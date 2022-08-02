Сайт FlightRadar оказался недоступен по всему миру. Перед этим более 300 тысяч человек следили за рейсом Нэнси Пелоси Статьи редакции
Представители сервиса пока не комментировали неполадки, но они могут быть связаны с чрезмерной нагрузкой.
Сервис FlightRadar, позволяющий отслеживать перемещения самолётов по всему миру, упал. По данным сайта DownForEveryoneOrJustMe, приложение оказалось недоступно для всех пользователей.
Представители FlightRadar пока не объяснили, с чем связаны неполадки, но, вероятно, сайт не выдержал нагрузки — незадолго до этого более 300 тысяч пользователей одновременно следили за рейсом SPAR19, на котором может находиться спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Утром самолёт Пелоси вылетел из аэропорта Куала-Лумпура, где находился в рамках азиатского тура политика. Судно направлялось на восток, а спустя три часа повернуло на север, в сторону Тайваня. Накануне ходили слухи о том, что Пелоси может посетить остров, который Китай считает своей территорией. В ответ на это правительство страны пригрозило «решительными мерами» в том случае, если конгрессвумен действительно посетит страну с визитом.
Что Нэнси долетела узнаем постфактум по вспышке.
Ядерной ? ☠️
Еще немного, и ....
Китаю придется
распечатать свой стратегический резерв
- "последних китайских предупреждений"
Если Пелоси приземлится, то Си не усидит. Пишу из Тайваня, ха.
Изначально ее визит был запланирован в апреле, потом сославшись на ковид его отменили. Китайская сторона ограничилась дежурными фразами про сепаратистов и единый Китай. С этим визитом началась истерия. Обратите внимание, Тайвань во всей истории сидит тихо. Только сказали, что рады всем друзьям, посещающим остров. Си надо побороть растущее им недовольство - экономика замедляется, ковид косит (у Китая плохие вакцины, а импортные они не ввозят), все устали от локдаунов и политических чисток. Есть мнение, что им недовольны так, что всех недовольных не зачистить. Исходя из этого 2 гипотезы:
1. Позиции Си в партии совсем слабы и он изо всех сил разгонял истерию, чтобы подчеркнуть свою силу, надеясь, что Америка отступит и он триумфально продолжит рулить Китаем.
2. Оппоненты Си стоят за началом медийной кампании, а когда она набрала обороты, то сворачивать ее - политическое самоубийство. Ожидая, что Пелоси все равно полетит, это подорвет позиции Си и в партии и среди граждан, особенно радикально патриотичных
Америка не могла сдать назад после того, как поднялся шум, так как это моментальная самоликвидация статуса мирового жандарма и если самолет Пелоси развернется, то Китаю можно забирать Тайвань, Северной Корее нападать на Южную, гарантировано новые обострения Пакистан - Индия - Китай. Так что Пелоси вытащила короткую спичку, надо лететь.
Траектория полета: в Китайском Море спорные острова Спратли. Там у китайцев военная база, пришлось облетать.
Если читаете на инглише, рекомендую:
https://frozengarlic.wordpress.com/2022/07/31/pelosi-visit-what-is-china-thinking/
https://cn.nytimes.com/china/20220728/biden-jinping-china-taiwan/zh-hant/dual/
там с недовольными разговор будет короткий, не набрасывай. если они стерпели, что их по домам заперли из-за якобы ковида, то тут вообще головы не поднимут
Много факторов. Дома закрыли - это одно. Потеря 30% стоимости компаний и давление на айти, что не способствует отскоку - другое. Дефолты в строительных компаниях. Накопление плохих долгов. Невозможность исполнения контрактных обязательств так как либо фабрики закрыты из-за ковида, либо поставщики не довозят комплектующие. В итоге это бьет по региональным элитам. В партии 100 миллионов человек, в производственных центрах, если обваляют локдаун - совсем не радостно. Плюс это все влетает в падение потребительского спроса в Европе и вообще надежды отскочить нет.
Не стоит забывать про фондовые рынки, когда партия , условно, гарантирует вечный рост, а потом вводит запрет на короткие продажи.
Больше всего понравилось что всех не зачистит.
Спасибо, много чего не знал.
Пока хз куда летит )
что за модель истребителя?
анало говнет
Луч звезды смерти, как раз летит в первую из семи целей.
Бля, бабка реально на Тайвань летит.
Кто нибудь сделайте мем «как спят пацаны»
Держи
лучший!
нет
пожалуйста((((
Ахаха. Тоже ща зашел глянуть а сайт лежит )
Я думал показалось
https://tjournal.ru/u/185722-ivan-demchenko/697201-nachinayte-svoe-utro-na-samom-dele-ya-uzhe-na-rabote-s-prosmotra-samoletikov?comment=9356884
ЦРУ ЗАСТАВИЛИ СКРЫТЬ, ИФНА 100%
ИФЭЛЗ?
ТРУ
Бля, он точно повернул на Тайвань )
Ну и шо, запрещено что ли?) это же не военный самолет, пусть принудительно сажают
Boeing C-40 Clipper — военная версия Boeing 737 Next Generation
Прошу прощения, не знал…
военный в том плане что используется военными / модифицирован под нужды военных (летающая маршрутка для солдат, грузы/логистика)
судя по описанию на вики оружия или даже каких-нибудь радаров на нем нет
Дело не в оружии. А в статусе самолета. Его не могут посадить вот так просто. Был бы это обычный пассажирский, другое дело.
Ну и если собьют его, то это уже серьезное дело будет.
Робит
Бля, он вроде повернул на Тайвань )
Блять..баба полетела чисто позагорать а все кипеш подняли.
написать про что то интересное - нет
триста тыщ ебланов смотрит за самолётом - отличная новость
Приложение работает
Чувствую себя Гомером из этого мема.
Думаю без шансов ему долететь, потому что самолет не сможет долго удерживать в воздухе тяжесть титановых яиц этой бешеной бабули