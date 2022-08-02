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США расширили санкции против России, включая «Сколково», назначенных глав Мариуполя и Херсона и Алины Кабаевой Статьи редакции

Под основные ограничения попали 13 физических и 35 юридических лиц, ещё против более 900 человек введены визовые санкции.

Алина Кабаева

Министерство финансов США объявило о новом круге санкций против России. В основной список попали 13 граждан России, в том числе гендиректор и председатель правления «Фосагро» Андрей Гурьев, назначенный российскими властями глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие.

Ограничения также затронули олимпийскую чемпионку и председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву, которую называют матерью детей Путина. В мае о санкциях против бывшей спортсменки заявили власти Великобритании.

Санкции коснулись и 35 юридических лиц, среди которых, например, фонд и технопарк «Сколково», институт «Сколтех», «Комитет спасения за мир и порядок», назначенный в качестве органа исполнительной власти на территории Херсонской области, Зеленоградский нанотехнологический центр и другие организации.

Кроме того, США отдельно вводят визовые санкции против 893 российских официальных лиц, включая членов Совета Федерации и военных, а также против 31 официальных лиц третьих стран, выступавших за присоединение Крыма к России.

#новости #санкции #сша

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19 комментариев
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 Синьор Помидор

ЯДЕРКА? 👹👹👹

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Kind soul

Ты прям подготовился к этой новости

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Синьор Помидор

Заскринил и ждал 4 месяца

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Kind soul

Всегда уважал терпеливых и целеустремлённых людей

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Бавовнавозка

После этой новости в бункере начался ссущий кошмар

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Тактичный Капибар

ссущий

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Tro Ott

и срущщий. что за дискриминация дырки по расположению?

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Бавовнавозка

Клавиатура считает немного по другому

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Alexandr Sedoy

Сосущий

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Макрон потерял телефон

Уникальные кадры нового пакета санкций

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Tony Gun

Шок! РУСОФОБЫ ввели санкции на воздух!

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Положительный Петя

Ма ло

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luxury

При чем тут китайский министр финансов Ма Ло?

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Alexander
Комитет спасения за мир и порядок

каких комитетов, оказывается, у нас только нет!

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Alexander

а... это не у нас)

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darkAlert

ох блин, а моя компания - резидент сколково

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М..

А моя само сколково

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darkAlert

пизда нам

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Павел Сергеев

О,дырка под санкциями-заебись)))

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