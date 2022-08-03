Житель Хьюстона заработал 3 тысячи долларов на государственной программе выкупа оружия, распечатав его на 3D-принтере Статьи редакции
После инцидента власти пообещали изменить правила акции.
Власти штата Техас сообщили, что неназванный житель Хьюстона выручил более трёх тысяч долларов по программе выкупа личного оружия. Правда, мужчина сдал не настоящее оружие, а целую коробку распечатанных на 3D-принтере фрагментов пистолетов, которые считаются частью огнестрела.
Мероприятие, куда местные жители могли приносить своё оружие, впервые прошло в Хьюстоне в конце июля. Участникам предлагали карты Visa на 50-200 долларов за каждый пистолет или винтовку, в том числе и самодельные огнестрельные приспособления.
Вскоре после проведения акции в соцсетях распространились фотографии с коробкой, заполненной десятками пластиковых пистолетов. Некоторые из них даже не были полноценным оружием, а представляли из себя только нижнюю часть затвора, однако по местным законам отдельные элементы огнестрела также подлежат учёту, а значит формально подходят под программу.
Автор идеи поделился подробностями сделки с государством: по его словам, всего он сдал 63 «пистолета», себестоимость которых составила от 6 до 12 долларов в зависимости от формы и конструкции, а выручил за каждый по 50 долларов — минимальную сумму за неработающее оружие. Всего мужчина получил 3150 долларов (около 190 тысяч рублей).
Местным репортёрам мужчина также рассказал, что он планировал не просто заработать, а послать сообщение местным властям: «Они потратили миллион налоговых долларов на то, что не имеет никаких доказательств эффективного влияния на местную преступность».
Чиновники Хьюстона, несмотря на ситуацию с распечатанными пистолетами, назвали эксперимент удачным и пообещали проводить подобные акции и в будущем, но теперь уже с ограничением по приёму самодельного оружия. При этом с 2016 года, по данным Минюста США, власти вернули больше 45 тысяч огнестрельного оружия домашнего производства по всей стране.
За ранчо и двор, стреляю в упор!)
Не говорите жене!
Борьба с оружием в Техасе, это прям мощный вызов...
Сотрудники госухи после осознания такие
Набрали воздуха в грудь? Готовы??
Интересно, а детский самодельный Г-образный пугач из трубки, гвоздя и резинки считается у них огнестрелом? Если да, то "Билли, мы богаты!111!"
Если может активировать капсюль боевого патронна хто да
молоток тоже может
UPD: но идея понятна
Ну нихуя себе, сириус бизнес
3000 Карл! Долларов! Какие деньжиши!
а куда мне обращаться, за помощью, если я узнал модель самодельно напечатанного пистолета?