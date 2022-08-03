Все билеты уже раскупили.

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В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве состоится концерт «Хит-парад СССР». Мероприятие анонсировано на 16 сентября, обратило внимание издание «Агентство».

СССР — период ностальгический. Многие вещи того времени уже давно канули в лету, о некоторых и думать забыли, а кое-что можно встретить лишь в тематических музеях. Но музыка остаётся с нами навсегда, минуя пространство и независимо от модных веяний. из анонса мероприятия

В концерте поучаствуют проекты «ТенорА XXI века» и «Vegas»: они исполнят песни Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других советских артистов.

На двухчасовое мероприятие будут пускать зрителей от 6 лет. Однако купить билеты на «Хит-парад СССР» нельзя. На сайтах агрегаторов либо нет такой возможности, либо говорится, что все билеты распроданы. На официальном сайте концертной площадки предлагают оставить заявку на покупку.

Храм Христа Спасителя построили в XIX веке после победы в Отечественной войне 1812 года. В 1931 году советские власти взорвали здание. На его месте планировали построить небоскрёб «Дворец Советов», однако из-за начала Великой Отечественной войны проект заморозили. В 1950-х годах на месте котлована, оставшегося от храма, построили бассейн. В 1999 году здание воссоздали.

Документальная съёмка сноса храма

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