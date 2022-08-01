ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года Статьи редакции
Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.
До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать россиянам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. До этого ограничения действовали до 9 сентября 2022-го.
Лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада, остаётся прежний: 10 тысяч долларов США или такая же сумма в евро.
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интересно почему такая дата а не например 24 февраля
чтобы мажоры девушкам своим подарки за валюту купить на 8 марта не могли
Поступила новая информация от лечащих врачей путина
От генерала свр
От кого?
Доброе утро. Ты не в курсе НАСТАЯЩЕВА ТЕЛИГРАМ-КОНАЛА ГЕНЕРАЛА СВР, КОТОРЫЙ СЛИВАЕТ ВСЮ ТАЙНУЮ СИКРЕТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРО ВЛАСТЬ?
Ну вот как-то упустил, извините
Ты наверное последний из всех либеральных россиян, кто ещё не подписан на него
У меня тг только для @BlancVPN
Пользуется вибером?
Пользуюсь тж
Ограничение с 9 марта 2022. Продляют всегда на сколько-то месяцев.
Откуда такие познания в мыслительном процессе чиновников?
Я у мамы наблюдательный.
Наблюдателем на выборах работал?!
Помню, когда камеры впервые установили в 2012 году, то я с большим интересом смотрел на разные участки.
Держи наблюдателя
От партии Новые люди?!!
Так интереснее
Теперь это уже не художественный фильм "Спиздили", а реально спиздили
Нет ничего более постоянного, чем временное
Старинная иранская поговорка.
Какая неожиданность
Я ничего не понял. Прийти в банк и легально поменять рубли на доллары все еще нельзя?
Можно.
Речь о валютном безнале, который попал на счёт после 9 марта. Его в кэш не дают вывести.
но можно эти деньги вывести в рублях наличными и потом прийти в обменник и поменять на наличные доллары. Где-то 10% наверное потеряешь... (не считал)
Сейчас в большинстве банков покупка 68, продажа 58. Так что потеряешь процентов 20
всяко лучше, чем за 120 рублей когда-то доллар покупать, как я
Если рассчитывать на долгосрок, то норм. Если наступит момент, когда часть санкций на импорт снимется, то валюта улетит до небес в стоимости.
Пока все идёт к тому, что часть импорта, которая ещё работает в ближайшее время тоже закроется. Насчёт снятия санкций конечно оптимистично, когда видно уже что война затянется на годы
Ну это уже не то и спред конский. С другой стороны, если сделать ставку на рост, то сделка может в ноль выйти или даже в небольшой плюс.
Кто-нибудь в курсе, можно ли в РБ снять доллары в банкомате с карты мир, те что появились там после 9го апреля?