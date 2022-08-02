Автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии общего режима Статьи редакции
Подсудимого также лишили звания майора полиции и на десять лет запретили ему администрировать сайты и другие онлайн-ресурсы.
Владимиру Воронцову вынесли обвинительный приговор по уголовным делам о вымогательстве, распространении порнографии и публичном оскорблении представителя власти, которые вменили ещё осенью 2020 года. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободны сроком на пять лет в колонии общего режима.
Сторона обвинения просила приговорить Воронцова к шести годам колонии. Подсудимый свою вину не признал, он вместе с адвокатами и сторонниками связывал уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью — мужчина занимался защитой трудовых прав сотрудников полиции.
Воронцова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в вымогательстве. По словам его адвоката, к августу против него расследовали 14 уголовных дел. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи полицейским при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.
да блять, вы же в россии живете, хуле вы еще не привыкните к тому, что вас будут ебать как хотят, где хотят, сколько хотят, и по какому поводу хотят?
почему вы удивляетесь этому до сих пор? вы же не против!
Ты с сайта вообще выходишь?
Он не может себе этого позволить, надо вести войну с русскими в интернете.
Его борьба
Конечно он выходит, чисто на проёб своего очка
А ты где живешь ? Что там с правами и демократией ?
В Финляндии очевидно
в конце следующего года выйдет как я понимаю, там же день за полтора вроде ему должны засчитать
Раз общего режима дали, получается вроде так
Занятно, что полицейские несогласные с обвинением так же не смогли повлиять на ход дела, особо
Ясно одно, что в этом подсайте оставлять комментарии стрёмно. Я не кармодрочер, но 5 миллионов минусов-это перебор даже для меня. Вдруг, мне захочеться на х кого-то послать, а уже не получится