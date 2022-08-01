В правительственном списке находится около 50 государств.

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Депутаты от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий гражданам «недружественных стран» усыновлять детей из России. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что «уже многие годы „коллективный запад“ подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности». Передача детей-сирот на воспитание в семьи граждан «недружественных стран» «очевидно не отвечает национальным интересам» России.

«Хочешь победить народ — воспитай его детей». Передача наших детей на воспитание в недружественные страны — это удар по будущему нации. из текста документа

По данным авторов законопроекта, «доля иностранного усыновления российских детей-сирот падает с каждым годом». В 2017 году иностранные граждане усыновили 380 детей-сирот, в 2020 году — 38 детей, в 2021 году — 69 детей, говорится в документе. Всего на воспитании в иностранных семьях находятся 17 498 российских детей. «Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой», — утверждают депутаты.

Инициатива расширяет «закон Димы Яковлева», действующий с 2013 года. Его приняли в ответ на «закон Магнитского» о санкциях для россиян и организаций из РФ, нарушивших права человека. Название документа связывали с гибелью российского ребёнка, усыновлённого американцами в 2008 году: мальчик умер из-за солнцепёка в запертом автомобиле. Согласно «закону Димы Яковлева», американским гражданам запрещено усыновлять российских детей, а политическим некоммерческим организациям с финансированием в США не разрешено вести деятельность в России.

Разборы Рустам Абдуллин 4.10.2019 Много проблем и мало решений: что изменилось спустя семь лет после «закона Димы Яковлева» Чтобы обезопасить сирот, законодатели усложняют процесс усыновления. Фото Анны Кисличенко