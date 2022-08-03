МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать россиянам санкционные товары при подозрении на ввоз их в Россию Статьи редакции
О полном запрете на продажу речи не идёт.
Финские магазины должны отказывать в продаже подсанкционного товара, если очевидно, что покупатель планирует ввезти его или использовать в России. Об этом пишет Yle со ссылкой на МИД страны.
Однако на практике определить, где покупатель будет пользоваться товаром, бывает сложно — если только это не беспошлинная покупка. Поэтому в каждом случае магазины должны принимать решение индивидуально.
На финской таможне сообщили, что уже начали изымать у лиц, которые едут в Россию, товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например вспомогательные средства, используемые в навигации». В частности, дроны и гидролокаторы, пишет РБК.
Мартовские санкции ЕС запрещают поставки в Россию «предметов роскоши» дороже €300 за штуку — вин, сигар, парфюмерии и другого. Для смартфонов, игровых приставок и некоторой другой электроники для личного пользования сумма ограничена €750.
придется сыр в дьютике жрать
Тут про технику речь, как я понимаю.
придется технику в дьютике жрать
🤝
Еще бы не жрать, столько полезных микроэлементов там: и золото, и кобальт, и железо!
И мЕдь
Каждый день с нею чай пью, каждый день всё больше и больше прилив сил ощущаю
ЗА ЧТО??
Ух, бля.
Золото вроде организму не нужно, вредит даже
Про все что под санкциями, включая дорогое питание
В анусе проносить.
Эх, сколько же русофобов развелось. Интересно, с чего это они? А главное, самые отъявленные русофобы - те, кто имеют с РФ общую границу. Наверное, связано как-то...
казалось бы, иметь границу с такой великой империей - одно удовольствие
Ну это нормально. Скажем, Китай и Корея и Япония тоже имеют общую границу и друг друга терпеть не могут
Чем ответит МИД Казахстана?
Язык в жопе???
А можно просто на границе проверять ввоз и делать конфискацию в пользу ВСУ? Тогда вопрос решён)
Нехуй сюда возвращаться, оставайтесь в Финляндии.
Спасибо, столько нам не надо
Пусь в магазине едят, выносить нельзя!
Нет смысла обсуждать новость, в которой содержится слово "рекомендовал"
Интересно, но слово "рекомендовал" есть только в версии на TJ. В оригинале "должны отказать в продаже". Хз зачем редактор так смягчает.
Не раскачивает лодку.
В Финляндии крайне редко что-то запрещают, практически всегда настоятельно рекомендуют - из-за закона о правах личности.
Например, в пандемию у нас даже маски были не обязательны, а настоятельно рекомендованы.
Ну все, режим пошатнулся
Ни дня без повода порваться :)
Путин не купит новые часы, заплачет и сдаться. Гениальный ход