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«Ростех» стал единственным поставщиком вакцины от гриппа на 2022-2023 годы Статьи редакции

Госконтракты на более чем 26 миллиардов рублей госкорпорация получила без конкуренции.

«Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиОЛ, подконтролен Минздраву) закупил на 2022–2023 годы только две вакцины от гриппа — трёхвалентную «Совигрипп» от «Микрогена» и четырёхвалентную «Ультрикс Квадри» от «Форта». Оба производителя принадлежат входящему в «Ростех» холдингу «Нацимбио», пишет «Коммерсантъ».

Госконтракты, стоимостью более 26 миллиардов рублей, подконтрольные госкорпорации фармпроизводители получили без конкуренции.

В прошлые годы Минздрав закупал трёхвалентную вакцину «Флю-М», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС). Но в этом году её нет в списке, как и четырёхвалентной вакцины «Флю-М Тетра» — ещё одной разработки петербургского НИИ. Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова предполагает, что СПбНИИВС не участвовал в госзакупках из-за невыгодной цены, предложенной заказчиком.

Привиться в России импортными вакцинами будет сложно. Американская компания Abbott не поставляет в страну свой «Инфлювак» с 2021 года. Французская Sanofi осенью 2021 года зарегистрировала четырёхвалентную «ВаксигрипТетра», но её планируют вывести на рынок только в 2023–2024 годах.

#новости #госзакупки

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Импортный корабль
Госконтракты на более чем 26 миллиардов рублей госкорпорация получила без конкуренции

База

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Станислав Вершилло

Никогда такого не било-и вот опять.

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Клинический месяц

А это фотография миллиардов Ростеха

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Специальный торшер

У него ещё дети, внуки. Понимать надо!

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Johan Joseph

У него там личный KFC во дворе?

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Клинический месяц

Или личное шапито

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Kind soul
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Гордон Фриман

Никогда такого не было и вот опять

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mediator

В что с качеством вакцины? Почему нужна прививка зарубежным типом?

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Царский холод

Ну, может, по традиции:

- Хочу привиться.
- Хорошо, вот вам Спутник.
- Нет, это же известнейший шмурдяк.
- А чего желаете?
- Файзер давай, или Модерну.
- У нас есть только Спутник.

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Тимурчик

Какая разница? Щас запустят агрессивную рекламу и разные варламовы тебя будут клеймить антиваксером за такие вопросы.

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Sveta

Из наших, совигрипп традиционно считается говном, ультрикс - норм. У них немного разный состав

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Alexandr

Путин это гибель.

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Alexandr

И ведь будут это подавать так, словно все остальные компании какие-то стремные и только Ростех сможет обеспечить "качество". Вообще, легко заметить параллель. Например, после теракта в Беслане Путлер решил, что только он один сможет выбрать правильных губернаторов, народ же выбирает криминал. Прошло 18 лет, криминала и беззакония стало только больше.

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