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Беспилотник нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, ранило шесть человек. День ВМФ в городе отменили Статьи редакции

Местных жителей попросили оставаться дома.

Фото здесь и далее — пресс-службы губернатора Севастополя
  • Утром 31 июля во двор Черноморского штаба Севастополя прилетел беспилотник, заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. По его словам, при атаке шесть человек получили ранения.
  • Глава города возложил ответственность на украинскую сторону и отметил, что выяснением обстоятельств занялась ФСБ. По словам Развозжаева, погибших нет.
  • В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что по штабу ударил самодельный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с маломощным взрывным устройством. Люди пострадали «из-за разлёта осколков оконных стекол в одном из помещений».
  • Все получившие ранения — это сотрудники штаба. «Состояние двух человек средней тяжести. У остальных — лёгкие ранения. Необходимая помощь оказана», — рассказал позднее Развозжаев.

  • В Севастополе отменили все праздничные мероприятия в день Военно-морского флота «из соображений безопасности». Губернатор попросил жителей не паниковать и оставаться дома, если есть такая возможность.

  • В городе планировали устроить молебен, возложение цветов к Мемориальной стене, возложение венков на воду и обход кораблей, а также концерт и салют. Парад кораблей отменили изначально.
  • Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сказала РИА «Новости», что, по её данным, атака, «несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя». В городе устроили розыск людей, причастных к нападению.

#новости

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28 комментариев
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 Карлики спасли Россию

Как удачно совпало. Получили бюджет на подготовку празднования, якобы использовали его весь, и тут внезапно форс мажор. А денюжки уже «потрачены»

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Trurl McByte

В Донецке было тоже самое.

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darkAlert

Самое жуткое что даже своих же фсшбников не жалко. Чему удивляться что они с остальными делают

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Карлики спасли Россию

Да тут может вообще никто и не пострадал, могли просто для правдоподобности в больничку людей приписать на пару дней и бинтами обмотать на случай если нужно будет пару репортажей записать.

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Dan

Ну вы знаете, эти удары с беспилотников от которых даже стекла не трескаются

Или тот несчастный куст который принял удар - самая эффективная часть пво рашки?

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Captain Awesome

Самодельный БПЛА пролетел сотню км и лупанул по Севастополю. Срочно отменяем праздник )))

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Сергей Дворниченко

Даже пво обошел, как они еще надеятса что собьют все ядерки от сша

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BigBrotherBear

"Глава города возложил ответственность на украинскую сторону"
Это ДРГ свободно по крыму шастает с БПЛА и взрывчаткой или он с Одессы 300км пролетел?)

Чёт кажется опят ФСБ отработало, слишком топорно всё... Ну или Почта России опять тестировала дрон =)

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Сергей Дворниченко

Праздновать заранее начали, какая то шишка с погонами устроила пяный дебошь. Если бы были у нас такие возможности, давно бы щелкали всяких офицеров и генералов каждый день

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Zzzzzzz

Так местный украинский агент мог из соседнего дома запустить

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Artem Bondar

Самодельный дрон прошёл 200 км сквозь оккупированные территории? Что-то я слабо верю

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BigBrotherBear

300 км морем)

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Nestor

Дрон Шрёдингера? Хоть бы для приличия сфотографировали пару кусков чего-нибудь, в качестве остатков дрона.

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qweqwe

Дрон мог вполне вернуться на базу

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Nestor
во двор прилетел беспилотник

Но нигде не сообщается, что он улетел.

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Sergey Zabelnikov

Прощёлкали получается

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Евген Коновалец

Прохлопали😉

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Евген Коновалец

Походу крымчаки купили дрон на Алиэкспресс и прицепили фугас

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Панорама

УРА!

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Город Хлебный

Сбылось?

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Больной микрофон
планировали устроить ... салют

Не, ну тут всё чётко. Салют был.

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Сейлор Воин

А то хлопков недостаточно, ебанем ещё и салют

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Vizz

А был ли удар

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Коммунист

Ммм, терроризм

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Scrawder Man

Ну чего, как отпраздновали?

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Nir

Походу наши партизаны шалят

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Бавовнавозка

А могли сказать что из-за шторма отменят. На 9 мая прокатило с тучками

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Алексей III

Friendly fire

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