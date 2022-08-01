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Новости

В Испании запустили бодипозитивную рекламу — фото моделей взяли без спроса, а одной из них скрыли протез Статьи редакции

Автор извинилась перед героинями рисунка и предложила разделить с ними гонорар, а заодно призналась, что использовала шрифт без лицензии.

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В конце июля в западных СМИ появились новости о социальной рекламной кампании «Лето и наше тоже», запущенной испанским Министерством по вопросам равноправия. Для проекта художница Арте Мапаче разработала постер с несколькими женщинами разных возраста, рас и телосложения на пляже — по задумке, бодипозитивная реклама должна обратить внимание на проблему дискриминации по внешнему виду женщин в купальниках.

Многие издания и пользователи похвалили испанские власти за освещение важной темы, однако уже через несколько дней проект столкнулся с критикой. Всё началось с того, что британская модель Ниоме Николас-Уильямс заявила, что её фотографию использовали для постера без согласия. Она увидела себя на рисунке и сначала даже обрадовалась признанию, но потом узнала, что это часть широкой рекламной кампании, и осудила авторов проекта.

«Я почувствовала раздражение, потому что меня даже не спросили, хочу ли я принимать в этом участие», — рассказала Николас-Уильямс. Девушка сказала, что ей приятно быть «источником вдохновения», но организаторам стоило бы связаться с ней и предложить гонорар или организовать отдельную съёмку.

Ещё одна девушка, пожаловавшаяся на проект испанских властей — модель Сиан Грин-Лорд. Она рассказала, что организаторы не только не связались с ней, но и изменили оригинальный снимок. В 2013 году девушка потеряла ногу, и с тех пор ходит с протезом. Однако автор рисунка перерисовала снимок так, чтобы вместо протеза у героини были обе ноги.

Я даже не знаю, как передать весь тот гнев, который я сейчас чувствую... Меня буквально трясёт от злости. Одно дело — использовать фотографию без разрешения, и совсем другое — изменять для этого моё тело, прятать протез... Это неправильно.

Сиан Грин-Лорд, модель

После волны критики автор рисунка извинилась перед женщинами, чьи фото она использовала без их ведома. Художница добавила, что не планировала «злоупотреблять изображениями моделей», а лишь хотела показать, «какими сильными источниками вдохновения они могут стать». Мапаче призналась, что также использовала платный шрифт на постере без лицензии, потому что «думала, что это бесплатно».

В качестве компенсации Мапаче согласилась разделить гонорар за работу со всеми девушками, изображёнными на итоговом рисунке. Правда, художница отметила, что получила от министерства 4490 евро (285 тысяч рублей), а не 84 тысячи евро (5,34 миллионов рублей), как сообщали некоторые издания.

#новости #испания #бодипозитив

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27 комментариев
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 xqdc

Так и запишем: бодипозитив не распространяется на инвалидов.

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Коля Дырчик

Хотя в этом и является его задумка

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испанский смех

не распространяться на инвалидов

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Испанский пришелец

Господи, какая же всратость

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Импортный корабль

Сообщение удалено

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Андрей Апанасик

Нога удалена.

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FlamBoyAnt

- бодипозитив
- зарисуй протез, пусть вся целая будет

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Аккаунт разморожен

Без негатива.

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Anteysh Fost

Бодинегатив

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Hz hz

Ну так это, когда часть боди отсутствует, то это уже бодинегатив
Простите

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Я @ ты @

А мужиков, значит, с пивными животами никто не любит? Чем это вам не бодипозитив?

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zheka100pudov

Да любят-любят.

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Boboka231 Boboka231

Судя по реакции в твиттере его забодишеймили знатно :(

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Заводной апельсин

4,5 тысячи евро за такой всратый фотошоп? Так, где записываться в испанские художники?

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Родной спрей

тебе сначала нужно стать жирной лесбухой\геем

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испанский смех

а всё

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Клинический месяц

С другими работами художницы можно познакомиться в ее Твиттере https://twitter.com/ArteMapacheArt

Но лучше не надо

Я вас предупредил

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Клинический месяц
Правда, художница отметила, что получила от министерства 4490 евро, а не 84 тысячи евро

Кто разворовал остальное?

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Scrawder Man

Потратила на еду.

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Иван Пинтя

партия жуликов и воров же.

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Конь Федерации

4500 евро за этот кусок говна со спизженными исходниками и шрифтами? Ебануться просто.

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aliftin

Когда видел классную картинку про бодипозитив, типо катируется только красивый бодипозитив, а остальное нет.

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Цветной Конь

У нас контингент одноклассников фотожабы с Обамой лучше делал.

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Йохан Ирвинг

нахуя больную жирность называть бодипозитивом

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Коматозник

А почему только женщин? Мужчины недостойны бодипозитива?

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pocikxxx

VASHE POHUI

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Иван Пинтя

Но ведь... безногая девушка красивая и в хорошей форме. С пририсованной ногой вообще нет смысла вставлять её в эту картинку.
Какая-то всратая "художница".

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