Главное об обстановке вокруг визита третьего лица Соединённых Штатов на остров, который КНР считает своим.

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Билборд в Тайбэе, приветствующий Нэнси Пелоси. Фото AP

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в азиатский тур, во время которого, по данным CNN, посетит Тайвань. Китай, который считает остров своей территорией, резко воспротивился визиту политика — назвал его потенциальным нарушением суверенитета, пригрозил «решительными мерами» и начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе.

Зачем Пелоси полетела на Тайвань

Фото Sky News

Спикер Конгресса на протяжении карьеры активно критикует Китай и осуждает нарушения прав человека в КНР. Политик не подтверждала планы посетить остров из-за соображений безопасности, но на одном из последних интервью перед турне сказала журналистам: «Для нас важно продемонстрировать поддержку Тайваню». Визит Пелоси выгоден Тайваню — это потенциальная гарантия защиты от Китая и противостояние его кампании дипломатической изоляции.

Администрация президента США пыталась отговорить спикера палаты представителей от визита. «Военные думают, что сейчас это нехорошая идея. Однако я не знаю, каков статус этого [поездки Пелоси]», — заявил Джо Байден.

Обстановка в Тайбэе

У аэропорта в столичном Тайбэе, где должна приземлиться Пелоси, и отеля Grand Hyatt Taipei (там спикер запланировала остановиться) начали собираться местные жители. В центре города вывесили огромный светодиодный плакат, приветствующий американскую чиновницу: на самом высоком небоскрёбе Тайваня появились надписи «добро пожаловать в Тайвань», «cпасибо» и «TW ❤ US».

На фоне ожидания Пелоси сайт администрации главы Тайваня подвергся кибератакам. Он возобновил работу примерно через 20 минут. Однако в течение как минимум двух часов после начала атаки несколько сайтов тайваньской администрации отключались.

Хроника полёта

За рейсом SPAR19, на котором может находиться чиновница, следили 300 тысяч человек. Утром 3 августа судно вылетело из аэропорта Куала-Лумпура, где Пелоси находилась в рамках азиатского тура политика. Самолёт направлялся на восток, а спустя три часа повернул на север, в сторону Тайваня.

Когда самолёт, на котором может быть Пелоси, стал заходить на посадку в сторону Тайбэя, канал CGTN сообщил, что китайские истребители Су-35 начали пересекать Тайваньский пролив. Около 17:45 судно благополучно приземлилось. Через 10 минут спикер палаты представителей вышла из самолёта. Пелоси — самый высокопоставленный официальный гость острова из США за 25 лет.

Реакция Китая и ответ США

МИД Китая выразил решительный протест визиту Пэлоси на Тайвань и заявил, что это серьёзно нарушает территориальную целостность КНР. Китай призвал США прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над страной и пообещал принять «все необходимые меры» для защиты государственного суверенитета. Ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе, подчеркнули китайские власти.

Чуть позже КНР объявила, что с 4 по 7 августа в шести районах моря вокруг Тайваня пройдут военные учения. Вооружённые силы привели в состояние повышенной готовности — китайские власти намерены провести «целенаправленные военные операции по противодействию визиту Пелоси на Тайвань». Мероприятия начнут вечером 2 августа.

Пелоси считает, что её визит не противоречит политике «политике одного Китая» — принципа, по которому третьи страны, в том числе США, должны признавать только одно государство, претендующее на название «Китай». Чиновница также призвала КНР отказаться от попыток изменить статус-кво по тайваньскому вопросу. «Солидарность Америки с 23-миллионным населением Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между самодержавием и демократией», — заявила Пелоси.

Перед лицом растущей агрессии Коммунистической партии Китая визит нашей делегации следует рассматривать как однозначное заявление о том, что США поддерживают Тайвань, нашего демократического партнёра, который защищает себя и свою свободу. Нэнси Пелоси