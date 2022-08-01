Минцифры убрало из списка IT-компаний банки, сотовых операторов, а ещё «Делимобиль», ЦБ, РЖД и других Статьи редакции
Всего — более 400 компаний.
- Минцифры исключило из списка отечественных IT-компаний более 400 организаций, среди них 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и другие. Ведомство нашло «несоответствия критериям деятельности, осуществляемой организациями в области информационных технологий».
- Среди тех, чей статус IT-компании аннулировали — «Делимобиль», «Глонасс», «ЮMoney», оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком», «Ситилинк», «Тинькофф Мобайл», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota, Mediascope, «Почта России», Leroy Merlin, «ЭР-Телеком», РЖД, DPD, «Деловые линии». Также из списка убрали «Маркет.Операции» — компанию «Яндекса», которая занимается логистикой для «Маркета».
- Среди банков и финансовых организаций — ЦБ, ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс Банк», «МТС Банк», «Qiwi Банк», «Райффайзенбанк», «Мосбиржа», «Финам», «Национальная система платёжных карт» — оператор платёжной системы «Мир».
- Страховые — «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк Страхование», «Альфастрахование», Альфамобиль Алфастрахование-жизнь, Альфастрахование-ОМС, страховая компания «Ренессанс жизнь», «Тинькофф Страхование» и другие.
- Статус IT-компаний забрали и у СМИ — из списка исключили ТАСС, «Известия», «Ленту.ру», «Комсомольскую правду» и «Аргументы и факты», телеканал «360°».
- На сайте Минцифры опубликован список c действующими и аннулированными аккредитациями. В нём на 1 августа 2022 года указано 26 762 компании с работающей аккредитацией.
- Правительство приняло очередной пакет мер поддержки IT-компаний в марте 2022 года. Он включает отмену налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для специалистов и другое. В мае статус IT-компании получил «Сбер», в июне — «Тинькофф» и «Почта России», в июле — «Альфа-банк».
3040 просмотров
жирик петух, земля стекловатой
Бог дал, бог взял
- ну, как поайтишили?
мишустин плакал-плакал, обещал, но в россии как всегда к своим общениям правительство подошло с условностями и маняврированием
что ж с выданными ипотеками?
Насколько знаю, там короткий поводок. Как только владелец выданной льготной ипотеки перестаёт работать на банду из реестра, ему поднимают ставку выше рынка. Интересно, как будут тут разруливать.
Попросят отнестись с пониманием
Да, тут главный лол должен быть для сотрудников компаний, кто успел взять ипотеку.
Ой как неожиданно.
И приятно...
Некоторые компании выводили it в созданные дочерним компании, чтобы точно соответствовать требованиям. Дочки тоже лишились звания? Если нет, не сильно все поменялось.
Я так понимаю, скоро мобилизация? И хуй вместо отсрочки
тоже своего рода возможность исключить социальное напряжение) "а почему Васю гонокодера не берут, а Петю говноеда забирают"?
Ну так все эти компании не про ИТ совсем. Тут логично их было из списка выкинуть из-за не соответствия.
Или я что-то тут не до конца понимаю.
Смысл закона был «поддержим айтишников, чтобы не уезжали». Проблема в том, что айтишники работают не только в компаниях, подходящих под критерии в законе. Тогда это вызвало бурное обсуждение, и список расширили. Сейчас страсти улеглись и список сократили под шумок. В итоге сотня тысяч айтишников осталась без отсрочки, без льгот и в России.
Ну осталось только выездные визы для it шников ввести. Эти мудаки только такое умеют
Ну скоро будет
А как же Почта России?
У многих этих компаний есть айтишные дочки - сбер - сбертех, втб - иннотех, мтс - мтс ит и так далее.
Так что многие айтишники остались при своих айтишных льготах. Хотя от мобилизации же не спасает, только отсрочка тем кто до 27, а новостройки сейчас вообще ипотеку беспроцентную дают.
Зря подлизывались пидарасы, так им и надо
Я работаю в одной из компаний из реестра и никуда мы не подлизывались.
А с остальным в его предложении согласен?
мда
Ну так правильно, айтишники смекнули что в нынешних реалиях им не льготы будут положены,а возможная мобилизация, и послали всё к херам. Отток за бугор как был,так и останется. Видимо мушустик понял эту тему и отменил льготы в зад. Патриоты режима и без льгот поработают в РФ.
блять какая из сбера айти компания? у них есть отдельное подразделение, которое не исключили. Все реально айти компании оставили в списках (включая например и мою). Че за долбаебы в комментах?
Сасайте ИТ компании в рашке, большой большей хуй без соли ))
Леруа Мерлен это IT компания? А Делимобиль?
Похоже, что "мясо" для войны нужнее, чем какие-то IT-специалисты