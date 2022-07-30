В этот же день о первом летальном случае сообщила Бразилия.

Министерство здравоохранения Испании сообщило 29 июля о первой в стране смерти человека, связанной с оспой обезьян, пишут El Pais и Las Provincias. Он скончался из-за энцефалита, который развился из-за первичной инфекции.

Как отмечают Reuters и CNN, это первый подтверждённый властями случай смерти в Европе. В тот же день, 29 июля, о первом случае в стране сообщила Бразилия. До этого летальные случаи, вызванные оспой обезьян, фиксировались только в странах Африки.

В России первый случай оспы обезьян выявили в первой половине июля. Инфекцию обнаружили у мужчины, вернувшегося из поездки по Европе. Его изолировали в больнице.

По подсчётам Reuters, пока что 70 стран зафиксировали почти 21 тысячу случаев заболевания оспой обезьян.

Наука 20 мая домыслы Статьи редакции Главное об обезьяньей оспе: что известно о вирусе, кому он грозит и какие появились Заболевания фиксируют в Европе и Америке, но, похоже, вирус не особо заразен, переносится не очень тяжело и его коэффициент летальности — около 3-6% (а то и меньше). Образец обезьяньей оспы, взятый в 2003 году, CDC