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Ozon, «Яндекс» и VK получили льготные кредиты на 130 млрд рублей на выполнение обязательств перед держателями облигаций Статьи редакции

После остановки торгов бумагами интернет-компаний на зарубежных биржах у держателей облигаций появилось право требовать их выкупа.

VK, Ozon и «Яндекс» получили от правительства «финансовую помощь» совокупно в размере 130 млрд рублей, которая потребуется для выполнения их обязательств перед держателями еврооблигаций. Об этом рассказал источник «Коммерсанта», близкий к правительству.

В VK подтвердили, что направляли запрос на предоставление льготного кредита «на реструктуризацию образовавшейся задолженности», но сумму не назвали. В «Яндексе» сообщили, что взяли целевой кредит в коммерческом банке. Эти деньги направили на выплаты по еврооблигациям, а «субсидирование ставок происходит по соглашению между банками и правительством». В Ozon не ответили.

Правительство поддержали инициативу министерства и «предоставило крупным российским интернет-компаниям ("Яндекс", VK и Ozon) льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд рублей в связи с прекращением торгов их ценными бумагами», сообщили в Минцифры.

В конце февраля 2022 года Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. В июне «Яндекс» договорился с держателями большинства облигаций об их выкупе, Ozon также смог договориться.

Опрошенные «Ъ» эксперты и аналитики называют фактическое субсидирование государством расчётов частных компаний с держателями облигаций прецедентом. Но мера объяснимая: все три компании имеют высокую системную значимость для российской экономики.

#новости #vk #яндекс #ozon

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16 комментариев
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 aliftin

Теперь ещё и этих на налоги кормить начали. Очень хорошая новость.

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Депутат миллионов

Отличная троица: Конторе со сгоревшим складом, дырявому как решето сервису и дохлой соцсети с прединсультным состоянием, где норм люди уже не сидят...

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Kitareen
дохлой соцсети с прединсультным состоянием, где норм люди уже не сидят

Не, Одноклассники ничего не получили.

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FireGrim

Вот бы в 2022 не знать, что ок, вк и майл - всё одна контора. В прямом смысле.

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Григорий Охтин против ху...
одна контора

пидарасов
Без негатива.

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Иван Прохоров

Too big to fail, государство поддерживает монополии, а не борется с ними, запомните дети уже это уже наконец

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Богдан Мирославский

Стоило озону поджечь склад ради этого?

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Независимый танк88

а что случилось?

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Jag25

Не получили (получают по лицу), а с молчаливого согласия народа забрали эти деньги у них и раздали этим компаниями. Нету государственных денег в принципе, есть налоговые поступления и принадлежащие народу (по Конституции) природные ресурсы.

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Сова Злая

Это крупные фирмы, они платят кучу налогов в бюджет и имеют много рабочих мест, поэтому им и помогают, какие еще ресурсы, что ты несешь

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Yggdrasil

По сути фантиками расплатились

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Грузовой Данила

Своих не бросаем!😎🤘💪🇷🇺

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Парижский шар

Ну конечно этим то и помощь нужна. Чисто монополии им и поможем. В прочем как обычно.

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Павел Кузминкин

Епт, а чего все возмущаются, будто им деньги просто так дали? Хера услуга, кредит дать, все бы так радовались, когда ипотеку брали

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Гордон Фриман

им дали денег чтобы они расплатились с ДОРОГИМИ зарубежными партнерами за счет росссиян?

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Редкий Натр

Вайлдберриз своего бабла хватает, или они не размещали за рубежом?

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