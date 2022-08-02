Минюст объяснил, как именно анализировать посты в соцсетях и другие публичные высказывания, за которые могут судить россиян.

Законы о «фейках» и «дискредитации» армии вступили в силу 5 марта, вскоре после ввода российских войск в Украину. Распространение «фейков» грозит наказанием до 15 лет колонии, «дискредитация» армии — до пяти лет лишения свободы.

Закон широк в трактовках: под него подпадает как «антивоенный» протест, так и любые события, которые, по мнению законодателей, могут привести к волнениям в обществе. С момента вступления законов в силу по этим статьям возбудили несколько десятков дел, а полиция составила более трёх тысяч административных протоколов.