Пить можно. Но придётся надевать маску в перерывах между глотками.

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Посетителям ежегодной гонконгской выставки еды Food Expo не разрешат пробовать деликатесы. Организатор объяснил это коронавирусными ограничениями, передают France 24 и Lumi.

Дегустационных площадок не будет второй год подряд. «Мы понимаем, что посетители хотели бы попробовать образцы. Надеемся, что сможем возобновить эту практику после пандемии, когда это будет безопасно и гигиенично», — сказала представитель организаторов выставки София Чонг.

Правительство Гонконга разрешило посетителям Food Expo пить. Но только в масках: их придётся надевать в перерывах между глотками.

Организаторы выставки не обеспокоены воздействием мер на выставку, отметила Чонг. Количество участников превысило показатели прошлого года. Кроме того, среди посетителей устроят розыгрыш двух тысяч гонконгских долларов (более 15 тысяч рублей), чтобы побудить их делать больше покупок.