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vc.ru

Организатор экзамена по английскому языку TOEFL разрешит россиянам сдавать его с 4 августа Статьи редакции

В России сдать экзамен можно будет удалённо, очно — только в другой стране.

  • Граждане России и Беларуси с 4 августа смогут сдавать некоторые варианты TOEFL удалённо, передаёт ТАСС заявление организатора Educational Testing Service (ETS).

ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Беларуси регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого.

Educational Testing Service
  • Сдать экзамен в местных центрах по-прежнему нельзя. Очные тесты доступны в других странах.
  • Накануне ETS запретила россиянам и белорусам регистрироваться на экзамен. При выборе соответствующего гражданства появлялось предупреждение, что доступ ограничен по требованию Управления по контролю за иностранными активами США.
  • 10 марта ETS и IELTS запретили сдачу своих экзаменов в России и Беларуси. Результаты TOEFL и IELTS используют поступающие в зарубежные вузы.

#новости #образование

1356 просмотров
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21 комментарий
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 Alexander D

Прочитали наш тред вчера и вняли аргументам

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Hz hz

Заебались нас читать, я хотел ворваться в обсуждение где-то на ста комментах, пока читал ветку с перерывами ещё сотня появилась, и я подумал, что ну его нахуй

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Василий Герасимов

TJ сила

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Вольный глобус

зашиваемся обратно

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М..

Ну вот, можно прокрастинировать в прежнем режиме

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new_comment

Есть время подготовиться к экзамену, который даже не собирался сдавать.

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М..

Помечтать о блестящей сдаче экзамена, к которому не собираешься готовиться

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Григорий Охтин против ху...

Подумать о том, как поедешь его сдавать в другую страну, не имея денег на поездку.

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alekksandr cherr

ахаха все хорошо.

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Виталий Лановой

перемога

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Баха братан салам алейкум

Зря только рвались вчера

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Дед Макар

А могли бы учить русский и поступать в Великоотечественные университеты родины и работать тут же на благо империи.

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Вам какого ляха надо

а крику то было

даже сохнут приплетали (мол чеж вы не орете когда сохнут закрывают)

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Alexander

ой, а как как качественно вчера тут скакали, локальный праздник по очередному кэнселингу. выходит, зря что ли?

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D

Теперь рф снова чуть лучше Северной Кореи!

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KPOTOB

Думаю гражданам СК доступен тотже уровень сервиса от ETS

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Senya
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Evil Pechenka
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Vizz

Это проф деформация что уже прочел добре?

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Русофоб

слабаки

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Dan Master

Суть

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