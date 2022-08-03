В Гонконге запретили пробовать еду на фестивале еды Статьи редакции
Пить можно. Но придётся надевать маску в перерывах между глотками.
Посетителям ежегодной гонконгской выставки еды Food Expo не разрешат пробовать деликатесы. Организатор объяснил это коронавирусными ограничениями, передают France 24 и Lumi.
Дегустационных площадок не будет второй год подряд. «Мы понимаем, что посетители хотели бы попробовать образцы. Надеемся, что сможем возобновить эту практику после пандемии, когда это будет безопасно и гигиенично», — сказала представитель организаторов выставки София Чонг.
Правительство Гонконга разрешило посетителям Food Expo пить. Но только в масках: их придётся надевать в перерывах между глотками.
Организаторы выставки не обеспокоены воздействием мер на выставку, отметила Чонг. Количество участников превысило показатели прошлого года. Кроме того, среди посетителей устроят розыгрыш двух тысяч гонконгских долларов (более 15 тысяч рублей), чтобы побудить их делать больше покупок.
а ведь можно было соблюсти дистанцию, подавая на лопате
Блин а я думал это прикол такой про "жрать с лопаты". А это реально было 😂
Коммунисты как всегда отнимают еду.
Кстати да https://tjournal.ru/analysis/590049-golod-protesty-i-antiutopiya-kak-v-shanhae-prohodit-novyy-lokdaun-iz-za-koronavirusa
Это ответ компартии на визит Пелоси
Вы едой угощаете?
Нет, просто показываем
Красивое
«В Аомыне запретили читать книги на фестивале книг.
Смотреть картинки можно. Но придётся надевать очки в перерывах между «глотками».
Уебанство какое... Нахуй тогда фестиваль еды проводить?
"Правительство Гонконга разрешило посетителям Food Expo пить. Но только в масках" - дышать они, блядь, не разрешили, но только через попу?) Уроды.
"Организаторы выставки не обеспокоены воздействием мер на выставку" - так им то хуле? Жратву без дегустации толкать)
Короче, наглядный пример уебанского принципа 1 страна 2 системы или в какое Говно котиться Гонконг...
А вот Тайвань https://www.cantonfair.net/event/2199-taiwan-international-food-industry-show
А вы говорите русских государство ебет.
Охуенное сравнение, блядь. Конгениально...
Сегодня только такие.