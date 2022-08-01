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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года Статьи редакции

Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать россиянам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. До этого ограничения действовали до 9 сентября 2022-го.

Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Центробанк

Лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада, остаётся прежний: 10 тысяч долларов США или такая же сумма в евро.

#новости #цб #валюта

896 просмотров
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32 комментария
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Родной спрей

интересно почему такая дата а не например 24 февраля

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Довольный ГОСТ

чтобы мажоры девушкам своим подарки за валюту купить на 8 марта не могли

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Клинический месяц

Поступила новая информация от лечащих врачей путина

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Земной турник

От генерала свр

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Импортный корабль

От кого?

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Заключенный кот

Доброе утро. Ты не в курсе НАСТАЯЩЕВА ТЕЛИГРАМ-КОНАЛА ГЕНЕРАЛА СВР, КОТОРЫЙ СЛИВАЕТ ВСЮ ТАЙНУЮ СИКРЕТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРО ВЛАСТЬ?

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Импортный корабль

Ну вот как-то упустил, извините

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Заключенный кот

Ты наверное последний из всех либеральных россиян, кто ещё не подписан на него

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Импортный корабль

У меня тг только для @BlancVPN

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Заключенный кот

Пользуется вибером?

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Импортный корабль

Пользуюсь тж

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Специальный торшер

Ограничение с 9 марта 2022. Продляют всегда на сколько-то месяцев.

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Клинический месяц

Откуда такие познания в мыслительном процессе чиновников?

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Специальный торшер

Я у мамы наблюдательный.

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Клинический месяц

Наблюдателем на выборах работал?!

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Специальный торшер

Помню, когда камеры впервые установили в 2012 году, то я с большим интересом смотрел на разные участки.

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Импортный корабль

Держи наблюдателя

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Клинический месяц

От партии Новые люди?!!

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Импортный корабль

Так интереснее

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Довольный ГОСТ

Теперь это уже не художественный фильм "Спиздили", а реально спиздили

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Igor Ivanov

Нет ничего более постоянного, чем временное

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Решительный блик

Старинная иранская поговорка.

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Бессмысленный яд

Какая неожиданность

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UFO Driver

Я ничего не понял. Прийти в банк и легально поменять рубли на доллары все еще нельзя?

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Мегават

Можно.
Речь о валютном безнале, который попал на счёт после 9 марта. Его в кэш не дают вывести.

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Ушатанная машина гомоиронии

но можно эти деньги вывести в рублях наличными и потом прийти в обменник и поменять на наличные доллары. Где-то 10% наверное потеряешь... (не считал)

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Arugin

Сейчас в большинстве банков покупка 68, продажа 58. Так что потеряешь процентов 20

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Ушатанная машина гомоиронии

всяко лучше, чем за 120 рублей когда-то доллар покупать, как я

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Arugin

Если рассчитывать на долгосрок, то норм. Если наступит момент, когда часть санкций на импорт снимется, то валюта улетит до небес в стоимости.

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Доступный Артем

Пока все идёт к тому, что часть импорта, которая ещё работает в ближайшее время тоже закроется. Насчёт снятия санкций конечно оптимистично, когда видно уже что война затянется на годы

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Мегават

Ну это уже не то и спред конский. С другой стороны, если сделать ставку на рост, то сделка может в ноль выйти или даже в небольшой плюс.

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Великий теркин30см

Кто-нибудь в курсе, можно ли в РБ снять доллары в банкомате с карты мир, те что появились там после 9го апреля?

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