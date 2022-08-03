На Госуслугах начали принимать заявки на отсрочку от армии для ИТ-специалистов Статьи редакции
В весенний призыв отсрочку получили 7,7 тысячи человек.
Заполнить форму на отсрочку от армии в осенний призыв можно до 11 августа, рассказали в Минцифры.
Чтобы попасть в список кроме возраста и гражданства надо соответствовать другим критериям — работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, профильное высшее образование. Есть особые указания к стажу — работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, при этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.
Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, он должен был устроиться на работу в течение года после окончания учебы.
В заявке надо указать возраст, номер диплома, специальность и вуз, стаж и военный комиссариат учёта. Окончательное решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия.
Заявки на отсрочку в весенний призыв принимались до 1 мая 2022 года. Заявления подали 8,7 тысяч специалистов, из них тысяча не соответствовали требованиям Минобороны. Большинство из одобренных заявок подали мужчины 23-24 лет со стажем в 1-2 года.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. На фоне оттока кадров Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT–компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях. Правительство утвердило правила отсрочки в конце марта.
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ИТТ-специалистов
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