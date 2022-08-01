Автор извинилась перед героинями рисунка и предложила разделить с ними гонорар, а заодно призналась, что использовала шрифт без лицензии.

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В конце июля в западных СМИ появились новости о социальной рекламной кампании «Лето и наше тоже», запущенной испанским Министерством по вопросам равноправия. Для проекта художница Арте Мапаче разработала постер с несколькими женщинами разных возраста, рас и телосложения на пляже — по задумке, бодипозитивная реклама должна обратить внимание на проблему дискриминации по внешнему виду женщин в купальниках.

Многие издания и пользователи похвалили испанские власти за освещение важной темы, однако уже через несколько дней проект столкнулся с критикой. Всё началось с того, что британская модель Ниоме Николас-Уильямс заявила, что её фотографию использовали для постера без согласия. Она увидела себя на рисунке и сначала даже обрадовалась признанию, но потом узнала, что это часть широкой рекламной кампании, и осудила авторов проекта.

«Я почувствовала раздражение, потому что меня даже не спросили, хочу ли я принимать в этом участие», — рассказала Николас-Уильямс. Девушка сказала, что ей приятно быть «источником вдохновения», но организаторам стоило бы связаться с ней и предложить гонорар или организовать отдельную съёмку.

Ещё одна девушка, пожаловавшаяся на проект испанских властей — модель Сиан Грин-Лорд. Она рассказала, что организаторы не только не связались с ней, но и изменили оригинальный снимок. В 2013 году девушка потеряла ногу, и с тех пор ходит с протезом. Однако автор рисунка перерисовала снимок так, чтобы вместо протеза у героини были обе ноги.

Я даже не знаю, как передать весь тот гнев, который я сейчас чувствую... Меня буквально трясёт от злости. Одно дело — использовать фотографию без разрешения, и совсем другое — изменять для этого моё тело, прятать протез... Это неправильно. Сиан Грин-Лорд, модель

После волны критики автор рисунка извинилась перед женщинами, чьи фото она использовала без их ведома. Художница добавила, что не планировала «злоупотреблять изображениями моделей», а лишь хотела показать, «какими сильными источниками вдохновения они могут стать». Мапаче призналась, что также использовала платный шрифт на постере без лицензии, потому что «думала, что это бесплатно».