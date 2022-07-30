Испания зафиксировала первую в Европе смерть человека от оспы обезьян Статьи редакции
В этот же день о первом летальном случае сообщила Бразилия.
Министерство здравоохранения Испании сообщило 29 июля о первой в стране смерти человека, связанной с оспой обезьян, пишут El Pais и Las Provincias. Он скончался из-за энцефалита, который развился из-за первичной инфекции.
Как отмечают Reuters и CNN, это первый подтверждённый властями случай смерти в Европе. В тот же день, 29 июля, о первом случае в стране сообщила Бразилия. До этого летальные случаи, вызванные оспой обезьян, фиксировались только в странах Африки.
В России первый случай оспы обезьян выявили в первой половине июля. Инфекцию обнаружили у мужчины, вернувшегося из поездки по Европе. Его изолировали в больнице.
По подсчётам Reuters, пока что 70 стран зафиксировали почти 21 тысячу случаев заболевания оспой обезьян.
А еще удивляются, почему инопланетяне не прилетают. Они посмотрели что у нас творится и со словами "ну нахуй" съебались обратно на нибиру
Подождут пару десятков лет ещё, и прилетят когда здесь пусто будет
Но почему-то умалчивают, что эта обезьянья оспа косит не вообще произвольных людей, а геев, которые сношаются не предохраняясь.
СПИД бывает только у гомиков и наркоманов, говорили они.
ТЖшники в зоне риска
Они не только ебутся в жопу, но и без гондона, ходят в ночные клубы, юзают наркоту, которая отнимает иммунитет до нуля.
Но это не точно
ПОЧАЛОСЬ!!
жепь ебрило!
Потому что не очень нормально ебать кого то в жопу
Ты просто не пробовал
Понравилась чинушам тема пандемии. Нахуй идите
Заголовок как сообщение в plague inc
Наконец-то а то корона уже не справляется
Этим человеком был представитель ЛГБТ?
Конечно
АХ ЩИТ ХИР ВИ ГО ЭГЕН
Когда оон уже найдет яйца и скажет что пидарасы как крысы разносят болещни
А наши прививки от оспы которые в детстве ставят работают против этой хуеты?
Просто шанс заразиться или перенести заболевание тяжело может быть меньше (но это не точно)
Наверное нет, как это обычно бывает в подобных случаях, которые можно назвать чрезвычайными. Плюс, взрослому человеку в России по желанию не сделают вакцину от оспы обезьян, ведь это доступно только для медиков
ну чё вы, договорились же что оспа обезьян оскорбляет чувства чернокожих и лгбтшников
Ебать тут гомофобья набежало
Ренди выебал очередного пангалина и началось
Что он делал с летучей мышью?
Наеблись в жопу без резины, и вот вам результат
До пандемии СПИДа никто почти презервативов не использовал. Пассив же не забеременеет.