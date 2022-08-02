США расширили санкции против России, включая «Сколково», назначенных глав Мариуполя и Херсона и Алины Кабаевой Статьи редакции
Под основные ограничения попали 13 физических и 35 юридических лиц, ещё против более 900 человек введены визовые санкции.
Министерство финансов США объявило о новом круге санкций против России. В основной список попали 13 граждан России, в том числе гендиректор и председатель правления «Фосагро» Андрей Гурьев, назначенный российскими властями глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие.
Ограничения также затронули олимпийскую чемпионку и председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву, которую называют матерью детей Путина. В мае о санкциях против бывшей спортсменки заявили власти Великобритании.
Санкции коснулись и 35 юридических лиц, среди которых, например, фонд и технопарк «Сколково», институт «Сколтех», «Комитет спасения за мир и порядок», назначенный в качестве органа исполнительной власти на территории Херсонской области, Зеленоградский нанотехнологический центр и другие организации.
Кроме того, США отдельно вводят визовые санкции против 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных, а также против 31 официальных лиц третьих стран, выступавших за присоединение Крыма к России.
ЯДЕРКА? 👹👹👹
Ты прям подготовился к этой новости
Заскринил и ждал 4 месяца
Всегда уважал терпеливых и целеустремлённых людей
После этой новости в бункере начался ссущий кошмар
ссущий
и срущщий. что за дискриминация дырки по расположению?
Клавиатура считает немного по другому
Сосущий
Уникальные кадры нового пакета санкций
Шок! РУСОФОБЫ ввели санкции на воздух!
Ма ло
При чем тут китайский министр финансов Ма Ло?
каких комитетов, оказывается, у нас только нет!
а... это не у нас)
ох блин, а моя компания - резидент сколково
А моя само сколково
пизда нам
О,дырка под санкциями-заебись)))