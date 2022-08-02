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Новости

Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Этот визит грозит военным конфликтом между США и Китаем Статьи редакции

Главное об обстановке вокруг визита третьего лица Соединённых Штатов на остров, который КНР считает своим.

11 009 просмотров
Билборд в Тайбэе, приветствующий Нэнси Пелоси. Фото AP

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в азиатский тур, во время которого, по данным CNN, посетит Тайвань. Китай, который считает остров своей территорией, резко воспротивился визиту политика — назвал его потенциальным нарушением суверенитета, пригрозил «решительными мерами» и начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе.

Зачем Пелоси полетела на Тайвань

Фото Sky News

Спикер Конгресса на протяжении карьеры активно критикует Китай и осуждает нарушения прав человека в КНР. Политик не подтверждала планы посетить остров из-за соображений безопасности, но на одном из последних интервью перед турне сказала журналистам: «Для нас важно продемонстрировать поддержку Тайваню». Визит Пелоси выгоден Тайваню — это потенциальная гарантия защиты от Китая и противостояние его кампании дипломатической изоляции.

Администрация президента США пыталась отговорить спикера палаты представителей от визита. «Военные думают, что сейчас это нехорошая идея. Однако я не знаю, каков статус этого [поездки Пелоси]», — заявил Джо Байден.

Обстановка в Тайбэе

У аэропорта в столичном Тайбэе, где должна приземлиться Пелоси, и отеля Grand Hyatt Taipei (там спикер запланировала остановиться) начали собираться местные жители. В центре города вывесили огромный светодиодный плакат, приветствующий американскую чиновницу: на самом высоком небоскрёбе Тайваня появились надписи «добро пожаловать в Тайвань», «cпасибо» и «TW ❤ US».

На фоне ожидания Пелоси сайт администрации главы Тайваня подвергся кибератакам. Он возобновил работу примерно через 20 минут. Однако в течение как минимум двух часов после начала атаки несколько сайтов тайваньской администрации отключались.

Хроника полёта

За рейсом SPAR19, на котором может находиться чиновница, следили 300 тысяч человек. Утром 3 августа судно вылетело из аэропорта Куала-Лумпура, где Пелоси находилась в рамках азиатского тура политика. Самолёт направлялся на восток, а спустя три часа повернул на север, в сторону Тайваня.

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Когда самолёт, на котором может быть Пелоси, стал заходить на посадку в сторону Тайбэя, канал CGTN сообщил, что китайские истребители Су-35 начали пересекать Тайваньский пролив. Около 17:45 судно благополучно приземлилось. Через 10 минут спикер палаты представителей вышла из самолёта. Пелоси — самый высокопоставленный официальный гость острова из США за 25 лет.

Реакция Китая и ответ США

МИД Китая выразил решительный протест визиту Пэлоси на Тайвань и заявил, что это серьёзно нарушает территориальную целостность КНР. Китай призвал США прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над страной и пообещал принять «все необходимые меры» для защиты государственного суверенитета. Ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе, подчеркнули китайские власти.

Чуть позже КНР объявила, что с 4 по 7 августа в шести районах моря вокруг Тайваня пройдут военные учения. Вооружённые силы привели в состояние повышенной готовности — китайские власти намерены провести «целенаправленные военные операции по противодействию визиту Пелоси на Тайвань». Мероприятия начнут вечером 2 августа.

Пелоси считает, что её визит не противоречит политике «политике одного Китая» — принципа, по которому третьи страны, в том числе США, должны признавать только одно государство, претендующее на название «Китай». Чиновница также призвала КНР отказаться от попыток изменить статус-кво по тайваньскому вопросу. «Солидарность Америки с 23-миллионным населением Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку мир стоит перед выбором между самодержавием и демократией», — заявила Пелоси.

Перед лицом растущей агрессии Коммунистической партии Китая визит нашей делегации следует рассматривать как однозначное заявление о том, что США поддерживают Тайвань, нашего демократического партнёра, который защищает себя и свою свободу.

Нэнси Пелоси

#новости #китай #сша #тайвань

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203 комментария
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 Панорама

Может хотя бы мне минусы не поставят?

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Токсичный мем

Да как это тут работает?

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Ваня Финогин

А что, так можно было?

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СвободуПопугаям

Тебе повезло

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1 комментарий
Головной меч

Всем красненько

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Dan KOKO

За Партию! Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ! 百花齐放、百家争鸣! 中国万岁！

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Анатолий Смолов

Все твои плюсы являются лишь пародией на плюсы.
А на самом деле это минусы.

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kozin

Самолет сел, а вот Китайцы как всегда пиздаболы. Их воспринимать серьезно, себя не уважать.

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kozin

А за что минусы кстати? Вы серьезно воспринимаете Китай? Сколько таких Китайских предупреждений было за всю современную историю Китая.

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4 комментария
Senya

ей еще улететь надо

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Головной меч

Отец знакомый 工作 офис помещение 台湾. Сегодня неожиданность вызов 会议. Вернуться поздное время, слова не было. 他说 собирать миска-рис 二 неделя 去 магазин-супермаркет, Тайвань остров плыть. 现在 ехать место далеко-далеко покидать город. 不知道 ситуация происходить, но начало. Грязный лживый Disney с Деменция Дед 拜登 и Дряхлость Старуха 佩洛西 испортить дружба с Великий Лидер Xi Нефритовый стержень

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Франц
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Qqshka

Почему всех минусят, это что, китай боты ? Слава Тайваню

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Головной меч

Партия не одобрять поддержку Тайваня, русский Ваня минус миска риса и красных минусов в жопа

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1 комментарий
Перекати По

Это что за красный тред?

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KZ Forever

Китайские ватоботы

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1 комментарий
Город Хлебный

Кто-то постарался...

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Непривычный якорь
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Головной меч

Вот да

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Zampo1it

врываюсь в тред с минусами с котиком

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Zampo1it

не прокатило

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1 комментарий
Желтый Гоша

Мог бы поставить два минуса, поставил бы.

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Самка кенгуру

Фото котика набирает на TJ 28 минусов. Посмотрим сколько наберет этот милый медвеженок.

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1 комментарий
Всемирный глобус

свободу тайваню нет красному террору

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Петрович

Китайские боты налетели, походу почалось

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Поправка конституции

Краааасное

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Поправка конституции

Пацаны хотят гонений

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4 комментария
Франц
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Andrew K.

Набег ботов с минусами

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Пирожок с говном

Я не бот, прост решил как и все, въебать всем минусов, шоб не выделяться

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Nikita

БЕРУ ОГОНЬ НА СЕБЯ

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Times Roman

Ееееее! Красный тред!!!

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Весенний вентилятор

Еееее, наконец-та!

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Коренной калькулятор

Старый американка плюнуть в наши миски риса. Простой рабочий стыдно за Си.

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Всадник апокалипсиса

Я тут был ) Вы там охуели э??? Я вас всех в список внесу!

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Медный корабль

Тред красный как флаг Китай 大屠 Великий Xi Покажет Грязный Дед Деменция свой Нефритовый стержень 工作 иначе Минус социальный рейтинг 六四天安門事件 The Tiananmen Square protests of 1989 天安門大屠殺 Ничего не произошло

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Max Tumofeev

у китайцев нет яиц

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Max Tumofeev

КРАСНЫЙ УДАР

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2 комментария
Выстрел в член

Пускай статья не дополняется, на этом и закончим эту новость

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Sofi

минусы = лайки

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KZ Forever

82 летняя бабушка со стальными яйцами, смотреть без смс и регистрации

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Панорама

Больше минусов, больше

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Limp

Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, передает Flightradar

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SFD

Тред красный как жопа Си сейчас.

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Организованный хичхакер

Если этот комментарий наберёт 500 минусов, я опубликую свой нюдс без цензуры в своём блоге

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Andrew K.

Да, ну на

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VooDooBomber

Комуняки підарази.

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Александр Субботин

Красный тред, прямо как великий китайский стержень

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Коматозник

Си еблан

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Bulky Blackcrappy против войны
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INNOспички

Ненси пилоси моя любимая кошкожена

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darkAlert

Нужно на TJ чтобы больше писали на украинском языке, смотрите как залайкают этот коммент в знак поддержки моего предложения

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Черная изолента синего цвета

Пожалуйста, больше минусов

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Sharub Omer

Почему всё в красном?)

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Простой томагавк_два

Ничего не будет, скриньте
(а если будет, вам будет не до скринов)

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Артем Сизко

1

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meow

Пишу в легендарном треде

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Головной меч

В легендарно красном?

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4 комментария
Dead in

Никогда бы не подумал, что коммунякам из Китая будет интересен TJ

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Телевизионный мангал

Ньюфаг? Первый раз в красном треде?

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6 комментариев
Андрей Лагутин
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Символический холод

сук, тут плюс въебу, в голосину чет

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2 комментария
Образовательный Макс

СТАВЬ ЛАЙК ЕСЛИ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ ВЕЛИКОГО ЛИДЕРА XI НЕФРИТОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ

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Строгий Валера

Что за индеец тут постарался?

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Человекоподобный кот
мы не сидим сложа руки, дадим решительный ответ на прилет

*Пелоси прилетела*
*Китай*

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Женатый каякер

ATTENTION CITIZEN! 市民请注意!

This is the Central Intelligentsia of the Chinese Communist Party.
您的 Internet 浏览器历史记录和活动引起了我们的注意。
YOUR INTERNET ACTIVITY HAS ATTRACTED OUR ATTENTION.
因此，您的个人资料中的 11115 ( -11115 Social Credits) 个社会积分将打折。
DO NOT DO THIS AGAIN! 不要再这样做!
If you do not hesitate, more Social Credits ( -11115 Social Credits )will be subtracted from your profile, resulting in the subtraction of ration supplies. (由人民供应部重新分配 CCP)
You'll also be sent into a re-education camp in the Xinjiang Uyghur Autonomous Zone.
如果您毫不犹豫，更多的社会信用将从您的个人资料中打折，从而导致口粮供应减少。
您还将被送到新疆维吾尔自治区的再教育营。
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Классический Либерал

Почему у всех минусы

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Bkmz Иванов

Россия вперёд

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f1print
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FRED

Бабуля захотела посмотреть Тайвань на закате..... что такого, а развели шуму то....

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Дмитрий Царь

Ну штош, можно и в красном треде поучаствовать, пока третья мировая не началась
Ебошьте

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Излишний шмель

Красный тред на тж как заменитель red уровня DEFCON'а.

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Токсичный мем

*раскрыл зонтик*
Меня стопудово не заденет)

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2 комментария
Bkmz Иванов
китайские истребители Су-35

Ох уж эти русские...

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Bkmz Иванов

"хороши" как всегда

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1 комментарий
Lomil

Расходимся, желтый Винни-пух надул щеки и громко обосрался.

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Програмiст на Сi плюс плюс

Комментарии красные как террор

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Like.no.other

Я не бот, но мне весело :) КОД - КРАСНЫЙ!

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FeHiKc

Ну и я останусь в легендарной теме, минусомёт расчехлить

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Макс Карр

А разговоров-то было!

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Ivan Frolov

Всем лайк в этом чати

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Ivan Frolov

Сердца нет у вас…

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Sofi

Прикольно

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Вареник с картошечкой

Утром 3 августа вылетело? Вы какое-то будущее спойлерите?

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VooDooBomber

А як на китайському буде хуй?

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water water

путин

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Сегодняшний шмель

Зелёный коммент

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Times Roman

ХУЙ ТЕБЕ!

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Kind soul

Как ни крути, если представить себе ситуацию, где Пелоси во время полёта вставила себе в задницу грецкий орех, то он конечно сейчас расколот

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Da Luxe

А если представить, что она перед этим проглотила нитку, то на выходе можем получить чурчхелу
Налейте и мне красненького, что ли

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Желтый Гоша

Всем привет в этом чятике.

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Марсианин

Нихуя бомба дизов!

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INNOспички

Пекиноботы отрабатывают свои 15 юаней

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1 комментарий
Hans Zimmermann

А в Киев Байденюк испугался лететь.

P.S.: На карму пофиг, она и так в минусе. :-)

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medox23

Врываюсь в исторический тред
U!S!A! U!S!A! U!S!A!

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Andrew K.

Переписка китайских ботов в минусаторах

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meow

Да, я быть китайский бот. Вопросы?

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Петрович

Почти Гавриил Принцип

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Петрович

Та за шо минусы, суки?

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1 комментарий
Nikita S.

Навальный чмо

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Ещё 71 комментарий
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