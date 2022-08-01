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Новости

Канадская сеть пекарен предложила клиентам бесплатные кофе и выпечку за незаконный сбор их конфиденциальных данных Статьи редакции

В компании считают, что не злоупотребляли собранной информацией, и такое урегулирование конфликта «устроит обе стороны».

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Фото Tim Hortons 

29 июля в твиттере опубликовали письмо, которое популярная канадская сеть пекарен Tim Hortons отправила клиентам, чьи данные она незаконно собирала в течение полутора лет. В ответ на ряд групповых исков компания предложила пользователям бесплатные горячий напиток и выпечку из ассортимента кафе на сумму 6,19 и 2,39 канадских долларов (300 и 120 рублей) соответственно плюс НДС.

James McLeod @jamespmcleod
Ok so Tim Hortons spent more than a year silently and illegally tracking users through their mobile app, and the proposed class action settlement is ... a free coffee and a donut.

I swear to fucking god. This is real.
Окей, то есть Tim Hortons больше года молча и незаконно отслеживала пользователей мобильного приложения, а теперь предлагает решение групповых исков в виде... кофе и пончика. Я, бл**ь, клянусь богом — это реальность

Помимо этого в компании заявили, что удалят всю собранную информацию, и потребуют сделать то же самое от стороннего сервиса Radar Labs. «Все стороны согласны, что это честное урегулирование ситуации, и мы ожидаем от Верховного суда Квебека финального решения. Мы уверены, что суды Онтарио и Британской Колумбии также примут это соглашение», — рассказали в Tim Hortons изданию Motherboard.

1 июня регулирующие органы Канады признали, что Tim Hortons нарушила местное законодательство — с 1 апреля 2019 года по 30 сентября 2020 года приложение пекарни собирало данные о местоположении клиентов, не уведомляя их об этом. Геолокация фиксировалась в фоновом режиме, когда пользователи были дома, на работе, посещали фитнес-центры или заведения конкурентов.

Незаконно собранные данные собирались использовать для маркетинговой кампании. Позже от этой идеи отказались, но информацию продолжали отслеживать и сохранять, пока об этом не узнали правоохранители. Компания извинилась, но отметила, что обвинения в групповых исках не были доказаны, а мировое урегулирование «не является признанием правонарушения».

#новости #канада #конфиденциальность

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14 комментариев
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 Энергичный Вампир
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Людской алмаз

ХЫХЫХЫХЫХЫХХЫХЫХЫХ

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Практический щит

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Гордон Фриман

Яндекс предложил бесплатный *** в жоппу в качестве компенсации

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Практический щит

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Алексей Логачев

Справедливости ради, а что там Тим Хортонс собирал-то? Скорее всего, это были исключительно маркетинговые данные, ну не номера паспортов же там покупатели предоставляли. Сейчас эта борьба за личные данные тоже иногда искажена, чего вы боитесь? Что кто-то сольет, как часто вы кофе покупаете в Тим Хортонс?

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Алексей
Приложение пекарни собирало данные о местоположении клиентов, не уведомляя их об этом. Геолокация фиксировалась в фоновом режиме, когда пользователи были дома, на работе, посещали фитнес-центры или заведения конкурентов.
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Алексей Логачев

Тогда жестко, согласен. Просто в Европе законодательный запрет собирать такие данные кофейням

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Айлбибек Визмащатка

Бургер Кинг когда-то делал запись экрана приложения. В том числе и момент ввода данных с карты

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IvanDurov

Мои вещи - хочу делюсь, хочу оставляю себе. Хотите взять - спросите разрешение.

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Дмитрий Рылеев

Скорее это бесплатные кофе и пончик вместе с делом в суде

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Специальный торшер

Да ладно, надо было поцелуйчик в лобик предложить.

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Aleksei Popov

У Фейсбука тоже было, 30 долларов в месяц платили. Плюс каждые 3 месяца бонус в 20 долларов кажется

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Михаил Желтухин

Cookies из интернета меняют на cookies в оффлайн

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