В компании считают, что не злоупотребляли собранной информацией, и такое урегулирование конфликта «устроит обе стороны».

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Фото Tim Hortons

29 июля в твиттере опубликовали письмо, которое популярная канадская сеть пекарен Tim Hortons отправила клиентам, чьи данные она незаконно собирала в течение полутора лет. В ответ на ряд групповых исков компания предложила пользователям бесплатные горячий напиток и выпечку из ассортимента кафе на сумму 6,19 и 2,39 канадских долларов (300 и 120 рублей) соответственно плюс НДС.

James McLeod @jamespmcleod Ok so Tim Hortons spent more than a year silently and illegally tracking users through their mobile app, and the proposed class action settlement is ... a free coffee and a donut.



I swear to fucking god. This is real. Окей, то есть Tim Hortons больше года молча и незаконно отслеживала пользователей мобильного приложения, а теперь предлагает решение групповых исков в виде... кофе и пончика. Я, бл**ь, клянусь богом — это реальность

Помимо этого в компании заявили, что удалят всю собранную информацию, и потребуют сделать то же самое от стороннего сервиса Radar Labs. «Все стороны согласны, что это честное урегулирование ситуации, и мы ожидаем от Верховного суда Квебека финального решения. Мы уверены, что суды Онтарио и Британской Колумбии также примут это соглашение», — рассказали в Tim Hortons изданию Motherboard.

1 июня регулирующие органы Канады признали, что Tim Hortons нарушила местное законодательство — с 1 апреля 2019 года по 30 сентября 2020 года приложение пекарни собирало данные о местоположении клиентов, не уведомляя их об этом. Геолокация фиксировалась в фоновом режиме, когда пользователи были дома, на работе, посещали фитнес-центры или заведения конкурентов.