Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать россиянам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. До этого ограничения действовали до 9 сентября 2022-го.

Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Центробанк

Лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада, остаётся прежний: 10 тысяч долларов США или такая же сумма в евро.