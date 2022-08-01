Обострение конфликта между Сербией и Косово из-за документов и автомобильных номеров. Главное Статьи редакции
Протестующие перекрыли дороги, и миротворцы НАТО начали следить за «напряжённой» ситуацией.
Вечером 31 июля на границе Сербии и частично признанной республики Косово начала накаляться обстановка. Поводом стало решение косовских властей обязать сербов получать временный документ для въезда и менять автомобильные номера. Сербское население начало протестовать, в Белграде созвали заседание Генштаба, а силы НАТО заявили о готовности вмешаться в конфликт.
В конце июля правительство Косово объявило, что с 1 августа на территории республики перестанут действовать сербские документы. Те, кто хочет въехать в регион, должны будут получать временную справку на срок до 90 дней. Кроме того, сербские автомобильные номера придётся заменить косовскими. Номера не прошедших перерегистрацию машин правительство запланировало изымать.
По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, эти меры — ответ на действия Сербии. Он напомнил, что там схема с выдачей временных номеров и документов для жителей Косово действует 11 лет.
Вечером 31 июля сербское население Косово начало строить баррикады и блокировать дороги. Основной пограничный переход в деревне Яринье закрыли. В северной части страны были слышны звуки выстрелов и взрывы. Косово мобилизовало полицию, а президент Сербии Александр Вучич прибыл в Генштаб на совещание, после которого попросил международное сообщество повлиять на власти республики. Миротворческая миссия KFOR под руководством НАТО в Косово заявила, что следит за «напряжённой» ситуацией и «готова вмешаться, если стабильность будет поставлена под угрозу».
Президент Сербии заявил, что хочет «сохранить мир любой ценой», но добавил, что «если посмеют начать преследовать сербов, убивать сербов, Сербия победит». Страну поддержала Россия: МИД назвал действия Приштины «и стоящих за ней США и ЕС» «очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово».
После обсуждений с европейскими и американскими партнёрами косовское правительство решило отложить введение новых правил въезда на месяц, до 1 сентября. Но при условии, что сербские протестующие уберут баррикады на дорогах.
Сербия — Россия в миниатюре, такая же вонючая страна с имперскими амбициями. Слава Ктулху, что рядом НАТО, так что если Сербия попытается развязать войну, то сербов быстро поставят на место.
А вообще ситуация напоминает анекдот, который я немного переделаю для соответствия историческому моменту:
Серб1: давай жителям Косово введём ограничения на передвижение между границами!
Серб2: а если они нам?
Серб1: а нам-то за что?
ЗЫ: перечитал свой коммент и извиняюсь перед TJ-шными сербами, что был слишком резок. Я знаю, что множество сербов против войны, как против войны РФ и Украины, так и против войны с Косово. Я знаю, что волонтёры в Сербии закрашивают знаки "Z", которые по Сербии рисуют какие-то ватники, и сербы выходили на митинги в поддержку Украины.
Хочу пожелать сербам, чтобы их страна перестала смотреть в прошлое, избавилась от имперских амбиций, подружилась с Косово, перестала пресмыкаться перед Россией, и начала бы модернизацию и демократизацию, чтобы когда-то быть достаточно развитой, чтобы вступить в ЕС.
я смотрю у сербов, как и у русских, тоже дружба в один конец.
Тред с разбором всей ситуации, переходим по ссылке:
https://twitter.com/letters2navalny/status/1553842987179859969
А почему косовары настаивают именно на таких границах, не проще ли им было отделиться без сербского анклава на севере?
По тем же причинам, почему сербия не хочет отпускать косово.
Какой замечательный вопрос)))
Увы, но почти никто и никогда землю не отдаёт.
Сербская Краина, Лондондерри, Абхазия / Южная Осетия, Карабах, один там полуостров - примеров масса.
Такие вопросы никогда не решаются по справедливости, исключительно по праву силы.. исключения очень-очень редки.
Почему Россия всё время говорит про "услышать народ Донбасса", а сама услышать народ Косово не желает? Почему путин не признаёт Косово?
Ну так Путин уже говорил, обращаясь к европейским лидерам, что они открыли ящик Пандоры, признавая Косово, в потом признал Абхазию, Южную Осетию и устроил Крым.
А как насчет того, что путин должен признать Украину?
Но Косово так не признал, отметим
Тут бы ещё хорошо понимать, что в Косово сербов менее десяти процентов. Их мнение надо учитывать, но не стоит думать, что это их прям дофига.
Но в некоторых приграничных районах сербов по-прежнему большинство.
А граница была проведена совершенно произвольно.
Возможно, сербским властям стоило бы признать независимость Косово в обмен на передачу этих районов Сербии.
Вопрос в том, согласятся ли на это косовские албанцы, когда за них всё НАТО.
Дело всё больше пахнет Третьей Мировой. Чем больше будет таких движух, тем больше другие замороженные конфликты будут разгораться.
Украина, Тайвань, Сербия...
Если ебучие отшельники, свинтившие в лес от конца света, окажутся правы, я сваливаю с этой планеты долбоëбов.
Почему в 1998 году нельзя было нарисовать карту так, как хотят обе стороны? Ах да, это не выгодно США. Так же как не выгодно было оставлять всю землю Индии, а не делить ее на Пакистан. Саксоны ебаные.