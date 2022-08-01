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«Блокировки только вредят развитию»: в Узбекистане разблокировали Twitter, «ВКонтакте» и WeChat Статьи редакции

С TikTok ведут переговоры.

Власти Узбекистана сняли ограничения на доступ к трём соцсетям: Twitter, «ВКонтакте» и WeChat. Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при администрации президента.

Ведомство ведёт переговоры с TikTok. Об их итогах сообщат позже.

Блокировки только вредят развитию.

АИМК

Доступ к Twitter, Skype, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat заблокировали в Узбекистане в 2021 году. Поводом стало нарушение закона «О персональных данных»: соцсети отказались хранить информацию о пользователях на территории республики.

#новости #блокировки #соцсети #узбекистан

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34 комментария
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Клинический месяц

"Свобода лучше, чем несвобода"

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Специальный торшер

Погоди, но ведь свобода – это рабство. Тогда несвобода – это нерабство. Вот и думай, рабство тебе надо или нерабство??

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Клинический месяц

"Запрет — это как раз есть свобода." (Е. Мизулина)

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Импортный корабль

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Специальный торшер

Там, кстати, была своя логика. Она же говорила о том, что чёрный список свободнее белого. Мол если разрешено всё, что не запрещено, то это свободнее, если запрещено всё, что не разрешено.

Но вышло в итоге кринжово.

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Клинический месяц

Представляю себя в роли Уинстона, а Мизулину - в роли О'Брайена

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Специальный торшер

А меня??

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Клинический месяц

В роли Большого Братика (Они-Тян)

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Интересный Слава

Но как же свобода запрещать свободу?

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Довольный ГОСТ

Поэтому я туда перееду

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Клинический месяц

И ловушка захлопнется

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Довольный ГОСТ

NOOOOO

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Клинический месяц
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Невысокий диод
даже

опять денацификаторов подвезли

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Yggdrasil

Ну ВК можно было бы не разбанивать

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Renegade

ВК и так работал, а вот за Твиттер и вичат спасибо)

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Авиационный спрей

Вичат вот не нужно было разбанивать, а усилить его блокировку. Нахуй сервисы тоталитарной помойки

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Научный ящик

Как и вк

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Renegade

Я в нем работаю 🙄

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Giorgio Maggiore

ВК не везде работал

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Авиационный спрей

И это не Панорама

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xqdc

Я бы на месте жителей Узбекистана не стал радоватся. А то если для разблокировки нужно вести переговоры. то есть некие вопросы

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Доступный Артем

нафига им там вичат это ж китайская фигня

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Довольный ГОСТ

сильный лидер Си нефритовый стержень стоять хороший друг Республике Узбекистан миска плова получать от них

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Stan Majors
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я не вика мамой клянусь

UZB встаёт с колен, в отличие от…

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Коматозник

Я не сразу смог понять, что разблокировали. Обычно новости на ТЖ сообщают о блокировке

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ВTopHuk
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Аккаунт заморожен

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rocket rocket

Ждём появления новых VPN-локаций: Узбекистан

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mediator

Разумно!

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Наивный кофе

Думали не хуже других стран в этом плане. Штош, не получилось.

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Stan Majors

Я узбеков со времен рекламы Дэу люблю, но тут они обогнали и уже в 22 веке

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Си Бемоль

После блокировок перестал открываться Soundcloud, хотя его официально, вроде как, не блокировали. Сегодня заработал, ну, за это мы говорим спасибо)

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