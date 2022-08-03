Организатор экзамена по английскому языку TOEFL разрешит россиянам сдавать его с 4 августа Статьи редакции
В России сдать экзамен можно будет удалённо, очно — только в другой стране.
- Граждане России и Беларуси с 4 августа смогут сдавать некоторые варианты TOEFL удалённо, передаёт ТАСС заявление организатора Educational Testing Service (ETS).
- Сдать экзамен в местных центрах по-прежнему нельзя. Очные тесты доступны в других странах.
- Накануне ETS запретила россиянам и белорусам регистрироваться на экзамен. При выборе соответствующего гражданства появлялось предупреждение, что доступ ограничен по требованию Управления по контролю за иностранными активами США.
- 10 марта ETS и IELTS запретили сдачу своих экзаменов в России и Беларуси. Результаты TOEFL и IELTS используют поступающие в зарубежные вузы.
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Прочитали наш тред вчера и вняли аргументам
Заебались нас читать, я хотел ворваться в обсуждение где-то на ста комментах, пока читал ветку с перерывами ещё сотня появилась, и я подумал, что ну его нахуй
TJ сила
зашиваемся обратно
Ну вот, можно прокрастинировать в прежнем режиме
Есть время подготовиться к экзамену, который даже не собирался сдавать.
Помечтать о блестящей сдаче экзамена, к которому не собираешься готовиться
Подумать о том, как поедешь его сдавать в другую страну, не имея денег на поездку.
ахаха все хорошо.
перемога
Зря только рвались вчера
А могли бы учить русский и поступать в Великоотечественные университеты родины и работать тут же на благо империи.
а крику то было
даже сохнут приплетали (мол чеж вы не орете когда сохнут закрывают)
ой, а как как качественно вчера тут скакали, локальный праздник по очередному кэнселингу. выходит, зря что ли?
Теперь рф снова чуть лучше Северной Кореи!
Думаю гражданам СК доступен тотже уровень сервиса от ETS
Это проф деформация что уже прочел добре?
слабаки
Суть