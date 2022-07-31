Жителей Тюмени поздравили с Днём ВМФ плакатом с американским авианосцем Статьи редакции
Местные власти уже убрали баннер и заявили, что его разместили не они.
Ко Дню Военно-Морского флота на улице Республики в Тюмени появился плакат с поздравлением и изображением боевого судна, похожего на американский авианосец «Джордж Буш». Об этом рассказало издание 72.ru со ссылкой на читателей.
В администрации Тюмени рассказали 72.ru, что уже убрали плакат. По версии городских властей, баннер с ошибкой оказался «несанкционированной картинкой на заборе», которую делали не представители ВМФ, а кто-то другой.
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Опять американцы говно в штаны подкинули. НУ ЧТО ТАКОЕ!!
Не успеваем мыть за ними одежду
Это веселее
А тут что не так? Не разбираюсь я в этих посудинах
На плакате крейсер Москва, я так полагаю.
Moscow never sleep
Надо полагать, потопленный "флагман" флота ЧМО "Москва".
Это наверное затонул который.
это крейсер москва
Это намек?
Американский военный корабль, приде
Всё нормально! Это традиция такая. Знай врага в лицо!
Я тебя узнал, но ты мне не враг. В чем подвох?
Хуй знает, чел. Я сам не понял что сказал
Ты настоящая баребуха? Если да, то где твои друзья
Съел
Я тоже хочу, но у меня только пух из пупка
Бля... Ну давай доем
Держи. У него тоже есть запашок
Не запашок, а аромат!
Да, да! Аромат!
А администрация города
Все сходится!
Там же не уточняется какого именно флота
Кстати, да
на плакате изображено, как наши доблестные корабли окружили недружественного авианосца. всё, пизда ему!
Из сюжета Первого канала: "...ведь «Маршал Шапошников» один из самых больших кораблей ВМФ, не считая авианосца... (название авианосца обрезано по живому, на вдохе)" Потому что дальше должен быть помянут легендарный чих-пых «Адмирал Кузнецов», а его нет.
да
Таким пробитием днища хотя компенсировать санкции на поставку бурового оборудования? Или увеличить поставки газа, с горящих пердаков ватанов?)
Классика уже
это даже не тысячный случай такой. фашисты на день победы, американцы на плакатах победобесия. Примерно раз в две недели случается.
а всё знаешь почему?