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Верховный суд России признал полк «Азов» террористической организацией Статьи редакции

С этого момента деятельность организации официально запрещена в России.

Верховный суд по требованию Генпрокуратуры объявил украинский полк «Азов» террористической организацией — теперь его деятельность запрещена на территории России. Люди, признанные сторонниками полка, смогут стать фигурантами уголовных дел и попасть реестр Росфинмониторинга, а все счета, связанные с «Азовом», в стране заблокируют.

Для участников и организаторов террористических организаций в уголовном кодексе России предусмотрено тюремное заключение на срок до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности людей, которые добровольно прекратили участие в организации до начала следственных действий или задержания.

Решение приняли на закрытом заседании, которое дважды переносилось с мая по просьбе Генпрокуратуры. Как сообщают присутствовавшие в суде журналисты, выступающие рассказывали о «зверствах» военных «Азова» и цитировали жителей Украины, которые якобы столкнулись с преступлениями членов полка.

«Азов» был сформирован как добровольческий батальон во время конфликта на востоке Украины в 2014 году. Позже его переформатировали в отдельный полк и включили в официальный состав регулярной армии. В прокремлёвских СМИ «Азов» часто упоминается как символ и одно из доказательств нацизма, якобы распространённого в Украине.

#новости #азов #суды

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9 комментариев
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 Франц

Убили больше 20 тысяч гражданских в одном Мариуполе, но террористы все равно Азов. Не перепутайте

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Вероятный Валера

А их, как талибов, будут приглашать на саммиты?

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Finkel

ого, Азов действовал на территории России, а когда?

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dead moroze

Так там вся страна террористическая. Там вся страна вас мерзавцев готова убивать

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Sdafs 156

это которые, по словам пленных, даже оказывали им медицинскую помощь? а ну да да, террористы

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Тимурчик

Забавно, что они уже давно не полк)

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El

Теперь могут ездить ебать шлюх в питере?

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Polly Mal

А группу "Русич", интересно, куда занесут?

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Gitler

то есть 50 пленных взорвали русские оккупанты, а террористы полк азов?

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