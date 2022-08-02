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Новости
roman

Сайт FlightRadar оказался недоступен по всему миру. Перед этим более 300 тысяч человек следили за рейсом Нэнси Пелоси Статьи редакции

Представители сервиса пока не комментировали неполадки, но они могут быть связаны с чрезмерной нагрузкой.

2769 просмотров

Сервис FlightRadar, позволяющий отслеживать перемещения самолётов по всему миру, упал. По данным сайта DownForEveryoneOrJustMe, приложение оказалось недоступно для всех пользователей.

Представители FlightRadar пока не объяснили, с чем связаны неполадки, но, вероятно, сайт не выдержал нагрузки — незадолго до этого более 300 тысяч пользователей одновременно следили за рейсом SPAR19, на котором может находиться спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Flightradar24 @flightradar24
09-0540 #SPAR19 is over Indonesia, heading toward east and tracked by 300k users.

05-0730 #SPAR20 is on ground at SZB airport (Kuala Lumpur).

https://www.flightradar24.com/SPAR19/2ce4f83f

Утром самолёт Пелоси вылетел из аэропорта Куала-Лумпура, где находился в рамках азиатского тура политика. Судно направлялось на восток, а спустя три часа повернуло на север, в сторону Тайваня. Накануне ходили слухи о том, что Пелоси может посетить остров, который Китай считает своей территорией. В ответ на это правительство страны пригрозило «решительными мерами» в том случае, если конгрессвумен действительно посетит страну с визитом.

Интернет
За полётом спикера Конгресса США следили десятки тысяч человек. Возможный визит на Тайвань грозит конфликтом с Китаем Статьи редакции

Нэнси Пелоси (по слухам) собирается посетить остров, что правительство КНР не одобряет.

Нэнси Пелоси. Фото Getty Images

#новости #сервисы #политика #китай

Материал дополнен редакцией
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41 комментарий
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 Scrawder Man

Что Нэнси долетела узнаем постфактум по вспышке.

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Odhr

Ядерной ? ☠️

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Scrawder Man
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Anatolii Nesterov
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roman
Автор

Еще немного, и ....
Китаю придется
распечатать свой стратегический резерв
- "последних китайских предупреждений"

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Christian Romanoff

Если Пелоси приземлится, то Си не усидит. Пишу из Тайваня, ха.
Изначально ее визит был запланирован в апреле, потом сославшись на ковид его отменили. Китайская сторона ограничилась дежурными фразами про сепаратистов и единый Китай. С этим визитом началась истерия. Обратите внимание, Тайвань во всей истории сидит тихо. Только сказали, что рады всем друзьям, посещающим остров. Си надо побороть растущее им недовольство - экономика замедляется, ковид косит (у Китая плохие вакцины, а импортные они не ввозят), все устали от локдаунов и политических чисток. Есть мнение, что им недовольны так, что всех недовольных не зачистить. Исходя из этого 2 гипотезы:

1. Позиции Си в партии совсем слабы и он изо всех сил разгонял истерию, чтобы подчеркнуть свою силу, надеясь, что Америка отступит и он триумфально продолжит рулить Китаем.

2. Оппоненты Си стоят за началом медийной кампании, а когда она набрала обороты, то сворачивать ее - политическое самоубийство. Ожидая, что Пелоси все равно полетит, это подорвет позиции Си и в партии и среди граждан, особенно радикально патриотичных

Америка не могла сдать назад после того, как поднялся шум, так как это моментальная самоликвидация статуса мирового жандарма и если самолет Пелоси развернется, то Китаю можно забирать Тайвань, Северной Корее нападать на Южную, гарантировано новые обострения Пакистан - Индия - Китай. Так что Пелоси вытащила короткую спичку, надо лететь.

Траектория полета: в Китайском Море спорные острова Спратли. Там у китайцев военная база, пришлось облетать.

Если читаете на инглише, рекомендую:
https://frozengarlic.wordpress.com/2022/07/31/pelosi-visit-what-is-china-thinking/

https://cn.nytimes.com/china/20220728/biden-jinping-china-taiwan/zh-hant/dual/

內憂外患之際，習近平會和拜登談些什麼？
習近平與拜登通話在即，兩人在關稅、烏克蘭和台海等多個問題上都存在分歧。但一些美國官員認為，中美近期摩擦的根源是習近平希望轉移對國內經濟和疫情問題的注意力。
cn.nytimes.com
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Критический шмель

там с недовольными разговор будет короткий, не набрасывай. если они стерпели, что их по домам заперли из-за якобы ковида, то тут вообще головы не поднимут

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Christian Romanoff

Много факторов. Дома закрыли - это одно. Потеря 30% стоимости компаний и давление на айти, что не способствует отскоку - другое. Дефолты в строительных компаниях. Накопление плохих долгов. Невозможность исполнения контрактных обязательств так как либо фабрики закрыты из-за ковида, либо поставщики не довозят комплектующие. В итоге это бьет по региональным элитам. В партии 100 миллионов человек, в производственных центрах, если обваляют локдаун - совсем не радостно. Плюс это все влетает в падение потребительского спроса в Европе и вообще надежды отскочить нет.

Не стоит забывать про фондовые рынки, когда партия , условно, гарантирует вечный рост, а потом вводит запрет на короткие продажи.

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INNOспички

Больше всего понравилось что всех не зачистит.

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Олег Медведев

Спасибо, много чего не знал.

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Всадник апокалипсиса

Пока хз куда летит )

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Anti-gravity cake

что за модель истребителя?

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Scrawder Man

анало говнет

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zheka100pudov

Луч звезды смерти, как раз летит в первую из семи целей.

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Nikolay Mn

Бля, бабка реально на Тайвань летит.

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Тактический волк

Кто нибудь сделайте мем «как спят пацаны»

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Небесный Женя

Держи

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Тактический волк

лучший!

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Офицер Приловски

нет

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Тактический волк

пожалуйста((((

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Всадник апокалипсиса

Ахаха. Тоже ща зашел глянуть а сайт лежит )

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Q..

Я думал показалось
https://tjournal.ru/u/185722-ivan-demchenko/697201-nachinayte-svoe-utro-na-samom-dele-ya-uzhe-na-rabote-s-prosmotra-samoletikov?comment=9356884

Начинайте свое утро (на самом деле я уже на…
Приблизительно в 5:30 утра с острова Окинава поднялись два самолета вооруженных сил США, класса…
tjournal.ru
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Anti-gravity cake

ЦРУ ЗАСТАВИЛИ СКРЫТЬ, ИФНА 100%

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Жаль

ИФЭЛЗ?

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Anti-gravity cake

ТРУ

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Всадник апокалипсиса

Бля, он точно повернул на Тайвань )

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Тактический волк

Ну и шо, запрещено что ли?) это же не военный самолет, пусть принудительно сажают

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Всадник апокалипсиса

Boeing C-40 Clipper — военная версия Boeing 737 Next Generation

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Тактический волк

Прошу прощения, не знал…

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Матвей Коновалов

военный в том плане что используется военными / модифицирован под нужды военных (летающая маршрутка для солдат, грузы/логистика)

судя по описанию на вики оружия или даже каких-нибудь радаров на нем нет

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Всадник апокалипсиса

Дело не в оружии. А в статусе самолета. Его не могут посадить вот так просто. Был бы это обычный пассажирский, другое дело.

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Всадник апокалипсиса

Ну и если собьют его, то это уже серьезное дело будет.

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INNOспички

Робит

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Всадник апокалипсиса

Бля, он вроде повернул на Тайвань )

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Организованный хичхакер
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Dmytry Kovalsky

Блять..баба полетела чисто позагорать а все кипеш подняли.

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Sdafs 156

написать про что то интересное - нет
триста тыщ ебланов смотрит за самолётом - отличная новость

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Дмитрий

Приложение работает

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Чатланин
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zheka100pudov

Чувствую себя Гомером из этого мема.

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Пушок на персике

Думаю без шансов ему долететь, потому что самолет не сможет долго удерживать в воздухе тяжесть титановых яиц этой бешеной бабули

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