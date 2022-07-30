Илон Маск подал встречный иск к Twitter, который требует не срывать сделку и купить его Статьи редакции
Бизнесмен попросил суд не раскрывать детали своего иска.
- Пятидневное судебное заседание по иску Twitter к Илону Маску из-за срыва сделки начнётся 17 октября 2022 года, следует из постановления председателя канцлерского суда штата Делавэр.
- Спустя пару часов после объявления даты Маск подал встречный иск против Twitter, который требует завершить сделку по покупке соцсети на 44 миллиарда долларов.
- Маск попросил суд сохранить подробности своего иска в тайне, однако, как отмечает CNBC, правила разрешают публикацию отредактированной версии со скрытыми конфиденциальными деталями. Вероятно, она появится в открытом доступе к ближайшее время.
- Иск Twitter последовал за отказом Маска от покупки, что предприниматель объяснил отказом платформы предоставить информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Компания не согласна с утверждениями бизнесмена и уверена в точности подсчётов.
- Адвокаты Маска настаивали на переносе слушаний на февраль 2023 года для «анализа большого объёма данных».
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Комментарий удален модератором
А кто пиздабол Илона Маска?
Рогозин
Комментарий удален модератором
Автор этой ветки, вестимо)
С регистрацией!
А можешь объяснить причину твоей неприязни к Маску?
Потому что 15 рублевый клован?
А, действительно. Нужно взять за привычку чекать большинство незнакомых профилей.
Илон Маск конечно хорошо, но 15 рублей это 15 рублей
У многих почему-то с него горит
Комментарий удален модератором
У меня горит с Маска, потому что он кладёт хуй на трудовые права, а софтовая инфрастуктура его тесл это полная дичь.
На какие права он положил? Где иски?
Комментарий удален модератором
Суд решение огласит, вам понятнее ставит. Щас то че необразованным объяснять
Ой, товарищ судья, не узнали вас без мантии. Ждём с нетерпением вашего решения.
К клоуну.
Редакции что-то известно. 🤔
Это словно ролевые игры бизнеса
Юристов много и они кушать хотят
Маск подал в суд на Твиттер, ибо нехуй подавать в суд на Маска
"отказом платформы предоставить информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Компания не согласна с утверждениями бизнесмена и уверена в точности подсчётов." - так открой же личико, Гюльчатай)
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"Twitter, которая требует не срывать сделку и купить её" - ну что ты, я же порядочная независимая.
— пару месяцев спустя
Купи меня, купи меня полностью, блядь!!! wahhh!!!!
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Илон передумал и решил вместо твиттера купить VK