Беспилотник нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, ранило шесть человек. День ВМФ в городе отменили Статьи редакции
Местных жителей попросили оставаться дома.
- Утром 31 июля во двор Черноморского штаба Севастополя прилетел беспилотник, заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. По его словам, при атаке шесть человек получили ранения.
- Глава города возложил ответственность на украинскую сторону и отметил, что выяснением обстоятельств занялась ФСБ. По словам Развозжаева, погибших нет.
- В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что по штабу ударил самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с маломощным взрывным устройством. Люди пострадали «из-за разлёта осколков оконных стекол в одном из помещений».
- Все получившие ранения — это сотрудники штаба. «Состояние двух человек средней тяжести. У остальных — лёгкие ранения. Необходимая помощь оказана», — рассказал позднее Развозжаев.
В Севастополе отменили все праздничные мероприятия в день Военно-морского флота «из соображений безопасности». Губернатор попросил жителей не паниковать и оставаться дома, если есть такая возможность.
- В городе планировали устроить молебен, возложение цветов к Мемориальной стене, возложение венков на воду и обход кораблей, а также концерт и салют. Парад кораблей отменили изначально.
- Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сказала РИА «Новости», что, по её данным, атака, «несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя». В городе устроили розыск людей, причастных к нападению.
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Как удачно совпало. Получили бюджет на подготовку празднования, якобы использовали его весь, и тут внезапно форс мажор. А денюжки уже «потрачены»
В Донецке было тоже самое.
Самое жуткое что даже своих же фсшбников не жалко. Чему удивляться что они с остальными делают
Да тут может вообще никто и не пострадал, могли просто для правдоподобности в больничку людей приписать на пару дней и бинтами обмотать на случай если нужно будет пару репортажей записать.
Ну вы знаете, эти удары с беспилотников от которых даже стекла не трескаются
Или тот несчастный куст который принял удар - самая эффективная часть пво рашки?
Самодельный БПЛА пролетел сотню км и лупанул по Севастополю. Срочно отменяем праздник )))
Даже пво обошел, как они еще надеятса что собьют все ядерки от сша
"Глава города возложил ответственность на украинскую сторону"
Это ДРГ свободно по крыму шастает с БПЛА и взрывчаткой или он с Одессы 300км пролетел?)
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Чёт кажется опят ФСБ отработало, слишком топорно всё... Ну или Почта России опять тестировала дрон =)
Праздновать заранее начали, какая то шишка с погонами устроила пяный дебошь. Если бы были у нас такие возможности, давно бы щелкали всяких офицеров и генералов каждый день
Так местный украинский агент мог из соседнего дома запустить
Самодельный дрон прошёл 200 км сквозь оккупированные территории? Что-то я слабо верю
300 км морем)
Дрон Шрёдингера? Хоть бы для приличия сфотографировали пару кусков чего-нибудь, в качестве остатков дрона.
Дрон мог вполне вернуться на базу
Но нигде не сообщается, что он улетел.
Прощёлкали получается
Прохлопали😉
Походу крымчаки купили дрон на Алиэкспресс и прицепили фугас
УРА!
Сбылось?
Не, ну тут всё чётко. Салют был.
А то хлопков недостаточно, ебанем ещё и салют
А был ли удар
Ммм, терроризм
Ну чего, как отпраздновали?
Походу наши партизаны шалят
А могли сказать что из-за шторма отменят. На 9 мая прокатило с тучками
Friendly fire