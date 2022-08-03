В храме Христа Спасителя пройдёт концерт «Хит-парад СССР» Статьи редакции
Все билеты уже раскупили.
В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве состоится концерт «Хит-парад СССР». Мероприятие анонсировано на 16 сентября, обратило внимание издание «Агентство».
В концерте поучаствуют проекты «ТенорА XXI века» и «Vegas»: они исполнят песни Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других советских артистов.
На двухчасовое мероприятие будут пускать зрителей от 6 лет. Однако купить билеты на «Хит-парад СССР» нельзя. На сайтах агрегаторов либо нет такой возможности, либо говорится, что все билеты распроданы. На официальном сайте концертной площадки предлагают оставить заявку на покупку.
Храм Христа Спасителя построили в XIX веке после победы в Отечественной войне 1812 года. В 1931 году советские власти взорвали здание. На его месте планировали построить небоскрёб «Дворец Советов», однако из-за начала Великой Отечественной войны проект заморозили. В 1950-х годах на месте котлована, оставшегося от храма, построили бассейн. В 1999 году здание воссоздали.
В зале церковных соборов храма проводят заседания Поместных и Архиерейских соборов, богослужения, музыкальные фестивали, концерты симфонической музыки, выступления народных ансамблей и конференции.
ПАНОРАМА, ОСТАНОВИСЬ!!!!
@Панорама?
Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если б знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
Сиквел?
Богороооодица, дееевааа, Путинаааа прогооониии
Путинааа прогониииии,
Пу у у у утина прогони
Скорее тёмный реалистичный ребут
ДА БЛЯЯЯЯЯ
Это будет взрывная вечеринка??
🤞
Надеюсь, в подвале завалялась бавовня зеленая в бочках.
О, ещё бы под эту музычку
жаль там не выступит ансамбль христа спасителя и мать сыра земля
Хоть бы Babooshka. У них и песня есть подходящая.
ебаная шиза, всё смешалось - люди, кони
Сразу после фестиваля традиционных ценностей, проводимого на гей параде
Жду не дождусь 8 декабря и денонсацию Беловежских соглашений
Там уже и до панк-молебна недалеко
Эклектика которую мы заслужили.
господь жги
*отжигай
Где там верующие, с их чувствами, мать их ёб?!
Старые бляди дрочат на Совок
Самое интригующее: кто те люди, которые раскупили билеты?
Верующие.
простые советские дорогие россияне
Если песни кобзона оскорбляют мои чувства верующего, могу ли я попросить провести там концерт с более приятной музыкой?
И вернуть бассейн!
Если кто в Москве и не в курсе, на территории Донского монастыря (на стенах некрополя) размещены оригинальные мраморные горельефы, красивое
Подтверждаю. Действительно красивые
Ебаный рот этого РПЦ...
Парад террора, невежества и мракобесия.
Опять бассейн заделают? Охуеньчик)
В параллельной вселенной
Священным союзом царя и совка...
А тату будет?
Скоро православные рассорятся с коммунистами...
Сразу вспомнил исполнение гимна СССР и Интернационала на церковных колоколах.
Храм народов
Похоже раскачивают окно овертона, чтобы найти грань при которой слишком резкие изменения критичны, но похоже никак не могут найти эту грань, возможно её нет
Это не панорама?
хочу выступление "Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" на этом фестивале.