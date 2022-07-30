Илон Маск подал встречный иск к Twitter, которая требует не срывать сделку и купить её Статьи редакции
Бизнесмен попросил суд не раскрывать детали своего иска.
- Пятидневное судебное заседание по иску Twitter к клону Маску из-за срыва сделки начнётся 17 октября 2022 года, следует из постановления председателя канцлерского суда штата Делавэр.
- Спустя пару часов после объявления даты Маск подал встречный иск против Twitter, которая требует завершить сделку по покупке соцсети на 44 миллиарда долларов.
- Маск попросил суд сохранить подробности своего иска в тайне, однако, как отмечает CNBC, правила разрешают публикацию отредактированной версии со скрытыми конфиденциальными деталями. Вероятно, она появится в открытом доступе к ближайшее время.
- Иск Twitter последовал за отказом Маска от покупки, что предприниматель объяснил отказом платформы предоставить информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Компания не согласна с утверждениями бизнесмена и уверена в точности подсчётов.
- Адвокаты Маска настаивали на переносе слушаний на февраль 2023 года для «анализа большого объёма данных».
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Спойлер: пиздабола Илона Маска поставят на место
А кто пиздабол Илона Маска?
Рогозин
Это пиздаболка
Автор этой ветки, вестимо)
А можешь объяснить причину твоей неприязни к Маску?
Потому что 15 рублевый клован?
А, действительно. Нужно взять за привычку чекать большинство незнакомых профилей.
У многих почему-то с него горит
Горит либо у западных леваков, потому что маск обязан все деньги отдать им и голодающим неграм, а не запускать свои ракеты, либо у ватных дебилов, которые горят с успехов spacex на контрасте с роскосмосом
У меня горит с Маска, потому что он кладёт хуй на трудовые права, а софтовая инфрастуктура его тесл это полная дичь.
На какие права он положил? Где иски?
Он лидер культа и пиздабол, антипрививочник, выступает против профессоюзов, пиздит своим же инвесторам, а финт с продажей акций теслы на пике вообще кидок - какие тебе иски нужны? Или для таких как ты, если кто-то посрался с рогозиным, то он атоматом перестает быть гандоном? Илон такой же мудаеб, построивший космодром в природоохранной зоне, а еще этот любитель солнечных панелей там строит газовую, газовую, блядь! электростацию.
Прости порвался, но какие тебе иски нужны? Он захотел кинуть твиттер, а там почему-то лохами быть не захотели.
Суд решение огласит, вам понятнее ставит. Щас то че необразованным объяснять
С регистрацией!
К клоуну.
Редакции что-то известно. 🤔
Это словно ролевые игры бизнеса
Юристов много и они кушать хотят
Маск подал в суд на Твиттер, ибо нехуй подавать в суд на Маска
"отказом платформы предоставить информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Компания не согласна с утверждениями бизнесмена и уверена в точности подсчётов." - так открой же личико, Гюльчатай)
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"Twitter, которая требует не срывать сделку и купить её" - ну что ты, я же порядочная независимая.
— пару месяцев спустя
Купи меня, купи меня полностью, блядь!!! wahhh!!!!
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