Госконтракты на более чем 26 миллиардов рублей госкорпорация получила без конкуренции.

«Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиОЛ, подконтролен Минздраву) закупил на 2022–2023 годы только две вакцины от гриппа — трёхвалентную «Совигрипп» от «Микрогена» и четырёхвалентную «Ультрикс Квадри» от «Форта». Оба производителя принадлежат входящему в «Ростех» холдингу «Нацимбио», пишет «Коммерсантъ».

Госконтракты, стоимостью более 26 миллиардов рублей, подконтрольные госкорпорации фармпроизводители получили без конкуренции.

В прошлые годы Минздрав закупал трёхвалентную вакцину «Флю-М», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС). Но в этом году её нет в списке, как и четырёхвалентной вакцины «Флю-М Тетра» — ещё одной разработки петербургского НИИ. Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова предполагает, что СПбНИИВС не участвовал в госзакупках из-за невыгодной цены, предложенной заказчиком.

Привиться в России импортными вакцинами будет сложно. Американская компания Abbott не поставляет в страну свой «Инфлювак» с 2021 года. Французская Sanofi осенью 2021 года зарегистрировала четырёхвалентную «ВаксигрипТетра», но её планируют вывести на рынок только в 2023–2024 годах.