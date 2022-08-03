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vc.ru

МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать россиянам санкционные товары при подозрении на ввоз их в Россию Статьи редакции

О полном запрете на продажу речи не идёт.

Финские магазины должны отказывать в продаже подсанкционного товара, если очевидно, что покупатель планирует ввезти его или использовать в России. Об этом пишет Yle со ссылкой на МИД страны.

Однако на практике определить, где покупатель будет пользоваться товаром, бывает сложно — если только это не беспошлинная покупка. Поэтому в каждом случае магазины должны принимать решение индивидуально.

На финской таможне сообщили, что уже начали изымать у лиц, которые едут в Россию, товары, которые «могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например вспомогательные средства, используемые в навигации». В частности, дроны и гидролокаторы, пишет РБК.

Мартовские санкции ЕС запрещают поставки в Россию «предметов роскоши» дороже €300 за штуку — вин, сигар, парфюмерии и другого. Для смартфонов, игровых приставок и некоторой другой электроники для личного пользования сумма ограничена €750.

#новости #санкции

1832 просмотров
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27 комментариев
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 дорогой БРАТ Донателло

придется сыр в дьютике жрать

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Чужой калькулятор

Тут про технику речь, как я понимаю.

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дорогой БРАТ Донателло

придется технику в дьютике жрать

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Чужой калькулятор

🤝

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Самарский яд

Еще бы не жрать, столько полезных микроэлементов там: и золото, и кобальт, и железо!

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Холодный Магнит

И мЕдь

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Самарский яд

Каждый день с нею чай пью, каждый день всё больше и больше прилив сил ощущаю

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Чужой калькулятор

ЗА ЧТО??

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Нурсултан из Нур-Султана

Ух, бля.

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зов кобзона

Золото вроде организму не нужно, вредит даже

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Александр Прохоренко

Про все что под санкциями, включая дорогое питание

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norm

В анусе проносить.

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Егор Павлюк

Эх, сколько же русофобов развелось. Интересно, с чего это они? А главное, самые отъявленные русофобы - те, кто имеют с РФ общую границу. Наверное, связано как-то...

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Elena

казалось бы, иметь границу с такой великой империей - одно удовольствие

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Законный Артем

Ну это нормально. Скажем, Китай и Корея и Япония тоже имеют общую границу и друг друга терпеть не могут

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Жилищный Мика

Чем ответит МИД Казахстана?
Язык в жопе???

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BigBrotherBear

А можно просто на границе проверять ввоз и делать конфискацию в пользу ВСУ? Тогда вопрос решён)

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Carlos the Jackal

Нехуй сюда возвращаться, оставайтесь в Финляндии.

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Клювом ништ клац-клас

Спасибо, столько нам не надо

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INNOспички

Пусь в магазине едят, выносить нельзя!

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Rondo

Нет смысла обсуждать новость, в которой содержится слово "рекомендовал"

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Максим Энкель

Интересно, но слово "рекомендовал" есть только в версии на TJ. В оригинале "должны отказать в продаже". Хз зачем редактор так смягчает.

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Максим Ложков

Не раскачивает лодку.

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Клювом ништ клац-клас

В Финляндии крайне редко что-то запрещают, практически всегда настоятельно рекомендуют - из-за закона о правах личности.
Например, в пандемию у нас даже маски были не обязательны, а настоятельно рекомендованы.

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slowhands

Ну все, режим пошатнулся

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Оби

Ни дня без повода порваться :)

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Nickis

Путин не купит новые часы, заплачет и сдаться. Гениальный ход

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