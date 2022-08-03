Новости

В Гонконге запретили пробовать еду на фестивале еды Статьи редакции

Пить можно. Но придётся надевать маску в перерывах между глотками.

Фото Берты Ванг, AFP

Посетителям ежегодной гонконгской выставки еды Food Expo не разрешат пробовать деликатесы. Организатор объяснил это коронавирусными ограничениями, передают France 24 и Lumi.

Дегустационных площадок не будет второй год подряд. «Мы понимаем, что посетители хотели бы попробовать образцы. Надеемся, что сможем возобновить эту практику после пандемии, когда это будет безопасно и гигиенично», — сказала представитель организаторов выставки София Чонг.

Правительство Гонконга разрешило посетителям Food Expo пить. Но только в масках: их придётся надевать в перерывах между глотками.

Организаторы выставки не обеспокоены воздействием мер на выставку, отметила Чонг. Количество участников превысило показатели прошлого года. Кроме того, среди посетителей устроят розыгрыш двух тысяч гонконгских долларов (более 15 тысяч рублей), чтобы побудить их делать больше покупок.

#новости #гонконг #covid19

1582 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
Возможный бас

а ведь можно было соблюсти дистанцию, подавая на лопате

Ответить
Развернуть ветку
Марта Сапожонкова
Ответить
Развернуть ветку
Штош

Блин а я думал это прикол такой про "жрать с лопаты". А это реально было 😂

Ответить
Развернуть ветку
Адекватный жар
Ответить
Развернуть ветку
саша доллшизо
Ответить
Развернуть ветку
Чужой калькулятор

Коммунисты как всегда отнимают еду.

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

Кстати да https://tjournal.ru/analysis/590049-golod-protesty-i-antiutopiya-kak-v-shanhae-prohodit-novyy-lokdaun-iz-za-koronavirusa

Голод, протесты и «антиутопия»: как в Шанхае…
Местные жители жалуются на жёсткие условия и отсутствие еды, а власти отвечают цензурой и…
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Адекватный жар

Это ответ компартии на визит Пелоси

Ответить
Развернуть ветку
Cheems Thunderbonk

Вы едой угощаете?
Нет, просто показываем
Красивое

Ответить
Развернуть ветку
Возможный бас

«В Аомыне запретили читать книги на фестивале книг.
Смотреть картинки можно. Но придётся надевать очки в перерывах между «глотками».

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

Уебанство какое... Нахуй тогда фестиваль еды проводить?

"Правительство Гонконга разрешило посетителям Food Expo пить. Но только в масках" - дышать они, блядь, не разрешили, но только через попу?) Уроды.

"Организаторы выставки не обеспокоены воздействием мер на выставку" - так им то хуле? Жратву без дегустации толкать)

Короче, наглядный пример уебанского принципа 1 страна 2 системы или в какое Говно котиться Гонконг...

А вот Тайвань https://www.cantonfair.net/event/2199-taiwan-international-food-industry-show

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

А вы говорите русских государство ебет.

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

Охуенное сравнение, блядь. Конгениально...

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

Сегодня только такие.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
null