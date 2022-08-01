«Блокировки только вредят развитию»: в Узбекистане разблокировали Twitter, «ВКонтакте» и WeChat Статьи редакции
С TikTok ведут переговоры.
Власти Узбекистана сняли ограничения на доступ к трём соцсетям: Twitter, «ВКонтакте» и WeChat. Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при администрации президента.
Ведомство ведёт переговоры с TikTok. Об их итогах сообщат позже.
Доступ к Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat заблокировали в Узбекистане в 2021 году. Поводом стало нарушение закона «О персональных данных»: соцсети отказались хранить информацию о пользователях на территории республики.
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"Свобода лучше, чем несвобода"
Погоди, но ведь свобода – это рабство. Тогда несвобода – это нерабство. Вот и думай, рабство тебе надо или нерабство??
"Запрет — это как раз есть свобода." (Е. Мизулина)
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Там, кстати, была своя логика. Она же говорила о том, что чёрный список свободнее белого. Мол если разрешено всё, что не запрещено, то это свободнее, если запрещено всё, что не разрешено.
Но вышло в итоге кринжово.
Представляю себя в роли Уинстона, а Мизулину - в роли О'Брайена
А меня??
В роли Большого Братика (Они-Тян)
Но как же свобода запрещать свободу?
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Поэтому я туда перееду
И ловушка захлопнется
NOOOOO
опять денацификаторов подвезли
Ну ВК можно было бы не разбанивать
ВК и так работал, а вот за Твиттер и вичат спасибо)
Вичат вот не нужно было разбанивать, а усилить его блокировку. Нахуй сервисы тоталитарной помойки
Как и вк
Я в нем работаю 🙄
ВК не везде работал
И это не Панорама
Я бы на месте жителей Узбекистана не стал радоватся. А то если для разблокировки нужно вести переговоры. то есть некие вопросы
нафига им там вичат это ж китайская фигня
сильный лидер Си нефритовый стержень стоять хороший друг Республике Узбекистан миска плова получать от них
UZB встаёт с колен, в отличие от…
Я не сразу смог понять, что разблокировали. Обычно новости на ТЖ сообщают о блокировке
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Ждём появления новых VPN-локаций: Узбекистан
Разумно!
Думали не хуже других стран в этом плане. Штош, не получилось.
Я узбеков со времен рекламы Дэу люблю, но тут они обогнали и уже в 22 веке
После блокировок перестал открываться Soundcloud, хотя его официально, вроде как, не блокировали. Сегодня заработал, ну, за это мы говорим спасибо)