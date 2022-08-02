Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Этот визит грозит военным конфликтом между США и Китаем Статьи редакции
Главное об обстановке вокруг визита третьего лица Соединённых Штатов на остров, который КНР считает своим.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в азиатский тур, во время которого, по данным CNN, посетит Тайвань. Китай, который считает остров своей территорией, резко воспротивился визиту политика — назвал его потенциальным нарушением суверенитета, пригрозил «решительными мерами» и начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе.
Зачем Пелоси полетела на Тайвань
Спикер Конгресса на протяжении карьеры активно критикует Китай и осуждает нарушения прав человека в КНР. Политик не подтверждала планы посетить остров из-за соображений безопасности, но на одном из последних интервью перед турне сказала журналистам: «Для нас важно продемонстрировать поддержку Тайваню». Визит Пелоси выгоден Тайваню — это потенциальная гарантия защиты от Китая и противостояние его кампании дипломатической изоляции.
Администрация президента США пыталась отговорить спикера палаты представителей от визита. «Военные думают, что сейчас это нехорошая идея. Однако я не знаю, каков статус этого [поездки Пелоси]», — заявил Джо Байден.
Обстановка в Тайбэе
У аэропорта в столичном Тайбэе, где должна приземлиться Пелоси, и отеля Grand Hyatt Taipei (там спикер запланировала остановиться) начали собираться местные жители. В центре города вывесили огромный светодиодный плакат, приветствующий американскую чиновницу: на самом высоком небоскрёбе Тайваня появились надписи «добро пожаловать в Тайвань», «cпасибо» и «TW ❤ US».
На фоне ожидания Пелоси сайт администрации главы Тайваня подвергся кибератакам. Он возобновил работу примерно через 20 минут. Однако в течение как минимум двух часов после начала атаки несколько сайтов тайваньской администрации отключались.
Хроника полёта
За рейсом SPAR19, на котором может находиться чиновница, следили 300 тысяч человек. Утром 3 августа судно вылетело из аэропорта Куала-Лумпура, где Пелоси находилась в рамках азиатского тура политика. Самолёт направлялся на восток, а спустя три часа повернул на север, в сторону Тайваня.
Когда самолёт, на котором может быть Пелоси, стал заходить на посадку в сторону Тайбэя, канал CGTN сообщил, что китайские истребители Су-35 начали пересекать Тайваньский пролив. Около 17:45 судно благополучно приземлилось. Через 10 минут спикер палаты представителей вышла из самолёта. Пелоси — самый высокопоставленный официальный гость острова из США за 25 лет.
Реакция Китая и ответ США
МИД Китая выразил решительный протест визиту Пэлоси на Тайвань и заявил, что это серьёзно нарушает территориальную целостность КНР. Китай призвал США прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над страной и пообещал принять «все необходимые меры» для защиты государственного суверенитета. Ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе, подчеркнули китайские власти.
Чуть позже КНР объявила, что с 4 по 7 августа в шести районах моря вокруг Тайваня пройдут военные учения. Вооружённые силы привели в состояние повышенной готовности — китайские власти намерены провести «целенаправленные военные операции по противодействию визиту Пелоси на Тайвань». Мероприятия начнут вечером 2 августа.
Пелоси считает, что её визит не противоречит политике «политике одного Китая» — принципа, по которому третьи страны, в том числе США, должны признавать только одно государство, претендующее на название «Китай». Чиновница также призвала КНР отказаться от попыток изменить статус-кво по тайваньскому вопросу. «Солидарность Америки с 23-миллионным населением Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между самодержавием и демократией», — заявила Пелоси.
Может хотя бы мне минусы не поставят?
Да как это тут работает?
А что, так можно было?
Тебе повезло
Всем красненько
За Партию! Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ! 百花齐放、百家争鸣! 中国万岁！
Все твои плюсы являются лишь пародией на плюсы.
А на самом деле это минусы.
Самолет сел, а вот Китайцы как всегда пиздаболы. Их воспринимать серьезно, себя не уважать.
А за что минусы кстати? Вы серьезно воспринимаете Китай? Сколько таких Китайских предупреждений было за всю современную историю Китая.
ей еще улететь надо
Отец знакомый 工作 офис помещение 台湾. Сегодня неожиданность вызов 会议. Вернуться поздное время, слова не было. 他说 собирать миска-рис 二 неделя 去 магазин-супермаркет, Тайвань остров плыть. 现在 ехать место далеко-далеко покидать город. 不知道 ситуация происходить, но начало. Грязный лживый Disney с Деменция Дед 拜登 и Дряхлость Старуха 佩洛西 испортить дружба с Великий Лидер Xi Нефритовый стержень
Почему всех минусят, это что, китай боты ? Слава Тайваню
Партия не одобрять поддержку Тайваня, русский Ваня минус миска риса и красных минусов в жопа
Это что за красный тред?
Китайские ватоботы
Кто-то постарался...
Вот да
врываюсь в тред с минусами с котиком
не прокатило
Мог бы поставить два минуса, поставил бы.
Фото котика набирает на TJ 28 минусов. Посмотрим сколько наберет этот милый медвеженок.
свободу тайваню нет красному террору
Китайские боты налетели, походу почалось
Краааасное
Пацаны хотят гонений
Набег ботов с минусами
Я не бот, прост решил как и все, въебать всем минусов, шоб не выделяться
БЕРУ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Ееееее! Красный тред!!!
Еееее, наконец-та!
Старый американка плюнуть в наши миски риса. Простой рабочий стыдно за Си.
Я тут был ) Вы там охуели э??? Я вас всех в список внесу!
Тред красный как флаг Китай 大屠 Великий Xi Покажет Грязный Дед Деменция свой Нефритовый стержень 工作 иначе Минус социальный рейтинг 六四天安門事件 The Tiananmen Square protests of 1989 天安門大屠殺 Ничего не произошло
у китайцев нет яиц
КРАСНЫЙ УДАР
Пускай статья не дополняется, на этом и закончим эту новость
минусы = лайки
82 летняя бабушка со стальными яйцами, смотреть без смс и регистрации
Больше минусов, больше
Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, передает Flightradar
Тред красный как жопа Си сейчас.
Если этот комментарий наберёт 500 минусов, я опубликую свой нюдс без цензуры в своём блоге
Да, ну на
Комуняки підарази.
Красный тред, прямо как великий китайский стержень
Си еблан
Ненси пилоси моя любимая кошкожена
Нужно на TJ чтобы больше писали на украинском языке, смотрите как залайкают этот коммент в знак поддержки моего предложения
Пожалуйста, больше минусов
Почему всё в красном?)
Ничего не будет, скриньте
(а если будет, вам будет не до скринов)
1
Пишу в легендарном треде
В легендарно красном?
Никогда бы не подумал, что коммунякам из Китая будет интересен TJ
Ньюфаг? Первый раз в красном треде?
сук, тут плюс въебу, в голосину чет
СТАВЬ ЛАЙК ЕСЛИ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ ВЕЛИКОГО ЛИДЕРА XI НЕФРИТОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ
Что за индеец тут постарался?
*Пелоси прилетела*
*Китай*
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Почему у всех минусы
Россия вперёд
Бабуля захотела посмотреть Тайвань на закате..... что такого, а развели шуму то....
Ну штош, можно и в красном треде поучаствовать, пока третья мировая не началась
Ебошьте
Красный тред на тж как заменитель red уровня DEFCON'а.
*раскрыл зонтик*
Меня стопудово не заденет)
Ох уж эти русские...
"хороши" как всегда
Расходимся, желтый Винни-пух надул щеки и громко обосрался.
Комментарии красные как террор
Я не бот, но мне весело :) КОД - КРАСНЫЙ!
Ну и я останусь в легендарной теме, минусомёт расчехлить
А разговоров-то было!
Всем лайк в этом чати
Сердца нет у вас…
Прикольно
Утром 3 августа вылетело? Вы какое-то будущее спойлерите?
А як на китайському буде хуй?
путин
Зелёный коммент
ХУЙ ТЕБЕ!
Как ни крути, если представить себе ситуацию, где Пелоси во время полёта вставила себе в задницу грецкий орех, то он конечно сейчас расколот
А если представить, что она перед этим проглотила нитку, то на выходе можем получить чурчхелу
Налейте и мне красненького, что ли
Всем привет в этом чятике.
Нихуя бомба дизов!
Пекиноботы отрабатывают свои 15 юаней
А в Киев Байденюк испугался лететь.
P.S.: На карму пофиг, она и так в минусе. :-)
Врываюсь в исторический тред
U!S!A! U!S!A! U!S!A!
Переписка китайских ботов в минусаторах
Да, я быть китайский бот. Вопросы?
Почти Гавриил Принцип
Та за шо минусы, суки?
Навальный чмо