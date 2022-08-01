С TikTok ведут переговоры.

Власти Узбекистана сняли ограничения на доступ к трём соцсетям: Twitter, «ВКонтакте» и WeChat. Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при администрации президента.

Ведомство ведёт переговоры с TikTok. Об их итогах сообщат позже.

Блокировки только вредят развитию. АИМК

Доступ к Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat заблокировали в Узбекистане в 2021 году. Поводом стало нарушение закона «О персональных данных»: соцсети отказались хранить информацию о пользователях на территории республики.