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Минцифры убрало из списка IT-компаний банки, сотовых операторов, а ещё «Делимобиль», ЦБ, РЖД и других Статьи редакции

Всего — более 400 компаний.

  • Минцифры исключило из списка отечественных IT-компаний более 400 организаций, среди них 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и другие. Ведомство нашло «несоответствия критериям деятельности, осуществляемой организациями в области информационных технологий».
  • Среди тех, чей статус IT-компании аннулировали — «Делимобиль», «Глонасс», «ЮMoney», оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком», «Ситилинк», «Тинькофф Мобайл», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2, Yota, Mediascope, «Почта России», Leroy Merlin, «ЭР-Телеком», РЖД, DPD, «Деловые линии». Также из списка убрали «Маркет.Операции» — компанию «Яндекса», которая занимается логистикой для «Маркета».
  • Среди банков и финансовых организаций — ЦБ, ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Яндекс Банк», «МТС Банк», «Qiwi Банк», «Райффайзенбанк», «Мосбиржа», «Финам», «Национальная система платёжных карт» — оператор платёжной системы «Мир».
  • Страховые — «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк Страхование», «Альфастрахование», Альфамобиль Алфастрахование-жизнь, Альфастрахование-ОМС, страховая компания «Ренессанс жизнь», «Тинькофф Страхование» и другие.
  • Статус IT-компаний забрали и у СМИ — из списка исключили ТАСС, «Известия», «Ленту.ру», «Комсомольскую правду» и «Аргументы и факты», телеканал «360°».
  • На сайте Минцифры опубликован список c действующими и аннулированными аккредитациями. В нём на 1 августа 2022 года указано 26 762 компании с работающей аккредитацией.
  • Правительство приняло очередной пакет мер поддержки IT-компаний в марте 2022 года. Он включает отмену налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты, льготную ипотеку и отсрочку от призыва на военную службу для специалистов и другое. В мае статус IT-компании получил «Сбер», в июне — «Тинькофф» и «Почта России», в июле — «Альфа-банк».

#новости #минцифры #it

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29 комментариев
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 Лена Головач
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Johan Joseph

жирик петух, земля стекловатой

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Доступный Артем

Бог дал, бог взял

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Alexander

- ну, как поайтишили?

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yoshiwara

мишустин плакал-плакал, обещал, но в россии как всегда к своим общениям правительство подошло с условностями и маняврированием

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Родной спрей

что ж с выданными ипотеками?

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Многочисленный кофе

Насколько знаю, там короткий поводок. Как только владелец выданной льготной ипотеки перестаёт работать на банду из реестра, ему поднимают ставку выше рынка. Интересно, как будут тут разруливать.

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Клинический месяц

Попросят отнестись с пониманием

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Rondо

Да, тут главный лол должен быть для сотрудников компаний, кто успел взять ипотеку.

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Arugin

Ой как неожиданно.

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эти мягкие французские булки

И приятно...

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Ответный пистолет

Некоторые компании выводили it в созданные дочерним компании, чтобы точно соответствовать требованиям. Дочки тоже лишились звания? Если нет, не сильно все поменялось.

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Коматозник

Я так понимаю, скоро мобилизация? И хуй вместо отсрочки

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Alexander

тоже своего рода возможность исключить социальное напряжение) "а почему Васю гонокодера не берут, а Петю говноеда забирают"?

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Times Roman

Ну так все эти компании не про ИТ совсем. Тут логично их было из списка выкинуть из-за не соответствия.
Или я что-то тут не до конца понимаю.

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Интимный калькулятор

Смысл закона был «поддержим айтишников, чтобы не уезжали». Проблема в том, что айтишники работают не только в компаниях, подходящих под критерии в законе. Тогда это вызвало бурное обсуждение, и список расширили. Сейчас страсти улеглись и список сократили под шумок. В итоге сотня тысяч айтишников осталась без отсрочки, без льгот и в России.

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karsil

Ну осталось только выездные визы для it шников ввести. Эти мудаки только такое умеют

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Повышенный татарин

Ну скоро будет

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Алиса Зазеркальская

А как же Почта России?

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Недовольный Денис

У многих этих компаний есть айтишные дочки - сбер - сбертех, втб - иннотех, мтс - мтс ит и так далее.

Так что многие айтишники остались при своих айтишных льготах. Хотя от мобилизации же не спасает, только отсрочка тем кто до 27, а новостройки сейчас вообще ипотеку беспроцентную дают.

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AoHeaven

Зря подлизывались пидарасы, так им и надо

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Дима Анонимный

Я работаю в одной из компаний из реестра и никуда мы не подлизывались.

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Rondо

А с остальным в его предложении согласен?

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Родной спрей
Leroy Merlin

мда

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Печеньки Госдепа

Ну так правильно, айтишники смекнули что в нынешних реалиях им не льготы будут положены,а возможная мобилизация, и послали всё к херам. Отток за бугор как был,так и останется. Видимо мушустик понял эту тему и отменил льготы в зад. Патриоты режима и без льгот поработают в РФ.

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Tagir Basharov

блять какая из сбера айти компания? у них есть отдельное подразделение, которое не исключили. Все реально айти компании оставили в списках (включая например и мою). Че за долбаебы в комментах?

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Далекий бинокль

Сасайте ИТ компании в рашке, большой большей хуй без соли ))

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H8isGR8

Леруа Мерлен это IT компания? А Делимобиль?

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Отображаемое имя

Похоже, что "мясо" для войны нужнее, чем какие-то IT-специалисты

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