весны исследователи также сообщали о найденных в открытом доступе фрагментах баз данных пользователей GeekBrains, «Умного дома» от «Ростелекома», Delivery Club, «2 Берега», «Туту.ру», «Яндекс Практикума».
  • В «Почте России» подтвердили частичную утечку данных пользователей у подрядчика. Банковские данные клиентов не пострадали, добавили в компании.

Одна из учётных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за “пробный”. На самом деле доступа к другим записям у взломщиков нет.

«Почта России»

#новости #утечки

1279 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Даздрасен Бляблин

Это ужасно. Надеюсь, компетентные органы разберутся... и ОШТРАФУЮТ НА 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Справедливость восторжествует.

Ответить
Развернуть ветку
Открытый завод

доступные реакции на новость

Ответить
Развернуть ветку
Stanley

Не, ну тут определённо Кит и немного Класс!

Ответить
Развернуть ветку
Stanley

АХУЕННО, ПРОСТО АХУЕННО

Интересно, какой штраф им назначат за утечку личных данных пользователей?

Ответить
Развернуть ветку
Агрессивный Украинец

Штраф - один поцелуйчик

Ответить
Развернуть ветку
Stanley

Штраф - сердечко.

И ведь самое дегенеративное, что даже если штраф въебут, более чем уверен, что его компенсация ляжет на плечи низового слоя сотрудников.

Ответить
Развернуть ветку
Тяжелый яд

Почту оштрафуют, она заплатит штраф марками

Ответить
Развернуть ветку
Майка Ника

И отправит по почте;)

Ответить
Развернуть ветку
Lasha tumbai

Электронной

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Jaf
Компания признала факт хакерской атаки.

Да ладно

Ответить
Развернуть ветку
Часовой рубин

Проще писать о том, у кого ещё не спиздили БД. Если в России такие остались, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

Текут ручьи и П.Д. тоже)
Кого это ебёт? - Так никого же =)

Блядский цирк какой-то)

Новые законы насчёт сбора биометрии только веселят)

Ответить
Развернуть ветку
Korol Putzka

А ссылочку?

Ответить
Развернуть ветку
1 2

На хабре подсказали: breached.to. Там Leaks > Databases > [10M] [FREE] Russia Mail Service (pochta.ru) - 1part.

Ответить
Развернуть ветку
Превосходный удод

ШТРАФ ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null