О полном запрете на продажу речи не идёт.

Финские магазины должны отказывать в продаже подсанкционного товара, если очевидно, что покупатель планирует ввезти его или использовать в России. Об этом пишет Yle со ссылкой на МИД страны.

Однако на практике определить, где покупатель будет пользоваться товаром, бывает сложно — если только это не беспошлинная покупка. Поэтому в каждом случае магазины должны принимать решение индивидуально.

На финской таможне сообщили, что уже начали изымать у лиц, которые едут в Россию, товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например вспомогательные средства, используемые в навигации». В частности, дроны и гидролокаторы, пишет РБК.

Мартовские санкции ЕС запрещают поставки в Россию «предметов роскоши» дороже €300 за штуку — вин, сигар, парфюмерии и другого. Для смартфонов, игровых приставок и некоторой другой электроники для личного пользования сумма ограничена €750.