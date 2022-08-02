Исследование ВЦИОМ показало: треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли Статьи редакции
В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек старше 18 лет.
ВЦИОМ провёл опрос, в котором один из вопросов звучал так: «Согласны ли Вы со следующим утверждением: „Солнце вращается вокруг Земли“?». 35% россиян убеждены, что это так.
Как указывают социологи, за 15 лет этот показатель вырос на 7 п. п. Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61% опрошенных. При этом около 12% респондентов согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (в 2007 году таких людей было 14%, в 2011 — 20%) .
Социологи также пришли к выводу, что в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь — 61%, из которых 49% активно пользуются интернетом, 45% из этой группы имеют высшее образование. Больше половины — 51% — живет в Москве или Петербурге, а также в Северо-Западном Федеральном округе.
Я почти уверен, что они тупо не поняли вопрос.
Как мемные видео о том, как люди относятся к гетеросексуалам
Даже не знаю, что из этого выглядит тупее: то, что они не знают ответа на вопрос или то, что они его не поняли.
как можно не понять, что такое гетеросексуалы?
Да, ведь вопрос такой сложный, с подлянкой. 🤦🏻♂️
Вопрос: вы не против, если президентом будет Путин?
Варианты ответов:
1) Нет, не против
2) Да, не против
Просто люди хорошо знают теорию относительности.
Если брать Землю за точку отсчёта, то всё вращается вокруг неё
А правильный-правильный ответ — что и Земля, и Солнце вращаются вокруг общего центра масс
самый умный что ли а?
В современной состоянии образования эта инфа вообще для избранных.
Нет, это неправильный ответ, потому что вопрос звучал так: «Согласны ли Вы со следующим утверждением: „Солнце вращается вокруг Земли“?».
"Я не знаю, я в политике не участвую", — ответило 78% респондентов, еще 8% ответили "как власти скажут".
А американцы тупые
треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли
@
треть россиян считает, что нужно усиление "спецоперации" в Украине
Совпадение?
- Здравствуйте, вращается ли вокруг Земли Солнце
- Я ниче покупать не буду! Идите на х%й!
- Спасибо за участие в нашем опросе
Там ещё 44% убеждены что ГМО вызывает рак.
Значит надо сыпать поменьше гмо в едк
а что они едят? ведь если захавать обычный картофан с огорода - это тоже попадание инородного днк в организм человека1111
С такими темпами развития в сверхдержаве, следующее поколение жителей будет уверенно в плоскости земли
Что значит будет
Солнце вращается вокруг России
Вокруг макбука
Вокруг России мы НАТО на *** вертим!!1!11
То самое солнце.
Ну и мерзость
баянный вопрос ещё есть что тяжелее килограмм железа или килограмм пуха
килахраам оф стиил. Бикоз стиил ис хэвиэ зэн фейъэъэзарс
Я думаю, что наличие хоть какого-то интереса к космосу, желания понять и разобраться в мироздании, это в принципе самый главный маркер любознательности и обучаемости, пытливости ума человека
россия - большой зоопарк, значит.
Ну хоть не вокруг Путина, и то хлеб.
Исследование ВЦИОМ показало: треть тжшников считает, что уроненная сосиска вращается вокруг Земли
все сми вращаются вокруг упавшей сосиски
россияне уже давно приученны к согласию с любым утрверждением
А ведь да, могли просто поддакнуть не подумав, лишь бы опросчики побыстрей отвязались.
Оцените по шкале от 1 до 20 следующие утверждения:
- Солнце вращается вокруг Земли
- Земля плоская
- Дарвин произошел от обезъяны
Но ведь это устаревшие знания. Вот актуальные.
При этом ни один самый умный философ(кроме меня конечно), до этой секунды не задавался вопросом: Кто выключил в космосе свет?!!!
О плоскосолнечниках я никогда не слышал
Хз, хуйня какая-то
То есть и путпна поддерживают 70-80% все таки????
Странно, недавно звонили и все вопросы были про Путина и «спецоперацию». Интересно, будут ли эти данные.
Та что ж такое..
Пупство Земли
Путинство
Ну бывает и такое.
Было бы интереснее дать людям вот такой опросник. Уверен, многие тжшники с ним бы не справились https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff-JMX99vWlp4x0DCQZ8Fo5VOl906zEpSjhPDcbujXCbPx3Q/viewform
Кто-то объяснит, почему это относится к заблуждениям? Понятно, что сами по себе продукты автоматически голод не победят, но, насколько я понимаю, как одно из средств борьбы с голодом вполне используется
так они ж уже побеждают
70 процентов считает что Земля находится вне политики
Всмысле вращается?
Случились вместе два Астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь, вокруг Солнца ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит;
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд течение знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?»
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такого,
Который бы вертел очаг вокруг жаркого?»
Михаил Васильевич Ломоносов (1761 год)
Интересно по какой указивке всё это делал ВЦИОМ, да и собственно зачем. Совсем не удивлюсь,что поступило указание сменить нарративы в образовании на более консервативные. Зачем нам все эти знания прогрессивного мира о каком-то недоступном и непонятном, когда должно быть больше духовных и патриотических уроков.
По данным опроса, при этом 7% россиян убеждены, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить.
В то, что первобытные люди могли ходить рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин, или 21%. Также 44% россиян из числа опрошенных считают, что продукты из ГМО могут вызвать рак.
Социологи сделали возрастной срез научно осведомленных россиян. В частности, россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст. Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование и старше 45 лет, а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек.
Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует молодежь, активно пользующиеся интернетом, имеющие высшее образование, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.
верно ответили, земля то плоская, за пределами антарктики другие земли, не зря там видят одновременно сразу 2 солнца, т.е. второе солнце уже других континентов
на tj тоже так считают