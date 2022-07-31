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Новости

«Комнату обследовали в костюмах химзащиты»: Собчак сообщила о попадании Чубайса в реанимацию в Европе Статьи редакции

Пока других источников, которых подтверждали бы или опровергали информацию, нет.

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Фото Евгения Биятова, РИА «Новости» 

Бывший специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс госпитализирован в Европе, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на его жену Авдотью Смирнову.

Чубайсу «стало плохо», после чего у него «внезапно начали отниматься руки и ноги», пишет Собчак. По данным журналистки, Чубайс находится в «нестабильном» состоянии, но это расходится с его прямой речью, приведённой в том же посте.

Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом — синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное.

Анатолий Чубайс — цитата по телеграм-каналу Ксении Собчак

В новостном канале «Осторожно, новости», который ведёт команда Собчак, рассказывается: «Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты». Там также говорится, что сотрудники полиции опросили свидетелей. «Осторожно, новости», ссылающееся на собственные данные, уточняет, что диагноз Чубайса может измениться.

На сайте Всемирной организации здравоохранения указано, что синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Тяжелые случаи синдрома способны привести к полному параличу и несут потенциальную угрозу для жизни. Несмотря на это, большинство людей полностью выздоравливает даже в самых тяжёлых ситуациях, отмечает ВОЗ.

  • До декабря 2020 года Анатолий Чубайс 12 лет занимал пост главы госкорпорации «Роснано».
  • Затем Чубайс стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
  • В марте 2022 года, вскоре после ввода войск в Украину, Чубайс ушёл с должности спецпредставителя президента и уехал из России.

#новости #чубайс #медицина

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80 комментариев
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Дружеский звук

Новичок в углу затерялся

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Финский коктейль

Я позвонил своему убийце. Он признался

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3 комментария
Майка Ника

Рафаэлка? Давление? Чай?

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Распространенный вентилятор

Потанцуем?

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Полицейский украинец

Чтож, надеюсь он писал мемуары тайно (а что ещё делать когда свалил из России и понимаешь что Тоби пизда в ближ время) и кто-нибудь их опубликует

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Йолкин

Тоби ещё тот чувак, меамуры будут интересные

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Тупой шмель

Да просто сахар упал или алкоголь местный попробовал.

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Распространенный вентилятор

Начинай новый день с отравления новичком

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Theoden

Если правда, то никого удивлять уже не должно, Путин явно считает, что Чубайс его предал своим бегством, а это в картине мира ГБшника хуже всего. Если живой останется, то считай очень повезло. Но даже если выживет, то это один хуй наглядно будет показывать всем, кто ещё остался в России, что нужно ещё активнее соревноваться в том кто же больше любит господина ПЖ.

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С-пивком-потянет Русский

Предал не бегством. Любой убегающий человек типа Чубайса — это огромадный источник компромата. И таковым источником он становится лишь потому что выходит из поля зрения российских спецслужб. Потому что любое молчание высших лиц обеспечено тем, что там каждый под наблюдением.
А тут взял и уехал. В любой момент может начать сливать информацию. В любой момент может начать сотрудничать с чужими спец.службами в обмен на их гарантии о защите.

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8 комментариев
Alex V
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iollk

Чубайс рекомендовал взять Путина на работу в АП. Да и говорили, что ему разрешили уехать

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1 комментарий
Dmitriy Volkov

Переодически пишут слухи что активизируется подковерная битва силовиков и системников, сыночка Патрушева никто видеть в кресл премьера и уж тем более президента не желает

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1 комментарий
Уличный дым

Христо Грозев уже заинтересовался

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Тупой шмель

*Болгарин заинтересовался

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Уличный дым

Неужели эти идиоты могли применить Новичок сейчас, когда о нем знают абсолютно все? Еще и в Европе!

Конечно, могли

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Theoden

А какая им разница-то уже?

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С-пивком-потянет Русский

Почему идиоты?
Наоборот, чем больше людей видят в этом руку гэбухи, тем лучше для гэбухи. Тем смиреннее будут сидеть внутри страны те, кто в ней сидит сейчас на верхах.

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Джеймс Боливар ди Гриз
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Тимурчик

Вот это репутация) И этим людям Запад хочет сохранить лицо.

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Максим

Про сохранения лица уже никто не говорит месяца 4

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12 комментариев
похер

"сохранение лица" уже запущено, начальная ступень мумификации-инъекции ботекса-уже в работе.

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Финский коктейль

Россия не новичок в этих делах, конечно

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Пищевой коктейль

Земля ему стекловатой.

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Good day

хуйло отправил "oбычных туристов" вслед за Чубайсом?)

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Sergei Timofeyev
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1 комментарий
Франц

Земля стекловатой

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Tahita

Это точно не Панорама?

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Пермский рубин

Реально, щас зашел в телегу, сначала подумал, что канал панорамы, подумал поставить лайк - а там ссылка на тж

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Заебавшийся опоссум

Не жаль. Заслужил

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MAXILIO

Хуй с ним, с этим биомусором. Искренне ему желаю как можно скорее сдохнуть.

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похер

Чаво так? Совковая тоска?

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ИгорьOK

Когда решил предать химика.

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испанский смех

remember my name

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Плотный меч

Я позвонил Орлову, он признался.

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вязаный кактус

на самом деле это был нейроорлов с нейротоксинами

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7 комментариев
похер

И какой-то старичок-паучок расплескал опять вокруг новичок....(С)

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Земной инструмент

А что будет говорить пропаганда, интересно? С какой целью Америке, например, его травить?

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Бетонный американец

https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_Гийена_—_Барре

Этот синдром может быть одним из побочных эффектов пембролизумаба («Китруда») — препарата из группы иммунотерапии рака[8], а также вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 Ad26.COV2.S[9].

Вакцина плохая, нужно было спутник колоть

С какой целью Америке,

Он в Израиле был вроде

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конгруэ́нтный

Гебуха наносит ответный удар

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Alexander D

Это НАНОмашины, дружок 😏

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Exorcist

У нас очень много денег!

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Петя Веников

Завтра об этом все забудут.

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Николай Гришин

– Если б Вы разрешили… – робко пробормотал д’Артаньян.
– Что именно, сударь?
– У меня есть чудодейственный бальзам для лечения ран. Этот бальзам мне дала с собой матушка, и я испытал его на самом себе.
– И что же?
– А то, что не далее как через каких-нибудь три дня Вы – я в этом уверен – будете исцелены, а по прошествии этих трех дней, когда Вы поправитесь, сударь, я почту за великую честь скрестить с вами шпаги.

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Луговой Мариец

Не, ну там и постковид и вакцинация могут быть вроде как причастны к Гийена-Барре, но все ж сразу понимают, как это все выглядит в ТАКОМ случае. Штош, подождем, посмотрим, думаю результаты скрывать не будут.

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Volkodav

Да не было никаких компраматов у него, Путин же сам говорил, что использует Чубайса чисто для отвода внимания. Максимум у него компроматы только на Ельцина, а так к концу 90-х Чубайс уже не на что не влиял.

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Станислав Вершилло

Репутация-ссс.

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