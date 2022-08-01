В Госдуму внесли законопроект о запрете гражданам «недружественных стран» усыновлять детей из России Статьи редакции
В правительственном списке находится около 50 государств.
Депутаты от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий гражданам «недружественных стран» усыновлять детей из России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
В пояснительной записке говорится, что «уже многие годы „коллективный запад“ подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности». Передача детей-сирот на воспитание в семьи граждан «недружественных стран» «очевидно не отвечает национальным интересам» России.
По данным авторов законопроекта, «доля иностранного усыновления российских детей-сирот падает с каждым годом». В 2017 году иностранные граждане усыновили 380 детей-сирот, в 2020 году — 38 детей, в 2021 году — 69 детей, говорится в документе. Всего на воспитании в иностранных семьях находятся 17 498 российских детей. «Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой», — утверждают депутаты.
Инициатива расширяет «закон Димы Яковлева», действующий с 2013 года. Его приняли в ответ на «закон Магнитского» о санкциях для россиян и организаций из РФ, нарушивших права человека. Название документа связывали с гибелью российского ребёнка, усыновлённого американцами в 2008 году: мальчик умер из-за солнцепёка в запертом автомобиле. Согласно «закону Димы Яковлева», американским гражданам запрещено усыновлять российских детей, а политическим некоммерческим организациям с финансированием в США не разрешено вести деятельность в России.
Список «недружественных стран» появился в России в 2021 году. Тогда в него внесли только США и Чехию, но после начала военных действий в Украине в реестр добавили ещё 49 государств, включая всех членов ЕС, Японию, Норвегию и Швейцарию.
Пизда вам, сироты ебаные (с) Госдума
Прям список умного голосования
Но отправлять своих детей в недружественные страны учиться, они конечно же не перестанут.
Это поэтому с Украины было депортировано в рф несколько сотен тысяч детей?
https://t.me/bbcrussian/32392
Россия принудительно вывезла из Украины по меньшей мере 5,6 тысячи детей, утверждают в МВД Украины.
Как сообщила в пятницу заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, в это число включены только те, кто ...
Россия принудительно вывезла из Украины по меньшей мере 5,6 тысячи детей, утверждают в МВД Украины.
Как сообщила в пятницу заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, в это число включены только те, кто уже идентифицирован, в то время как реальная цифра может быть еще выше.
"По состоянию на сегодняшний день сотни тысяч украинцев были принудительно депортированы в страну-агрессора. По данным Национального информбюро, уже идентифицировано более 5600 детей, которых принудительно депортировали в Россию. Фактическая цифра больше. И сегодня отрабатывается механизм возвращения этих детей", – сказала она.
В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждение украинского МВД. Известно, что вывоз детей-сирот из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию начался еще до вторжения в Украину. Уже в середине февраля 2022 года в пункте временного размещения на базе спорткомплекса "Ромашка" в Ростовской области поселили воспитанников из трех интернатов и социальных центров ДНР.
Российские чиновники в таких ситуациях используют термин "эвакуация", украинские - "принудительная депортация".
"Почему действия РФ не являются эвакуацией, объяснить очень просто, - говорила Би-би-си Екатерина Рашевская, юрист украинского Регионального центра по правам человека. - Во-первых, Россия сама создала условия для такой эвакуации. Во-вторых, по нормам международного права до того, как эвакуировать людей на собственную территорию, должен быть [проведен] целый комплекс действий с привлечением третьих стран, международных организаций, введением их гуманитарных конвоев".
Подробнее о том, как украинские дети оказываются на территории самопровозглашенных ЛДНР, можно прочитать в нашем репортаже:
🟢"Я привез малых здоровых и живых": как шесть детей выжили в Мариуполе, застряли в ДНР и оказались в Европе
Ну как всегда — из-за одного случая строили полный песец детям которые обычно и так инвалиды/требуют доп ухода. Так хоть шанс был бы на семью с ресурсами
Все предлагающим депутатам срочно брать 10 special needs детей в семью. Пусть тогда укрепляют ценности и что там еще
Ты реально не понимаешь что не в случае дело и не из-за него это?
75/25 - Я знаю как работает направленный outrage популистов.
Закон Димы Яковлева один из самых бесчеловечных законов современной России. Он был принят в ответ на закон Магнитского. Но если второй накладывал санкции на убийц, то первый лишал детей возможности найти родителей. В детских дома ничего хорошего нет.
Как назвать депутатов, которые так озабочены будущим "нации"? Возможно, есть какой-то термин
мудаки ебанные
Поехавшие
озабоченные
пускай лучше сгноят в детских домах?