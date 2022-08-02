В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек старше 18 лет.

ВЦИОМ провёл опрос, в котором один из вопросов звучал так: «Согласны ли Вы со следующим утверждением: „Солнце вращается вокруг Земли“?». 35% россиян убеждены, что это так.

Как указывают социологи, за 15 лет этот показатель вырос на 7 п. п. Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61% опрошенных. При этом около 12% респондентов согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (в 2007 году таких людей было 14%, в 2011 — 20%) .

Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы. ВЦИОМ

Социологи также пришли к выводу, что в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь — 61%, из которых 49% активно пользуются интернетом, 45% из этой группы имеют высшее образование. Больше половины — 51% — живет в Москве или Петербурге, а также в Северо-Западном Федеральном округе.