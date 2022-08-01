В Испании запустили бодипозитивную рекламу — фото моделей взяли без спроса, а одной из них скрыли протез Статьи редакции
Автор извинилась перед героинями рисунка и предложила разделить с ними гонорар, а заодно призналась, что использовала шрифт без лицензии.
В конце июля в западных СМИ появились новости о социальной рекламной кампании «Лето и наше тоже», запущенной испанским Министерством по вопросам равноправия. Для проекта художница Арте Мапаче разработала постер с несколькими женщинами разных возраста, рас и телосложения на пляже — по задумке, бодипозитивная реклама должна обратить внимание на проблему дискриминации по внешнему виду женщин в купальниках.
Многие издания и пользователи похвалили испанские власти за освещение важной темы, однако уже через несколько дней проект столкнулся с критикой. Всё началось с того, что британская модель Ниоме Николас-Уильямс заявила, что её фотографию использовали для постера без согласия. Она увидела себя на рисунке и сначала даже обрадовалась признанию, но потом узнала, что это часть широкой рекламной кампании, и осудила авторов проекта.
«Я почувствовала раздражение, потому что меня даже не спросили, хочу ли я принимать в этом участие», — рассказала Николас-Уильямс. Девушка сказала, что ей приятно быть «источником вдохновения», но организаторам стоило бы связаться с ней и предложить гонорар или организовать отдельную съёмку.
Ещё одна девушка, пожаловавшаяся на проект испанских властей — модель Сиан Грин-Лорд. Она рассказала, что организаторы не только не связались с ней, но и изменили оригинальный снимок. В 2013 году девушка потеряла ногу, и с тех пор ходит с протезом. Однако автор рисунка перерисовала снимок так, чтобы вместо протеза у героини были обе ноги.
После волны критики автор рисунка извинилась перед женщинами, чьи фото она использовала без их ведома. Художница добавила, что не планировала «злоупотреблять изображениями моделей», а лишь хотела показать, «какими сильными источниками вдохновения они могут стать». Мапаче призналась, что также использовала платный шрифт на постере без лицензии, потому что «думала, что это бесплатно».
В качестве компенсации Мапаче согласилась разделить гонорар за работу со всеми девушками, изображёнными на итоговом рисунке. Правда, художница отметила, что получила от министерства 4490 евро (285 тысяч рублей), а не 84 тысячи евро (5,34 миллионов рублей), как сообщали некоторые издания.
Так и запишем: бодипозитив не распространяется на инвалидов.
Хотя в этом и является его задумка
не распространяться на инвалидов
Господи, какая же всратость
Сообщение удалено
Нога удалена.
- бодипозитив
- зарисуй протез, пусть вся целая будет
Без негатива.
Бодинегатив
Ну так это, когда часть боди отсутствует, то это уже бодинегатив
Простите
А мужиков, значит, с пивными животами никто не любит? Чем это вам не бодипозитив?
Да любят-любят.
Судя по реакции в твиттере его забодишеймили знатно :(
4,5 тысячи евро за такой всратый фотошоп? Так, где записываться в испанские художники?
тебе сначала нужно стать жирной лесбухой\геем
а всё
С другими работами художницы можно познакомиться в ее Твиттере https://twitter.com/ArteMapacheArt
Но лучше не надо
Я вас предупредил
Кто разворовал остальное?
Потратила на еду.
партия жуликов и воров же.
4500 евро за этот кусок говна со спизженными исходниками и шрифтами? Ебануться просто.
Когда видел классную картинку про бодипозитив, типо катируется только красивый бодипозитив, а остальное нет.
У нас контингент одноклассников фотожабы с Обамой лучше делал.
нахуя больную жирность называть бодипозитивом
А почему только женщин? Мужчины недостойны бодипозитива?
VASHE POHUI
Но ведь... безногая девушка красивая и в хорошей форме. С пририсованной ногой вообще нет смысла вставлять её в эту картинку.
Какая-то всратая "художница".