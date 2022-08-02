С этого момента деятельность организации официально запрещена в России.

Верховный суд по требованию Генпрокуратуры объявил украинский полк «Азов» террористической организацией — теперь его деятельность запрещена на территории России. Люди, признанные сторонниками полка, смогут стать фигурантами уголовных дел и попасть реестр Росфинмониторинга, а все счета, связанные с «Азовом», в стране заблокируют.

Для участников и организаторов террористических организаций в уголовном кодексе России предусмотрено тюремное заключение на срок до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности людей, которые добровольно прекратили участие в организации до начала следственных действий или задержания.

Решение приняли на закрытом заседании, которое дважды переносилось с мая по просьбе Генпрокуратуры. Как сообщают присутствовавшие в суде журналисты, выступающие рассказывали о «зверствах» военных «Азова» и цитировали жителей Украины, которые якобы столкнулись с преступлениями членов полка.

«Азов» был сформирован как добровольческий батальон во время конфликта на востоке Украины в 2014 году. Позже его переформатировали в отдельный полк и включили в официальный состав регулярной армии. В прокремлёвских СМИ «Азов» часто упоминается как символ и одно из доказательств нацизма, якобы распространённого в Украине.