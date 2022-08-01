Протестующие перекрыли дороги, и миротворцы НАТО начали следить за «напряжённой» ситуацией.

{"id":696424,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":696424,"gtm":null} 1691 просмотров

Грузовики, блокирующие дорогу к блокпосту в косовском Рударе. Фото Reuters

Вечером 31 июля на границе Сербии и частично признанной республики Косово начала накаляться обстановка. Поводом стало решение косовских властей обязать сербов получать временный документ для въезда и менять автомобильные номера. Сербское население начало протестовать, в Белграде созвали заседание Генштаба, а силы НАТО заявили о готовности вмешаться в конфликт.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Республику признали 92 страны, включая США и большинство стран Евросоюза. Сербия считает Косово частью своей территории. Независимость республики также не признают Греция, Испания, Россия, Китай и Иран. Большую часть населения Косово составляют албанцы и сербы, живущие в основном в северной части республики.

В конце июля правительство Косово объявило, что с 1 августа на территории республики перестанут действовать сербские документы. Те, кто хочет въехать в регион, должны будут получать временную справку на срок до 90 дней. Кроме того, сербские автомобильные номера придётся заменить косовскими. Номера не прошедших перерегистрацию машин правительство запланировало изымать.

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, эти меры — ответ на действия Сербии. Он напомнил, что там схема с выдачей временных номеров и документов для жителей Косово действует 11 лет.

Вечером 31 июля сербское население Косово начало строить баррикады и блокировать дороги. Основной пограничный переход в деревне Яринье закрыли. В северной части страны были слышны звуки выстрелов и взрывы. Косово мобилизовало полицию, а президент Сербии Александр Вучич прибыл в Генштаб на совещание, после которого попросил международное сообщество повлиять на власти республики. Миротворческая миссия KFOR под руководством НАТО в Косово заявила, что следит за «напряжённой» ситуацией и «готова вмешаться, если стабильность будет поставлена под угрозу».

Косовская полиция. Фото Global Look Press

Президент Сербии заявил, что хочет «сохранить мир любой ценой», но добавил, что «если посмеют начать преследовать сербов, убивать сербов, Сербия победит». Страну поддержала Россия: МИД назвал действия Приштины «и стоящих за ней США и ЕС» «очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово».

После обсуждений с европейскими и американскими партнёрами косовское правительство решило отложить введение новых правил въезда на месяц, до 1 сентября. Но при условии, что сербские протестующие уберут баррикады на дорогах.

Истории Игорь Николаев 10.08.2020 Первая война 21 века: почему православные и мусульмане устроили войну в самой безопасной части Югославии. Часть первая Война закончилась почти 20 лет назад, но страна в самом сердце Европы до сих пор живёт как на пороховой бочке. Македонская авиация бомбит позиции албанцев Фото BBC