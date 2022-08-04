После остановки торгов бумагами интернет-компаний на зарубежных биржах у держателей облигаций появилось право требовать их выкупа.

VK, Ozon и «Яндекс» получили от правительства «финансовую помощь» совокупно в размере 130 млрд рублей, которая потребуется для выполнения их обязательств перед держателями еврооблигаций. Об этом рассказал источник «Коммерсанта», близкий к правительству.

В VK подтвердили, что направляли запрос на предоставление льготного кредита «на реструктуризацию образовавшейся задолженности», но сумму не назвали. В «Яндексе» сообщили, что взяли целевой кредит в коммерческом банке. Эти деньги направили на выплаты по еврооблигациям, а «субсидирование ставок происходит по соглашению между банками и правительством». В Ozon не ответили.

Правительство поддержали инициативу министерства и «предоставило крупным российским интернет-компаниям ("Яндекс", VK и Ozon) льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд рублей в связи с прекращением торгов их ценными бумагами», сообщили в Минцифры.

В конце февраля 2022 года Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. В июне «Яндекс» договорился с держателями большинства облигаций об их выкупе, Ozon также смог договориться.

Опрошенные «Ъ» эксперты и аналитики называют фактическое субсидирование государством расчётов частных компаний с держателями облигаций прецедентом. Но мера объяснимая: все три компании имеют высокую системную значимость для российской экономики.