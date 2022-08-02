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Исследование ВЦИОМ показало: треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли Статьи редакции

В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек старше 18 лет.

ВЦИОМ провёл опрос, в котором один из вопросов звучал так: «Согласны ли Вы со следующим утверждением: „Солнце вращается вокруг Земли“?». 35% россиян убеждены, что это так.

Как указывают социологи, за 15 лет этот показатель вырос на 7 п. п. Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61% опрошенных. При этом около 12% респондентов согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (в 2007 году таких людей было 14%, в 2011 — 20%) .

Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы.

ВЦИОМ

Социологи также пришли к выводу, что в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь — 61%, из которых 49% активно пользуются интернетом, 45% из этой группы имеют высшее образование. Больше половины — 51% — живет в Москве или Петербурге, а также в Северо-Западном Федеральном округе.

#новости #вциом #опросы

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70 комментариев
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Телевизионный мангал

Я почти уверен, что они тупо не поняли вопрос.
Как мемные видео о том, как люди относятся к гетеросексуалам

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Товарищ

Даже не знаю, что из этого выглядит тупее: то, что они не знают ответа на вопрос или то, что они его не поняли.

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4 комментария
Депутат миллионов

как можно не понять, что такое гетеросексуалы?

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1 комментарий
Некоторые Петя

Да, ведь вопрос такой сложный, с подлянкой. 🤦🏻‍♂️

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Сергей Самсунг

Вопрос: вы не против, если президентом будет Путин?
Варианты ответов:
1) Нет, не против
2) Да, не против

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1 комментарий
Андрей Васильев

Просто люди хорошо знают теорию относительности.
Если брать Землю за точку отсчёта, то всё вращается вокруг неё

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Энергичный Вампир
Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61% опрошенных.

А правильный-правильный ответ — что и Земля, и Солнце вращаются вокруг общего центра масс

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Виталий Лановой

самый умный что ли а?

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2 комментария
Ах-ах

В современной состоянии образования эта инфа вообще для избранных.

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Алексей Логачев

Нет, это неправильный ответ, потому что вопрос звучал так: «Согласны ли Вы со следующим утверждением: „Солнце вращается вокруг Земли“?».

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Ах-ах

"Я не знаю, я в политике не участвую", — ответило 78% респондентов, еще 8% ответили "как власти скажут".

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Алексей Логачев

А американцы тупые

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Депутат миллионов

треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли
@
треть россиян считает, что нужно усиление "спецоперации" в Украине

Совпадение?

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Андрей Бодунов

- Здравствуйте, вращается ли вокруг Земли Солнце
- Я ниче покупать не буду! Идите на х%й!
- Спасибо за участие в нашем опросе

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Ученый паркур

Там ещё 44% убеждены что ГМО вызывает рак.

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испанский смех

Значит надо сыпать поменьше гмо в едк

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3 комментария
Tro Ott

а что они едят? ведь если захавать обычный картофан с огорода - это тоже попадание инородного днк в организм человека1111

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Georgi Lis

С такими темпами развития в сверхдержаве, следующее поколение жителей будет уверенно в плоскости земли

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испанский смех

Что значит будет

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2 комментария
Бетонный Слава

Солнце вращается вокруг России

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Арбитражный велосипед

Вокруг макбука

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Майка Ника

Вокруг России мы НАТО на *** вертим!!1!11

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Вероятный Валера
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Финансовый кофе

То самое солнце.

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Металлургический холод

Ну и мерзость

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Любимый Макс
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Виталий Лановой

баянный вопрос ещё есть что тяжелее килограмм железа или килограмм пуха

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Счастливый микроскоп

килахраам оф стиил. Бикоз стиил ис хэвиэ зэн фейъэъэзарс

Limmys Show: Whats heavier a kilogram of steel…
Comment what you thought was heavier at first😂
m.youtube.com
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Игорь Херник

Я думаю, что наличие хоть какого-то интереса к космосу, желания понять и разобраться в мироздании, это в принципе самый главный маркер любознательности и обучаемости, пытливости ума человека

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Tro Ott

россия - большой зоопарк, значит.

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ПавуКiшка

Ну хоть не вокруг Путина, и то хлеб.

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Арбитражный велосипед

Исследование ВЦИОМ показало: треть тжшников считает, что уроненная сосиска вращается вокруг Земли

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Майка Ника

все сми вращаются вокруг упавшей сосиски

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Tro Ott
Согласны ли Вы со следующим утверждением

россияне уже давно приученны к согласию с любым утрверждением

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15-летняя психопатка

А ведь да, могли просто поддакнуть не подумав, лишь бы опросчики побыстрей отвязались.

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Андрей Бодунов

Оцените по шкале от 1 до 20 следующие утверждения:
- Солнце вращается вокруг Земли
- Земля плоская
- Дарвин произошел от обезъяны

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Луговой Мариец

Но ведь это устаревшие знания. Вот актуальные.

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Андрей Бодунов

При этом ни один самый умный философ(кроме меня конечно), до этой секунды не задавался вопросом: Кто выключил в космосе свет?!!!

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1 комментарий
Металлургический холод

О плоскосолнечниках я никогда не слышал

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Pierre Duck

Хз, хуйня какая-то

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За хороших русских

То есть и путпна поддерживают 70-80% все таки????

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Personal Jesus

Странно, недавно звонили и все вопросы были про Путина и «спецоперацию». Интересно, будут ли эти данные.

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Новорег Заблокированный

Та что ж такое..

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Yelena Clever

Пупство Земли

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Майка Ника

Путинство

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aliftin

Ну бывает и такое.

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Дмитрий Побритый

Было бы интереснее дать людям вот такой опросник. Уверен, многие тжшники с ним бы не справились https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff-JMX99vWlp4x0DCQZ8Fo5VOl906zEpSjhPDcbujXCbPx3Q/viewform

Тест из книги "Фактологичность"
Тест из книги "Фактологичность"
docs.google.com
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Yaroslav Yaroslav
Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Продукты с ГМО помогут победить голод на Земле»?

Кто-то объяснит, почему это относится к заблуждениям? Понятно, что сами по себе продукты автоматически голод не победят, но, насколько я понимаю, как одно из средств борьбы с голодом вполне используется

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Tro Ott

так они ж уже побеждают

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smpeon

70 процентов считает что Земля находится вне политики

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Мохнатый шмель

Всмысле вращается?

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Марта Сапожонкова

Случились вместе два Астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь, вокруг Солнца ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит;

Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд течение знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?»

Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такого,
Который бы вертел очаг вокруг жаркого?»

Михаил Васильевич Ломоносов (1761 год)

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Печеньки Госдепа

Интересно по какой указивке всё это делал ВЦИОМ, да и собственно зачем. Совсем не удивлюсь,что поступило указание сменить нарративы в образовании на более консервативные. Зачем нам все эти знания прогрессивного мира о каком-то недоступном и непонятном, когда должно быть больше духовных и патриотических уроков.

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Роман Сапон

По данным опроса, при этом 7% россиян убеждены, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить.

В то, что первобытные люди могли ходить рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин, или 21%. Также 44% россиян из числа опрошенных считают, что продукты из ГМО могут вызвать рак.

Социологи сделали возрастной срез научно осведомленных россиян. В частности, россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование и старше 45 лет, а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек.

Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует молодежь, активно пользующиеся интернетом, имеющие высшее образование, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.

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Гражданин концлагеря Путлера

верно ответили, земля то плоская, за пределами антарктики другие земли, не зря там видят одновременно сразу 2 солнца, т.е. второе солнце уже других континентов

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Жирберг

на tj тоже так считают

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