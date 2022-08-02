Под основные ограничения попали 13 физических и 35 юридических лиц, ещё против более 900 человек введены визовые санкции.

Алина Кабаева

Министерство финансов США объявило о новом круге санкций против России. В основной список попали 13 граждан России, в том числе гендиректор и председатель правления «Фосагро» Андрей Гурьев, назначенный российскими властями глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие.

Ограничения также затронули олимпийскую чемпионку и председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву, которую называют матерью детей Путина. В мае о санкциях против бывшей спортсменки заявили власти Великобритании.

Санкции коснулись и 35 юридических лиц, среди которых, например, фонд и технопарк «Сколково», институт «Сколтех», «Комитет спасения за мир и порядок», назначенный в качестве органа исполнительной власти на территории Херсонской области, Зеленоградский нанотехнологический центр и другие организации.

Кроме того, США отдельно вводят визовые санкции против 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных, а также против 31 официальных лиц третьих стран, выступавших за присоединение Крыма к России.