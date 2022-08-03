{"id":2155,"url":"\/distributions\/2155\/click?bit=1&hash=7f447698dfe884ef10654f09526fd3f75d46ce281e0511aff912f8f16406a665","title":"\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

Житель Хьюстона заработал 3 тысячи долларов на государственной программе выкупа оружия, распечатав его на 3D-принтере Статьи редакции

После инцидента власти пообещали изменить правила акции.

838 просмотров
Фото Fox 26

Власти штата Техас сообщили, что неназванный житель Хьюстона выручил более трёх тысяч долларов по программе выкупа личного оружия. Правда, мужчина сдал не настоящее оружие, а целую коробку распечатанных на 3D-принтере фрагментов пистолетов, которые считаются частью огнестрела.

Мероприятие, куда местные жители могли приносить своё оружие, впервые прошло в Хьюстоне в конце июля. Участникам предлагали карты Visa на 50-200 долларов за каждый пистолет или винтовку, в том числе и самодельные огнестрельные приспособления.

Вскоре после проведения акции в соцсетях распространились фотографии с коробкой, заполненной десятками пластиковых пистолетов. Некоторые из них даже не были полноценным оружием, а представляли из себя только нижнюю часть затвора, однако по местным законам отдельные элементы огнестрела также подлежат учёту, а значит формально подходят под программу.

CB969 @CB969onRBR
@Xaniken When is the next buy-back? I have some guns that I am willing to part with for $150 apiece.
Когда там следующая акция? У меня есть несколько пушек, которые я хочу продать за 150 долларов каждую

Автор идеи поделился подробностями сделки с государством: по его словам, всего он сдал 63 «пистолета», себестоимость которых составила от 6 до 12 долларов в зависимости от формы и конструкции, а выручил за каждый по 50 долларов — минимальную сумму за неработающее оружие. Всего мужчина получил 3150 долларов (около 190 тысяч рублей).

Местным репортёрам мужчина также рассказал, что он планировал не просто заработать, а послать сообщение местным властям: «Они потратили миллион налоговых долларов на то, что не имеет никаких доказательств эффективного влияния на местную преступность».

Чиновники Хьюстона, несмотря на ситуацию с распечатанными пистолетами, назвали эксперимент удачным и пообещали проводить подобные акции и в будущем, но теперь уже с ограничением по приёму самодельного оружия. При этом с 2016 года, по данным Минюста США, власти вернули больше 45 тысяч огнестрельного оружия домашнего производства по всей стране.

Программа была разработана не для того, чтобы делать прибыль из продажи самодельных пистолетов, а для того, чтобы убрать с улиц Хьюстона лишнее огнестрельное оружие, которое может оказаться инструментом преступников.

представитель мэрии Хьюстона
Новости
Мэттью Макконахи выступил в Белом доме с призывом к реформам в отношении свободного ношения оружия Статьи редакции

Актёр родился и вырос в городе Увальде, где в конце мая произошёл самый массовый школьный шутинг за последние десять лет.

#новости #сша #оружие

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Скрепный кремпай
Ответить
Развернуть ветку
Stan Majors

За ранчо и двор, стреляю в упор!)

Ответить
Развернуть ветку
Скрепный кремпай

Не говорите жене!

Ответить
Развернуть ветку
kozin

Борьба с оружием в Техасе, это прям мощный вызов...

Ответить
Развернуть ветку
Stan Majors
Ответить
Развернуть ветку
Stan Majors

Сотрудники госухи после осознания такие

Ответить
Развернуть ветку
Баллон Помоев
Ответить
Развернуть ветку
Чужой калькулятор

Набрали воздуха в грудь? Готовы??

Ответить
Развернуть ветку
Чужой калькулятор
Хьюстон, у нас проблемы.
Ответить
Развернуть ветку
Gustav Trokk123

Интересно, а детский самодельный Г-образный пугач из трубки, гвоздя и резинки считается у них огнестрелом? Если да, то "Билли, мы богаты!111!"

Ответить
Развернуть ветку
Дима Онучин

Если может активировать капсюль боевого патронна хто да

Ответить
Развернуть ветку
Gustav Trokk123

молоток тоже может
UPD: но идея понятна

Ответить
Развернуть ветку
Агент Купер меняет ник
3 тысячи долларов

Ну нихуя себе, сириус бизнес

Ответить
Развернуть ветку
Rostilj je najbolje

3000 Карл! Долларов! Какие деньжиши!

Ответить
Развернуть ветку
marek shulz

а куда мне обращаться, за помощью, если я узнал модель самодельно напечатанного пистолета?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null