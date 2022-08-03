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Новости

В храме Христа Спасителя пройдёт концерт «Хит-парад СССР» Статьи редакции

Все билеты уже раскупили.

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В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве состоится концерт «Хит-парад СССР». Мероприятие анонсировано на 16 сентября, обратило внимание издание «Агентство».

СССР — период ностальгический. Многие вещи того времени уже давно канули в лету, о некоторых и думать забыли, а кое-что можно встретить лишь в тематических музеях. Но музыка остаётся с нами навсегда, минуя пространство и независимо от модных веяний.

из анонса мероприятия

В концерте поучаствуют проекты «ТенорА XXI века» и «Vegas»: они исполнят песни Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других советских артистов.

На двухчасовое мероприятие будут пускать зрителей от 6 лет. Однако купить билеты на «Хит-парад СССР» нельзя. На сайтах агрегаторов либо нет такой возможности, либо говорится, что все билеты распроданы. На официальном сайте концертной площадки предлагают оставить заявку на покупку.

Храм Христа Спасителя построили в XIX веке после победы в Отечественной войне 1812 года. В 1931 году советские власти взорвали здание. На его месте планировали построить небоскрёб «Дворец Советов», однако из-за начала Великой Отечественной войны проект заморозили. В 1950-х годах на месте котлована, оставшегося от храма, построили бассейн. В 1999 году здание воссоздали.

Документальная съёмка сноса храма

В зале церковных соборов храма проводят заседания Поместных и Архиерейских соборов, богослужения, музыкальные фестивали, концерты симфонической музыки, выступления народных ансамблей и конференции.

#новости #музыка #религия #ссср

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43 комментария
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Самарский яд

ПАНОРАМА, ОСТАНОВИСЬ!!!!

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Бурный магнит
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Алиса Зазеркальская

@Панорама?

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Панорама

Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если б знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.

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aliftin

Сиквел?

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Саша Индонез

Богороооодица, дееевааа, Путинаааа прогооониии

Путинааа прогониииии,

Пу у у у утина прогони

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Всрато

Скорее тёмный реалистичный ребут

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Панорама

ДА БЛЯЯЯЯЯ

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Чужой калькулятор

Это будет взрывная вечеринка??

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Близкий Филипп

🤞

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Конь Федерации

Надеюсь, в подвале завалялась бавовня зеленая в бочках.

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Редкий Натр

О, ещё бы под эту музычку

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ar2r

жаль там не выступит ансамбль христа спасителя и мать сыра земля

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Алиса Зазеркальская

Хоть бы Babooshka. У них и песня есть подходящая.

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Андрей Лагутин
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darkAlert

ебаная шиза, всё смешалось - люди, кони

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Saneka 2.0

Сразу после фестиваля традиционных ценностей, проводимого на гей параде

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meow

Жду не дождусь 8 декабря и денонсацию Беловежских соглашений

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Maxim Rowan

Там уже и до панк-молебна недалеко

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Республики женских гениталий

Эклектика которую мы заслужили.

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Влажный пистолет

господь жги

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Бурный магнит

*отжигай

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BigBrotherBear

Где там верующие, с их чувствами, мать их ёб?!

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Заебавшийся опоссум

Старые бляди дрочат на Совок

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Сергей Иовлев

Самое интригующее: кто те люди, которые раскупили билеты?

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Чужой калькулятор

Верующие.

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испанский смех

простые советские дорогие россияне

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Печеньки Госдепа

Если песни кобзона оскорбляют мои чувства верующего, могу ли я попросить провести там концерт с более приятной музыкой?

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taff

И вернуть бассейн!

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Саша Индонез

Если кто в Москве и не в курсе, на территории Донского монастыря (на стенах некрополя) размещены оригинальные мраморные горельефы, красивое

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Арсений Зябликов

Подтверждаю. Действительно красивые

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Times Roman

Ебаный рот этого РПЦ...

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Конь Федерации

Парад террора, невежества и мракобесия.

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Wake Up

Опять бассейн заделают? Охуеньчик)

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Пирожок с говном

В параллельной вселенной

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JilaNis

Священным союзом царя и совка...

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Domakun

А тату будет?

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Joel Miller

Скоро православные рассорятся с коммунистами...

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Кириллица

Сразу вспомнил исполнение гимна СССР и Интернационала на церковных колоколах.

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Nestor

Храм народов

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The Last S

Похоже раскачивают окно овертона, чтобы найти грань при которой слишком резкие изменения критичны, но похоже никак не могут найти эту грань, возможно её нет

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Денацификация Борна

Это не панорама?

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Ельцин ел нагой

хочу выступление "Ансамбля Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" на этом фестивале.

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