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Организаторы экзамена по английскому языку TOEFL запретили россиянам сдавать его Статьи редакции

В марте организация приостановила сдачу тестов в России и Беларуси.

Предупреждение в аккаунте пользователя, скриншот «Медиазоны»
  • ETS запретила гражданам России регистрацию на экзамен TOEFL пишет «Медиазона». Предупреждение об ограничениях появилось в аккаунте читательницы издания, такое же — в аккаунте корреспондента.
  • ETS ответила на письмо пользовательницы, что из-за требований Минфина США гражданам России и Северной Кореи запрещено записываться на экзамены или создавать учётные записи. Читательница добавила, что россияне не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.
  • 10 марта ETS и IELTS запретили сдачу своих экзаменов в России и Беларуси. Результаты TOEFL и IELTS используют поступающие в в зарубежные вузы.

#новости #образование

3951 просмотров
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215 комментариев
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 Лысина Арика

Потрясающее решение. Особенно для тех, кто уже несколько лет не живет в России и хотел новый сертификат получить/

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Франц

Переживаешь. Это не российская бомба летящая в твою квартиру

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60 комментариев
Тощий Мангуст

А в чём проблема указать вместо citizenship страну внж?

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9 комментариев
Noname nonamer

По хорошему, они же два года действительны только — короче сдавай IELTS тогда. Жалко конечно людей которым прям сейчас надо

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9 комментариев
Энергичный Вампир

Жаль. Норм конфеты были

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Джеймс Боливар ди Гриз

Очень хорошо идут с Covfefe.

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Телевизионный мангал

Все. Пиздарики, трактористы.

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Телевизионный мангал

Теперь тесты на белорусский и православный в Росграмм будете выкладывать, чтобы похвастаться

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10 комментариев
Noname nonamer

не — IELTS еще есть. Он не американский — меньше шансов что экспортная комиссия американская им что то пошлет

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2 комментария
Режу лук как Итачи

Путлер сейчас в экстазе.Молодежь которая хотела учится на Западе и не боятся что тебя отчислят за политические взгляды, теперь будет учится в Рашке с закрытым ртом.Кайф.Вот это я понимаю наладили сотрудничество с Западом.💪💪А вы говорили Запад относится враждебно к России....Запад и Россия вместе на века🇪🇺🇺🇲🇷🇺👍👍.Одна извилина на двоих.

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Тощий Мангуст

Как показывает практика, среди эмигрантов большой процент гречневых. Причём на чужбине вдали от берёзок заболевание начинает прогрессировать ещё быстрее. См. Латвию, Кипр, Германию. Не знаю зачем такие риски западу.

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7 комментариев
Франц
россияне устраивают геноцид
хотят кататься в Европу и вообще жить будто ничего не происходит

Понимаю

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20 комментариев
Dmytry Kovalsky

Ну вот нахуй.
Чем больше народу осядет в России тем больше солдат будет в армии.
Дебилоиды.

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Тимурчик

Жесть конечно, и что, нападут потом на Украину?

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17 комментариев
Тощий Мангуст

Армия дебилоидов получается.

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14 комментариев
Модный корабль

Рептилоиды.

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Евген Коновалец

Охлол, а то мяса не хватает

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1 комментарий
neolol

У кого есть желание попасть в армию, те давно это сделали, а вот что должно меня заставить в руки автомат взять я хз.

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3 комментария
Тощий Мангуст

Хорошие русские: "Поцчему мы. Как это поможет в борье с Путиным. Я конечно либерал, но тут всерьёз поверишь в руссофобию. Хахлы, вы довольны?".

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Доктор Пречистенка
Как это поможет в борье с Путиным

ну и как?

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12 комментариев
Коровка говорит Мууу

Письков: «Мы создадим свой TOEFL, согласующийся с традиционными ценностями, регистрация будет через госуслуги по паспорту»

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Y.M.

Как говорится «Зачем вам английский? Вы все равно в Англию не поедите»

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Vizz
гражданам России и Северной Кореи
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Тощий Мангуст
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Roma Dmitriev

их реальность все больше сближается с путинским телевизором

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Андрей Малинин

Получай, Путин! Как тебе такое?

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darkAlert

Не Россиянам, а с территории РФ. Берешь получаешь ВНЖ условной Турции и идешь сдаешь в Турции.

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Павел Анохин

Ах да, внж условной турции раздают налево-направо любому желающему, это ж бумажка туалетная, а не документ

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Критический шмель

изи

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3 комментария
alien Alina

И кстати именно россиянам, зайди на официальный сайт, выбери РФ и увидь, что даже при сдаче с территории другого государства требуется именно паспорт и любые иные доки идут нахуй

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1 комментарий
Тощий Мангуст

ХОРОШИЕ РУССКИЕ НЕ ПОРВАЛИСЬ! Твёрдо и чётко.

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Йохан Ирвинг

забрать у рф будущее, в лице умнейших школьников и студентов?
не, лучше оставить их дома, пусть руснявую науку и ракеты развивают, на радость западу и украине

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Туалетный
пусть руснявую науку и ракеты развивают

Прости, что развивают? ))

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Тощий Мангуст

Много там усилят, варящиеся в местном болоте без международных связей и с зарплатой на еду в дохлом НИИ.

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Критический шмель

Путин был в ярости, когда узнал

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Коматозник

за-е-бись

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Тимурчик

Красота.

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Майкл Светлов против фашизма

ЗАТО НЕФТЬ НАША - ВЫКУСИТЕ

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Александр Александров

их борьба)

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Нежный жар

Уже слышите эти взрывы, думаете это что так рвётся - правильно, снаряды салюта на улицах Киева

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UFO Driver

Ну им понадобится какое-то время понять, что никакие санкции не запрещают россиянам сдавать экзамен.

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Noname nonamer

Регистрация не пускает если гражданство РФ ставишь — проверил

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Майкл Светлов против фашизма

Чё вам не нравица? Газ же дорожает! Скоро гевропе крышка. А вы про какй-то теофл

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Тощий Мангуст

ЗА ЧТО ОНИ НАС НЕ ЛЮБЯТ!

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Туалетный

TOEFL чуждая ценность, навязанная Западом.

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anyoneworldwide

Ватаны уже обрадовались?

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Faraway Frog

Мне кажется немного неудачное решение, препятствующее утечке мозгов, к которой можно относиться как к части экономической войны.

Очень странно

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