После инцидента власти пообещали изменить правила акции.

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Фото Fox 26

Власти штата Техас сообщили, что неназванный житель Хьюстона выручил более трёх тысяч долларов по программе выкупа личного оружия. Правда, мужчина сдал не настоящее оружие, а целую коробку распечатанных на 3D-принтере фрагментов пистолетов, которые считаются частью огнестрела.

Мероприятие, куда местные жители могли приносить своё оружие, впервые прошло в Хьюстоне в конце июля. Участникам предлагали карты Visa на 50-200 долларов за каждый пистолет или винтовку, в том числе и самодельные огнестрельные приспособления.

Вскоре после проведения акции в соцсетях распространились фотографии с коробкой, заполненной десятками пластиковых пистолетов. Некоторые из них даже не были полноценным оружием, а представляли из себя только нижнюю часть затвора, однако по местным законам отдельные элементы огнестрела также подлежат учёту, а значит формально подходят под программу.

CB969 @CB969onRBR @Xaniken When is the next buy-back? I have some guns that I am willing to part with for $150 apiece. Когда там следующая акция? У меня есть несколько пушек, которые я хочу продать за 150 долларов каждую

Автор идеи поделился подробностями сделки с государством: по его словам, всего он сдал 63 «пистолета», себестоимость которых составила от 6 до 12 долларов в зависимости от формы и конструкции, а выручил за каждый по 50 долларов — минимальную сумму за неработающее оружие. Всего мужчина получил 3150 долларов (около 190 тысяч рублей).

Местным репортёрам мужчина также рассказал, что он планировал не просто заработать, а послать сообщение местным властям: «Они потратили миллион налоговых долларов на то, что не имеет никаких доказательств эффективного влияния на местную преступность».

Чиновники Хьюстона, несмотря на ситуацию с распечатанными пистолетами, назвали эксперимент удачным и пообещали проводить подобные акции и в будущем, но теперь уже с ограничением по приёму самодельного оружия. При этом с 2016 года, по данным Минюста США, власти вернули больше 45 тысяч огнестрельного оружия домашнего производства по всей стране.

Программа была разработана не для того, чтобы делать прибыль из продажи самодельных пистолетов, а для того, чтобы убрать с улиц Хьюстона лишнее огнестрельное оружие, которое может оказаться инструментом преступников. представитель мэрии Хьюстона