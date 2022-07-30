Новости

Испания зафиксировала первую в Европе смерть человека от оспы обезьян Статьи редакции

В этот же день о первом летальном случае сообщила Бразилия.

Министерство здравоохранения Испании сообщило 29 июля о первой в стране смерти человека, связанной с оспой обезьян, пишут El Pais и Las Provincias. Он скончался из-за энцефалита, который развился из-за первичной инфекции.

Как отмечают Reuters и CNN, это первый подтверждённый властями случай смерти в Европе. В тот же день, 29 июля, о первом случае в стране сообщила Бразилия. До этого летальные случаи, вызванные оспой обезьян, фиксировались только в странах Африки.

В России первый случай оспы обезьян выявили в первой половине июля. Инфекцию обнаружили у мужчины, вернувшегося из поездки по Европе. Его изолировали в больнице.

По подсчётам Reuters, пока что 70 стран зафиксировали почти 21 тысячу случаев заболевания оспой обезьян.

Наука
Главное об обезьяньей оспе: что известно о вирусе, кому он грозит и какие появились домыслы Статьи редакции

Заболевания фиксируют в Европе и Америке, но, похоже, вирус не особо заразен, переносится не очень тяжело и его коэффициент летальности — около 3-6% (а то и меньше).

Образец обезьяньей оспы, взятый в 2003 году, CDC

#новости #оспаобезьян

1773 просмотров
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61 комментарий
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 Alexander Jaf

А еще удивляются, почему инопланетяне не прилетают. Они посмотрели что у нас творится и со словами "ну нахуй" съебались обратно на нибиру

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a fox

Подождут пару десятков лет ещё, и прилетят когда здесь пусто будет

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Igor Tarasov

Но почему-то умалчивают, что эта обезьянья оспа косит не вообще произвольных людей, а геев, которые сношаются не предохраняясь.

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MMM123

СПИД бывает только у гомиков и наркоманов, говорили они.

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Ранний фонарь

ТЖшники в зоне риска

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у дракона понос

Они не только ебутся в жопу, но и без гондона, ходят в ночные клубы, юзают наркоту, которая отнимает иммунитет до нуля.

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4 комментария
Вольдемаръ Дурбовскiй

Но это не точно

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Чистый чувак

ПОЧАЛОСЬ!!

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Коровка говорит Мууу

жепь ебрило!

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1 комментарий
у дракона понос

Потому что не очень нормально ебать кого то в жопу

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Баллон Помоев

Ты просто не пробовал

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10 комментариев
Аскет

Понравилась чинушам тема пандемии. Нахуй идите

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Егор Кавинский

Заголовок как сообщение в plague inc

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Дармен Есназаров

Наконец-то а то корона уже не справляется

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Cheryman

Этим человеком был представитель ЛГБТ?

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у дракона понос

Конечно

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Sheer Kid

АХ ЩИТ ХИР ВИ ГО ЭГЕН

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у дракона понос

Когда оон уже найдет яйца и скажет что пидарасы как крысы разносят болещни

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Штош

А наши прививки от оспы которые в детстве ставят работают против этой хуеты?

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Дешевый хичхакер

Просто шанс заразиться или перенести заболевание тяжело может быть меньше (но это не точно)

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12 комментариев
товста кiшка

Наверное нет, как это обычно бывает в подобных случаях, которые можно назвать чрезвычайными. Плюс, взрослому человеку в России по желанию не сделают вакцину от оспы обезьян, ведь это доступно только для медиков

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6 комментариев
darkAlert

ну чё вы, договорились же что оспа обезьян оскорбляет чувства чернокожих и лгбтшников

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Haruki Nakayama

Ебать тут гомофобья набежало

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Генеральный коктейль

Ренди выебал очередного пангалина и началось

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Баллон Помоев

Что он делал с летучей мышью?

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Голодный завод

Наеблись в жопу без резины, и вот вам результат

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Баллон Помоев

До пандемии СПИДа никто почти презервативов не использовал. Пассив же не забеременеет.

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