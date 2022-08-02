Представители сервиса пока не комментировали неполадки, но они могут быть связаны с чрезмерной нагрузкой.

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Сервис FlightRadar, позволяющий отслеживать перемещения самолётов по всему миру, упал. По данным сайта DownForEveryoneOrJustMe, приложение оказалось недоступно для всех пользователей.

Представители FlightRadar пока не объяснили, с чем связаны неполадки, но, вероятно, сайт не выдержал нагрузки — незадолго до этого более 300 тысяч пользователей одновременно следили за рейсом SPAR19, на котором может находиться спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Утром самолёт Пелоси вылетел из аэропорта Куала-Лумпура, где находился в рамках азиатского тура политика. Судно направлялось на восток, а спустя три часа повернуло на север, в сторону Тайваня. Накануне ходили слухи о том, что Пелоси может посетить остров, который Китай считает своей территорией. В ответ на это правительство страны пригрозило «решительными мерами» в том случае, если конгрессвумен действительно посетит страну с визитом.

Интернет 30 июл Китаем Статьи редакции За полётом спикера Конгресса США следили десятки тысяч человек. Возможный визит на Тайвань грозит конфликтом с Нэнси Пелоси (по слухам) собирается посетить остров, что правительство КНР не одобряет. Нэнси Пелоси. Фото Getty Images