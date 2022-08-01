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Новости

Обострение конфликта между Сербией и Косово из-за документов и автомобильных номеров. Главное Статьи редакции

Протестующие перекрыли дороги, и миротворцы НАТО начали следить за «напряжённой» ситуацией.

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Грузовики, блокирующие дорогу к блокпосту в косовском Рударе. Фото Reuters

Вечером 31 июля на границе Сербии и частично признанной республики Косово начала накаляться обстановка. Поводом стало решение косовских властей обязать сербов получать временный документ для въезда и менять автомобильные номера. Сербское население начало протестовать, в Белграде созвали заседание Генштаба, а силы НАТО заявили о готовности вмешаться в конфликт.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Республику признали 92 страны, включая США и большинство стран Евросоюза. Сербия считает Косово частью своей территории. Независимость республики также не признают Греция, Испания, Россия, Китай и Иран. Большую часть населения Косово составляют албанцы и сербы, живущие в основном в северной части республики.

В конце июля правительство Косово объявило, что с 1 августа на территории республики перестанут действовать сербские документы. Те, кто хочет въехать в регион, должны будут получать временную справку на срок до 90 дней. Кроме того, сербские автомобильные номера придётся заменить косовскими. Номера не прошедших перерегистрацию машин правительство запланировало изымать.

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, эти меры — ответ на действия Сербии. Он напомнил, что там схема с выдачей временных номеров и документов для жителей Косово действует 11 лет.

Вечером 31 июля сербское население Косово начало строить баррикады и блокировать дороги. Основной пограничный переход в деревне Яринье закрыли. В северной части страны были слышны звуки выстрелов и взрывы. Косово мобилизовало полицию, а президент Сербии Александр Вучич прибыл в Генштаб на совещание, после которого попросил международное сообщество повлиять на власти республики. Миротворческая миссия KFOR под руководством НАТО в Косово заявила, что следит за «напряжённой» ситуацией и «готова вмешаться, если стабильность будет поставлена под угрозу».

Косовская полиция. Фото Global Look Press

Президент Сербии заявил, что хочет «сохранить мир любой ценой», но добавил, что «если посмеют начать преследовать сербов, убивать сербов, Сербия победит». Страну поддержала Россия: МИД назвал действия Приштины «и стоящих за ней США и ЕС» «очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово».

После обсуждений с европейскими и американскими партнёрами косовское правительство решило отложить введение новых правил въезда на месяц, до 1 сентября. Но при условии, что сербские протестующие уберут баррикады на дорогах.

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#новости #сербия #косово

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 Killboy Powerhead

Сербия — Россия в миниатюре, такая же вонючая страна с имперскими амбициями. Слава Ктулху, что рядом НАТО, так что если Сербия попытается развязать войну, то сербов быстро поставят на место.

А вообще ситуация напоминает анекдот, который я немного переделаю для соответствия историческому моменту:

Серб1: давай жителям Косово введём ограничения на передвижение между границами!
Серб2: а если они нам?
Серб1: а нам-то за что?

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Killboy Powerhead

ЗЫ: перечитал свой коммент и извиняюсь перед TJ-шными сербами, что был слишком резок. Я знаю, что множество сербов против войны, как против войны РФ и Украины, так и против войны с Косово. Я знаю, что волонтёры в Сербии закрашивают знаки "Z", которые по Сербии рисуют какие-то ватники, и сербы выходили на митинги в поддержку Украины.
Хочу пожелать сербам, чтобы их страна перестала смотреть в прошлое, избавилась от имперских амбиций, подружилась с Косово, перестала пресмыкаться перед Россией, и начала бы модернизацию и демократизацию, чтобы когда-то быть достаточно развитой, чтобы вступить в ЕС.

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FlamBoyAnt

я смотрю у сербов, как и у русских, тоже дружба в один конец.

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Killboy Powerhead

Тред с разбором всей ситуации, переходим по ссылке:
https://twitter.com/letters2navalny/status/1553842987179859969

Письма Навальному @letters2navalny
пару часов делали рисерч медиа с сербским другом. в сербских новостях ничего не было ни про какую стрельбу, ни про убитых в Митровице. дезу, повышающую градус напряжения, разгоняли российские медиа - RIA, RT, RBK - и копипастили украинские. сербы и не в курсе кризиса были.
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Сладкий Бубалех

А почему косовары настаивают именно на таких границах, не проще ли им было отделиться без сербского анклава на севере?

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Михаил Желтухин

По тем же причинам, почему сербия не хочет отпускать косово.

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Кирилл С.

Какой замечательный вопрос)))
Увы, но почти никто и никогда землю не отдаёт.
Сербская Краина, Лондондерри, Абхазия / Южная Осетия, Карабах, один там полуостров - примеров масса.

Такие вопросы никогда не решаются по справедливости, исключительно по праву силы.. исключения очень-очень редки.

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Печеньки Госдепа

Почему Россия всё время говорит про "услышать народ Донбасса", а сама услышать народ Косово не желает? Почему путин не признаёт Косово?

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Сладкий Бубалех

Ну так Путин уже говорил, обращаясь к европейским лидерам, что они открыли ящик Пандоры, признавая Косово, в потом признал Абхазию, Южную Осетию и устроил Крым.

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Печеньки Госдепа

А как насчет того, что путин должен признать Украину?

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Кирилл С.

Но Косово так не признал, отметим

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Антон Занудный

Тут бы ещё хорошо понимать, что в Косово сербов менее десяти процентов. Их мнение надо учитывать, но не стоит думать, что это их прям дофига.

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Кирилл С.

Но в некоторых приграничных районах сербов по-прежнему большинство.
А граница была проведена совершенно произвольно.
Возможно, сербским властям стоило бы признать независимость Косово в обмен на передачу этих районов Сербии.
Вопрос в том, согласятся ли на это косовские албанцы, когда за них всё НАТО.

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Emmet Brown, Dr.

Дело всё больше пахнет Третьей Мировой. Чем больше будет таких движух, тем больше другие замороженные конфликты будут разгораться.

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За сотню в аэропорт поехали

Украина, Тайвань, Сербия...
Если ебучие отшельники, свинтившие в лес от конца света, окажутся правы, я сваливаю с этой планеты долбоëбов.

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у дракона понос

Почему в 1998 году нельзя было нарисовать карту так, как хотят обе стороны? Ах да, это не выгодно США. Так же как не выгодно было оставлять всю землю Индии, а не делить ее на Пакистан. Саксоны ебаные.

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