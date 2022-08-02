Организаторы экзамена по английскому языку TOEFL запретили россиянам сдавать его Статьи редакции
В марте организация приостановила сдачу тестов в России и Беларуси.
- ETS запретила гражданам России регистрацию на экзамен TOEFL пишет «Медиазона». Предупреждение об ограничениях появилось в аккаунте читательницы издания, такое же — в аккаунте корреспондента.
- ETS ответила на письмо пользовательницы, что из-за требований Минфина США гражданам России и Северной Кореи запрещено записываться на экзамены или создавать учётные записи. Читательница добавила, что россияне не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.
- 10 марта ETS и IELTS запретили сдачу своих экзаменов в России и Беларуси. Результаты TOEFL и IELTS используют поступающие в в зарубежные вузы.
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Потрясающее решение. Особенно для тех, кто уже несколько лет не живет в России и хотел новый сертификат получить/
Переживаешь. Это не российская бомба летящая в твою квартиру
А в чём проблема указать вместо citizenship страну внж?
По хорошему, они же два года действительны только — короче сдавай IELTS тогда. Жалко конечно людей которым прям сейчас надо
Жаль. Норм конфеты были
Очень хорошо идут с Covfefe.
Все. Пиздарики, трактористы.
Теперь тесты на белорусский и православный в Росграмм будете выкладывать, чтобы похвастаться
не — IELTS еще есть. Он не американский — меньше шансов что экспортная комиссия американская им что то пошлет
Путлер сейчас в экстазе.Молодежь которая хотела учится на Западе и не боятся что тебя отчислят за политические взгляды, теперь будет учится в Рашке с закрытым ртом.Кайф.Вот это я понимаю наладили сотрудничество с Западом.💪💪А вы говорили Запад относится враждебно к России....Запад и Россия вместе на века🇪🇺🇺🇲🇷🇺👍👍.Одна извилина на двоих.
Как показывает практика, среди эмигрантов большой процент гречневых. Причём на чужбине вдали от берёзок заболевание начинает прогрессировать ещё быстрее. См. Латвию, Кипр, Германию. Не знаю зачем такие риски западу.
хотят кататься в Европу и вообще жить будто ничего не происходит
Понимаю
Ну вот нахуй.
Чем больше народу осядет в России тем больше солдат будет в армии.
Дебилоиды.
Жесть конечно, и что, нападут потом на Украину?
Армия дебилоидов получается.
Рептилоиды.
Охлол, а то мяса не хватает
У кого есть желание попасть в армию, те давно это сделали, а вот что должно меня заставить в руки автомат взять я хз.
Хорошие русские: "Поцчему мы. Как это поможет в борье с Путиным. Я конечно либерал, но тут всерьёз поверишь в руссофобию. Хахлы, вы довольны?".
ну и как?
Письков: «Мы создадим свой TOEFL, согласующийся с традиционными ценностями, регистрация будет через госуслуги по паспорту»
Как говорится «Зачем вам английский? Вы все равно в Англию не поедите»
их реальность все больше сближается с путинским телевизором
Получай, Путин! Как тебе такое?
Не Россиянам, а с территории РФ. Берешь получаешь ВНЖ условной Турции и идешь сдаешь в Турции.
Ах да, внж условной турции раздают налево-направо любому желающему, это ж бумажка туалетная, а не документ
изи
И кстати именно россиянам, зайди на официальный сайт, выбери РФ и увидь, что даже при сдаче с территории другого государства требуется именно паспорт и любые иные доки идут нахуй
ХОРОШИЕ РУССКИЕ НЕ ПОРВАЛИСЬ! Твёрдо и чётко.
забрать у рф будущее, в лице умнейших школьников и студентов?
не, лучше оставить их дома, пусть руснявую науку и ракеты развивают, на радость западу и украине
Прости, что развивают? ))
Много там усилят, варящиеся в местном болоте без международных связей и с зарплатой на еду в дохлом НИИ.
Путин был в ярости, когда узнал
за-е-бись
Красота.
ЗАТО НЕФТЬ НАША - ВЫКУСИТЕ
их борьба)
Уже слышите эти взрывы, думаете это что так рвётся - правильно, снаряды салюта на улицах Киева
Ну им понадобится какое-то время понять, что никакие санкции не запрещают россиянам сдавать экзамен.
Регистрация не пускает если гражданство РФ ставишь — проверил
Чё вам не нравица? Газ же дорожает! Скоро гевропе крышка. А вы про какй-то теофл
ЗА ЧТО ОНИ НАС НЕ ЛЮБЯТ!
TOEFL чуждая ценность, навязанная Западом.
Ватаны уже обрадовались?
Мне кажется немного неудачное решение, препятствующее утечке мозгов, к которой можно относиться как к части экономической войны.
Очень странно