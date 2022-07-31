Местные власти уже убрали баннер и заявили, что его разместили не они.

72.ru

Ко Дню Военно-Морского флота на улице Республики в Тюмени появился плакат с поздравлением и изображением боевого судна, похожего на американский авианосец «Джордж Буш». Об этом рассказало издание 72.ru со ссылкой на читателей.

Авианосец «Джордж Буш» (USS George H.W. Bush). Фото Rusty Surette, KBTX

В администрации Тюмени рассказали 72.ru, что уже убрали плакат. По версии городских властей, баннер с ошибкой оказался «несанкционированной картинкой на заборе», которую делали не представители ВМФ, а кто-то другой.