Подсудимого также лишили звания майора полиции и на десять лет запретили ему администрировать сайты и другие онлайн-ресурсы.

Владимиру Воронцову вынесли обвинительный приговор по уголовным делам о вымогательстве, распространении порнографии и публичном оскорблении представителя власти, которые вменили ещё осенью 2020 года. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободны сроком на пять лет в колонии общего режима.

Сторона обвинения просила приговорить Воронцова к шести годам колонии. Подсудимый свою вину не признал, он вместе с адвокатами и сторонниками связывал уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью — мужчина занимался защитой трудовых прав сотрудников полиции.

Воронцова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в вымогательстве. По словам его адвоката, к августу против него расследовали 14 уголовных дел. Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи полицейским при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских.

Разборы kate 13.05.2020 полицейские Статьи редакции Дело «Омбудсмена полиции»: автора паблика арестовали по делу трёхлетней давности. За него вступились В прошлом против Воронцова, публикации которого приводили к увольнениям в полиции, заводили уголовные дела, а в СМИ его часто критиковали и оскорбляли. Фото «Открытой России»