«Комнату обследовали в костюмах химзащиты»: Собчак сообщила о попадании Чубайса в реанимацию в Европе Статьи редакции
Пока других источников, которых подтверждали бы или опровергали информацию, нет.
Бывший специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс госпитализирован в Европе, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на его жену Авдотью Смирнову.
Чубайсу «стало плохо», после чего у него «внезапно начали отниматься руки и ноги», пишет Собчак. По данным журналистки, Чубайс находится в «нестабильном» состоянии, но это расходится с его прямой речью, приведённой в том же посте.
В новостном канале «Осторожно, новости», который ведёт команда Собчак, рассказывается: «Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты». Там также говорится, что сотрудники полиции опросили свидетелей. «Осторожно, новости», ссылающееся на собственные данные, уточняет, что диагноз Чубайса может измениться.
- До декабря 2020 года Анатолий Чубайс 12 лет занимал пост главы госкорпорации «Роснано».
- Затем Чубайс стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
- В марте 2022 года, вскоре после ввода войск в Украину, Чубайс ушёл с должности спецпредставителя президента и уехал из России.
Новичок в углу затерялся
Я позвонил своему убийце. Он признался
Рафаэлка? Давление? Чай?
Потанцуем?
Чтож, надеюсь он писал мемуары тайно (а что ещё делать когда свалил из России и понимаешь что Тоби пизда в ближ время) и кто-нибудь их опубликует
Тоби ещё тот чувак, меамуры будут интересные
Да просто сахар упал или алкоголь местный попробовал.
Начинай новый день с отравления новичком
Если правда, то никого удивлять уже не должно, Путин явно считает, что Чубайс его предал своим бегством, а это в картине мира ГБшника хуже всего. Если живой останется, то считай очень повезло. Но даже если выживет, то это один хуй наглядно будет показывать всем, кто ещё остался в России, что нужно ещё активнее соревноваться в том кто же больше любит господина ПЖ.
Предал не бегством. Любой убегающий человек типа Чубайса — это огромадный источник компромата. И таковым источником он становится лишь потому что выходит из поля зрения российских спецслужб. Потому что любое молчание высших лиц обеспечено тем, что там каждый под наблюдением.
А тут взял и уехал. В любой момент может начать сливать информацию. В любой момент может начать сотрудничать с чужими спец.службами в обмен на их гарантии о защите.
Чубайс рекомендовал взять Путина на работу в АП. Да и говорили, что ему разрешили уехать
Переодически пишут слухи что активизируется подковерная битва силовиков и системников, сыночка Патрушева никто видеть в кресл премьера и уж тем более президента не желает
Христо Грозев уже заинтересовался
*Болгарин заинтересовался
Неужели эти идиоты могли применить Новичок сейчас, когда о нем знают абсолютно все? Еще и в Европе!
Конечно, могли
А какая им разница-то уже?
Почему идиоты?
Наоборот, чем больше людей видят в этом руку гэбухи, тем лучше для гэбухи. Тем смиреннее будут сидеть внутри страны те, кто в ней сидит сейчас на верхах.
Вот это репутация) И этим людям Запад хочет сохранить лицо.
Про сохранения лица уже никто не говорит месяца 4
"сохранение лица" уже запущено, начальная ступень мумификации-инъекции ботекса-уже в работе.
Россия не новичок в этих делах, конечно
Земля ему стекловатой.
хуйло отправил "oбычных туристов" вслед за Чубайсом?)
Земля стекловатой
Это точно не Панорама?
Реально, щас зашел в телегу, сначала подумал, что канал панорамы, подумал поставить лайк - а там ссылка на тж
Не жаль. Заслужил
Хуй с ним, с этим биомусором. Искренне ему желаю как можно скорее сдохнуть.
Чаво так? Совковая тоска?
Когда решил предать химика.
remember my name
Я позвонил Орлову, он признался.
на самом деле это был нейроорлов с нейротоксинами
И какой-то старичок-паучок расплескал опять вокруг новичок....(С)
А что будет говорить пропаганда, интересно? С какой целью Америке, например, его травить?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_Гийена_—_БарреЭтот синдром может быть одним из побочных эффектов пембролизумаба («Китруда») — препарата из группы иммунотерапии рака[8], а также вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 Ad26.COV2.S[9].
Вакцина плохая, нужно было спутник колотьС какой целью Америке,
Он в Израиле был вроде
Гебуха наносит ответный удар
Это НАНОмашины, дружок 😏
У нас очень много денег!
Завтра об этом все забудут.
– Если б Вы разрешили… – робко пробормотал д’Артаньян.
– Что именно, сударь?
– У меня есть чудодейственный бальзам для лечения ран. Этот бальзам мне дала с собой матушка, и я испытал его на самом себе.
– И что же?
– А то, что не далее как через каких-нибудь три дня Вы – я в этом уверен – будете исцелены, а по прошествии этих трех дней, когда Вы поправитесь, сударь, я почту за великую честь скрестить с вами шпаги.
Не, ну там и постковид и вакцинация могут быть вроде как причастны к Гийена-Барре, но все ж сразу понимают, как это все выглядит в ТАКОМ случае. Штош, подождем, посмотрим, думаю результаты скрывать не будут.
Да не было никаких компраматов у него, Путин же сам говорил, что использует Чубайса чисто для отвода внимания. Максимум у него компроматы только на Ельцина, а так к концу 90-х Чубайс уже не на что не влиял.
Репутация-ссс.