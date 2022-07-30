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Илон Маск подал встречный иск к Twitter, которая требует не срывать сделку и купить её Статьи редакции

Бизнесмен попросил суд не раскрывать детали своего иска.

  • Пятидневное судебное заседание по иску Twitter к клону Маску из-за срыва сделки начнётся 17 октября 2022 года, следует из постановления председателя канцлерского суда штата Делавэр.
  • Спустя пару часов после объявления даты Маск подал встречный иск против Twitter, которая требует завершить сделку по покупке соцсети на 44 миллиарда долларов.
  • Маск попросил суд сохранить подробности своего иска в тайне, однако, как отмечает CNBC, правила разрешают публикацию отредактированной версии со скрытыми конфиденциальными деталями. Вероятно, она появится в открытом доступе к ближайшее время.
  • Иск Twitter последовал за отказом Маска от покупки, что предприниматель объяснил отказом платформы предоставить информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Компания не согласна с утверждениями бизнесмена и уверена в точности подсчётов.
  • Адвокаты Маска настаивали на переносе слушаний на февраль 2023 года для «анализа большого объёма данных».

#новости #илонмаск #twitter

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24 комментария
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 Spertheriel

Спойлер: пиздабола Илона Маска поставят на место

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Дмитрий Рылеев

А кто пиздабол Илона Маска?

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Dan Master

Рогозин

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Каменный Денис

Это пиздаболка

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BigBrotherBear

Автор этой ветки, вестимо)

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norm

А можешь объяснить причину твоей неприязни к Маску?

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Nick Rosenberg

Потому что 15 рублевый клован?

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norm

А, действительно. Нужно взять за привычку чекать большинство незнакомых профилей.

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Рома

У многих почему-то с него горит

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Nick Rosenberg

Горит либо у западных леваков, потому что маск обязан все деньги отдать им и голодающим неграм, а не запускать свои ракеты, либо у ватных дебилов, которые горят с успехов spacex на контрасте с роскосмосом

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Антон Занудный

У меня горит с Маска, потому что он кладёт хуй на трудовые права, а софтовая инфрастуктура его тесл это полная дичь.

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Nick Rosenberg

На какие права он положил? Где иски?

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третий

Он лидер культа и пиздабол, антипрививочник, выступает против профессоюзов, пиздит своим же инвесторам, а финт с продажей акций теслы на пике вообще кидок - какие тебе иски нужны? Или для таких как ты, если кто-то посрался с рогозиным, то он атоматом перестает быть гандоном? Илон такой же мудаеб, построивший космодром в природоохранной зоне, а еще этот любитель солнечных панелей там строит газовую, газовую, блядь! электростацию.

Прости порвался, но какие тебе иски нужны? Он захотел кинуть твиттер, а там почему-то лохами быть не захотели.

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Spertheriel

Суд решение огласит, вам понятнее ставит. Щас то че необразованным объяснять

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Спокойный магнит

С регистрацией!

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Чистый чувак
заседание по иску Twitter к клону Маску

К клоуну.

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Dan Master

Редакции что-то известно. 🤔

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Дмитрий Рылеев

Это словно ролевые игры бизнеса

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darkAlert

Юристов много и они кушать хотят

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Дмитрий Рылеев
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Рома
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Yggdrasil

Маск подал в суд на Твиттер, ибо нехуй подавать в суд на Маска

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BigBrotherBear

"отказом платформы предоставить информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Компания не согласна с утверждениями бизнесмена и уверена в точности подсчётов." - так открой же личико, Гюльчатай)

"Twitter, которая требует не срывать сделку и купить её" - ну что ты, я же порядочная независимая.
— пару месяцев спустя
Купи меня, купи меня полностью, блядь!!! wahhh!!!!

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Дмитрий Рылеев

.

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