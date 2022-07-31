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Жителей Тюмени поздравили с Днём ВМФ плакатом с американским авианосцем Статьи редакции

Местные власти уже убрали баннер и заявили, что его разместили не они.

72.ru

Ко Дню Военно-Морского флота на улице Республики в Тюмени появился плакат с поздравлением и изображением боевого судна, похожего на американский авианосец «Джордж Буш». Об этом рассказало издание 72.ru со ссылкой на читателей.

Авианосец «Джордж Буш» (USS George H.W. Bush). Фото Rusty Surette, KBTX

В администрации Тюмени рассказали 72.ru, что уже убрали плакат. По версии городских властей, баннер с ошибкой оказался «несанкционированной картинкой на заборе», которую делали не представители ВМФ, а кто-то другой.

#новости

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33 комментария
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Больной микрофон
заявили, что его разместили не они.

Опять американцы говно в штаны подкинули. НУ ЧТО ТАКОЕ!!

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Дружеский звук

Не успеваем мыть за ними одежду

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Яшпереца

Это веселее

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megagrem

А тут что не так? Не разбираюсь я в этих посудинах

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Недоперепил

На плакате крейсер Москва, я так полагаю.

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испанский смех

Moscow never sleep

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Alexander Borshak

Надо полагать, потопленный "флагман" флота ЧМО "Москва".

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Andrey

Это наверное затонул который.

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Яшпереца

это крейсер москва

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Дружеский звук
В Тюмени появился плакат с поздравлением и изображением боевого судна, похожего на американский авианосец «Джордж Буш»

Это намек?

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испанский смех

Американский военный корабль, приде

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Спокойный жар

Всё нормально! Это традиция такая. Знай врага в лицо!

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Дружеский звук

Я тебя узнал, но ты мне не враг. В чем подвох?

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Спокойный жар

Хуй знает, чел. Я сам не понял что сказал

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Дружеский звук

Ты настоящая баребуха? Если да, то где твои друзья

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Спокойный жар

Съел

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Дружеский звук

Я тоже хочу, но у меня только пух из пупка

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Спокойный жар

Бля... Ну давай доем

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Дружеский звук

Держи. У него тоже есть запашок

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Спокойный жар

Не запашок, а аромат!

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Дружеский звук

Да, да! Аромат!

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Ash Leaf
По версии городских властей, баннер с ошибкой оказался «несанкционированной картинкой на заборе», которую делали не представители ВМФ, а кто-то другой.

А администрация города

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Дружеский звук

Все сходится!

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Петя Веников

Там же не уточняется какого именно флота

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15-летняя психопатка

Кстати, да

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Постоянный клуб

на плакате изображено, как наши доблестные корабли окружили недружественного авианосца. всё, пизда ему!

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Эйнзли Нухватит

Из сюжета Первого канала: "...ведь «Маршал Шапошников» один из самых больших кораблей ВМФ, не считая авианосца... (название авианосца обрезано по живому, на вдохе)" Потому что дальше должен быть помянут легендарный чих-пых «Адмирал Кузнецов», а его нет.

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Roman Sergeevich

да

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BigBrotherBear

Таким пробитием днища хотя компенсировать санкции на поставку бурового оборудования? Или увеличить поставки газа, с горящих пердаков ватанов?)

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darkAlert

Классика уже

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Миржан Досымбаев
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Ian Polianskii

это даже не тысячный случай такой. фашисты на день победы, американцы на плакатах победобесия. Примерно раз в две недели случается.

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испанский смех

а всё знаешь почему?

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