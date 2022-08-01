«Ростех» стал единственным поставщиком вакцины от гриппа на 2022-2023 годы Статьи редакции
Госконтракты на более чем 26 миллиардов рублей госкорпорация получила без конкуренции.
«Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиОЛ, подконтролен Минздраву) закупил на 2022–2023 годы только две вакцины от гриппа — трёхвалентную «Совигрипп» от «Микрогена» и четырёхвалентную «Ультрикс Квадри» от «Форта». Оба производителя принадлежат входящему в «Ростех» холдингу «Нацимбио», пишет «Коммерсантъ».
Госконтракты, стоимостью более 26 миллиардов рублей, подконтрольные госкорпорации фармпроизводители получили без конкуренции.
В прошлые годы Минздрав закупал трёхвалентную вакцину «Флю-М», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС). Но в этом году её нет в списке, как и четырёхвалентной вакцины «Флю-М Тетра» — ещё одной разработки петербургского НИИ. Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова предполагает, что СПбНИИВС не участвовал в госзакупках из-за невыгодной цены, предложенной заказчиком.
Привиться в России импортными вакцинами будет сложно. Американская компания Abbott не поставляет в страну свой «Инфлювак» с 2021 года. Французская Sanofi осенью 2021 года зарегистрировала четырёхвалентную «ВаксигрипТетра», но её планируют вывести на рынок только в 2023–2024 годах.
База
Никогда такого не било-и вот опять.
А это фотография миллиардов Ростеха
У него ещё дети, внуки. Понимать надо!
У него там личный KFC во дворе?
Или личное шапито
Никогда такого не было и вот опять
В что с качеством вакцины? Почему нужна прививка зарубежным типом?
Ну, может, по традиции:
- Хочу привиться.
- Хорошо, вот вам Спутник.
- Нет, это же известнейший шмурдяк.
- А чего желаете?
- Файзер давай, или Модерну.
- У нас есть только Спутник.
Какая разница? Щас запустят агрессивную рекламу и разные варламовы тебя будут клеймить антиваксером за такие вопросы.
Из наших, совигрипп традиционно считается говном, ультрикс - норм. У них немного разный состав
Путин это гибель.
И ведь будут это подавать так, словно все остальные компании какие-то стремные и только Ростех сможет обеспечить "качество". Вообще, легко заметить параллель. Например, после теракта в Беслане Путлер решил, что только он один сможет выбрать правильных губернаторов, народ же выбирает криминал. Прошло 18 лет, криминала и беззакония стало только больше.