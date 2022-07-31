Пока других источников, которых подтверждали бы или опровергали информацию, нет.

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Фото Евгения Биятова, РИА «Новости»

Бывший специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс госпитализирован в Европе, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на его жену Авдотью Смирнову.

Чубайсу «стало плохо», после чего у него «внезапно начали отниматься руки и ноги», пишет Собчак. По данным журналистки, Чубайс находится в «нестабильном» состоянии, но это расходится с его прямой речью, приведённой в том же посте.

Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом — синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное. Анатолий Чубайс — цитата по телеграм-каналу Ксении Собчак

В новостном канале «Осторожно, новости», который ведёт команда Собчак, рассказывается: «Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты». Там также говорится, что сотрудники полиции опросили свидетелей. «Осторожно, новости», ссылающееся на собственные данные, уточняет, что диагноз Чубайса может измениться.

На сайте Всемирной организации здравоохранения указано, что синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Тяжелые случаи синдрома способны привести к полному параличу и несут потенциальную угрозу для жизни. Несмотря на это, большинство людей полностью выздоравливает даже в самых тяжёлых ситуациях, отмечает ВОЗ.