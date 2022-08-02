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Автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии общего режима Статьи редакции

Подсудимого также лишили звания майора полиции и на десять лет запретили ему администрировать сайты и другие онлайн-ресурсы.

Владимиру Воронцову вынесли обвинительный приговор по уголовным делам о вымогательстве, распространении порнографии и публичном оскорблении представителя власти, которые вменили ещё осенью 2020 года. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободны сроком на пять лет в колонии общего режима.

Сторона обвинения просила приговорить Воронцова к шести годам колонии. Подсудимый свою вину не признал, он вместе с адвокатами и сторонниками связывал уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью — мужчина занимался защитой трудовых прав сотрудников полиции.

Воронцова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в вымогательстве. По словам его адвоката, к августу против него расследовали 14 уголовных дел. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи полицейским при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.

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Дело «Омбудсмена полиции»: автора паблика арестовали по делу трёхлетней давности. За него вступились полицейские Статьи редакции

В прошлом против Воронцова, публикации которого приводили к увольнениям в полиции, заводили уголовные дела, а в СМИ его часто критиковали и оскорбляли.

Фото «Открытой России»

#новости #омбудсменполиции #суды

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9 комментариев
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 Tro Ott

да блять, вы же в россии живете, хуле вы еще не привыкните к тому, что вас будут ебать как хотят, где хотят, сколько хотят, и по какому поводу хотят?
почему вы удивляетесь этому до сих пор? вы же не против!

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хзхз

Ты с сайта вообще выходишь?

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Bkmz Иванов

Он не может себе этого позволить, надо вести войну с русскими в интернете.
Его борьба

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Ukraine

Конечно он выходит, чисто на проёб своего очка

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Dmytry Kovalsky

А ты где живешь ? Что там с правами и демократией ?

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Dmitry

В Финляндии очевидно

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sardelkin

в конце следующего года выйдет как я понимаю, там же день за полтора вроде ему должны засчитать

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Грустный рак

Раз общего режима дали, получается вроде так

Занятно, что полицейские несогласные с обвинением так же не смогли повлиять на ход дела, особо

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Kind soul

Ясно одно, что в этом подсайте оставлять комментарии стрёмно. Я не кармодрочер, но 5 миллионов минусов-это перебор даже для меня. Вдруг, мне захочеться на х кого-то послать, а уже не получится

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