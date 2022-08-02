Для следователей и судей сделали методичку об отличиях «фейков» про боевые действия с Украиной от «дискредитации» армии Статьи редакции
Минюст объяснил, как именно анализировать посты в соцсетях и другие публичные высказывания, за которые могут судить россиян.
- Министерство юстиции составило два материала с рекомендациями о судебной экспертизе по законам о «фейках» и «дискредитации», принятым после начала вооружённого конфликта России с Украиной. С методичками ознакомился «Коммерсантъ».
- Если в высказывании есть «утверждение о факте», то дело следует рассматривать как вероятное «распространение заведомо ложной информации», а если человек высказал негативное «мнение» о действиях вооружённых сил РФ — то как «дискредитацию», указано в материалах.
- О «фейках» в методичке говорится, что если «информация подаётся в виде утверждения о фактах и событиях», то это «позволяет правоприменителю установить её ложность или достоверность». Минюст отмечает, что в России уже сложилась судебная практика по делам о «фейках» на фоне пандемии Covid-19.
- Под «дискредитацией» следователи и судьи должны понимать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета». «По сути, прямо сказано, что выражение негативного отношения к некоему использованию Вооружённых сил — уже признак их „дискредитации“», — отметил в разговоре с «Коммерсантом» глава информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Законы о «фейках» и «дискредитации» армии вступили в силу 5 марта, вскоре после ввода российских войск в Украину. Распространение «фейков» грозит наказанием до 15 лет колонии, «дискредитация» армии — до пяти лет лишения свободы.
Закон широк в трактовках: под него подпадает как «антивоенный» протест, так и любые события, которые, по мнению законодателей, могут привести к волнениям в обществе. С момента вступления законов в силу по этим статьям возбудили несколько десятков дел, а полиция составила более трёх тысяч административных протоколов.
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Окно овертона отработало как по маслу. Помню как 10 лет назад меня бомбило что пуси райт посадили только за то что они в церкви спели. Сейчас сижу читаю про эту дичь и просто зеваю.
Это не "окна овертона".
Просто твой разум в целях самосохранения перестал возмущаться тем, на что он не в силах повлиять.
Форточка овертона.
Это окна Овертона, народ схавал "взрывы домов", "оскорбление верующих" и "распятого мальчика", а дальше уже зевает, когда принимается закон о фейках.
Да нет никаких "окон овертона". Если у человека есть строгие убеждения о том, что есть хорошо, а что плохо, ты хоть по милиметру прививай ему этот беспредел, он все равно будет видеть, что это беспредел.
... но поймёт, что этот беспредел был необходим, что не было другого выхода, понимаешь? Надо было нанести превентивный удар, за 6 часов
ядерный гриб не прозевать бы.
ну вобще-то "окна Овертона" в обе стороны работают, как от нормального к немыслимому, так и обратно от пиздеца к нормали. синусоида.
Если RT - значит правда
Можно ссылочку на РТ, где это написано?
кококо
Что общего у судей и кремлеботов? И те, и другие работают по методичке
Так требования к кандидатам - одинаковые
Всё равно не понятно, что делать с "Путин — хуйло".
особо ничего делать не надо, главное не забывать ;)
Это фейк ибо в форме утвержения
Получается обвинению надо доказать обратное?
Оскорбление власти по мотивам политической ненависти, есть и такое
Прекрасная всё-таки страна! Вместо того,чтобы вынести что-то на всеобщее обсуждение и устроить дискуссию, как это бывает в правовых государствах перед принятием важных законов, "законодатель" прописывает некие туманные формулировки про "заведомо ложную информацию", а разъяснения к этому новоязу присылает даже на верховный суд,а минюст. Зачем такие сложности? Нужно делегировать следствию всю полноту власти на местах,чтобы они по своему усмотрению могли придумывать основания для уголовных дел. Ну не должен человек заведомо ложно верить западной и всей остальной мировой прессе. Только брифинги конашенкова и захаровой. Никаких или или.
Ну, для полного "счастья и граржданского согласия", методичку можно обнародовать и распространить контакты для приема доносов
*сарказм
А зачем отличать?Пусть судья просто кидает монетку, при том публично.
Или заставит прокурора и адвоката биться на арене, если победит адвокат — дискредитация армии, если прокурор — фейк.
Российское общество примет это даже лучше, еще спасибо скажет за зрелище.