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Новости

Сотрудница фестиваля Lollapalooza отправила фейковое предупреждение о шутинге, чтобы пораньше уйти с работы. Её ждёт суд Статьи редакции

Девушка прислала анонимное сообщение, а потом показала «доказательство» — собственный пост на фейсбуке*.

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18-летней Джане Уильямс предъявили обвинения в заведомо ложном доносе о терроризме, сообщили правоохранительные органы Чикаго. 29 июля, во второй день проведения ежегодного музыкального фестиваля Lollapalooza девушка отправила два сообщения о готовящейся массовой стрельбе, в одном из которых говорилось о якобы 150 жертвах.

Уильямс отправила анонимный текст своему руководителю через сервис TextNow. Тот передал сообщение полиции и собрал сотрудников для обсуждения действий. Обвиняемая рассказала, что её сестра якобы тоже видела посты с предупреждением в соцсетях — тогда девушку попросили показать оригинальную запись.

Уильямс с телефона создала фейковую страницу на фейсбуке* под именем Бен Скотт и написала пост со словами «Массовая стрельба на Lollapalooza в Грант-парке в 18 часов». Девушка не выкладывала сообщение и сделала скриншот прямо из редактора, после чего отправила его руководителю.

Джана Уильямс

ФБР и полиция Чикаго сделали запрос на раскрытие информации об авторе первоначального СМС-сообщения. Данные от TextNow показали, что аккаунт iCloud и IP-адрес, с которого был отправлен текст, принадлежали Уильямс. Её доставили на допрос, где девушка призналась, что отправляла сообщения, чтобы пораньше освободиться с работы.

Суд арестовал обвиняемую и назначил новое слушание по делу на 8 августа.

*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией на территории России.

#сша #новости #фейки #шутинги

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30 комментариев
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Интимный Илья

Ну, цель достигнута. Ушла с работы. Пораньше. Надолго.

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Хушанг Камолетдинов

Выходит впринципе из жизни надолго...

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Интимный Илья

Да вряд ли ее посадят, но на Lollapalooza ей путь заказан пожизненно.

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Хушанг Камолетдинов

Ну да, и правда вряд-ли. Однако я бы не брал сотрудницу, которая такое сделала ради того, чтобы уйти пораньше))
Хотя вроде у них трудовых книжек нет или аналог какой то

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Петров-Васечкин.

ее имя - во всех новостях, трудовая не нужна

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Предстоящий звук

Трудовых нет. Но могут рекомендации с предыдущих мест работы попросить.

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Грузовой Данила

По фото сразу понял что ленивая

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Предстоящий звук

Да нет же, просто бодипозитивная афроамериканка же.

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Редкий Натр

У меня КБшка рядом с домом, так там самая ленивая продавщица - вылитая её сеструха

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Истинный волк
Девушка не выкладывала сообщение и сделала скриншот прямо из редактора, после чего отправила его руководителю.

9k icq

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Детский ключ

Помню, когда я был в третьем классе, то нас два раза за неделю выводили из здания и отправляли домой, так как был звонок с предупреждением о заложенной бомбе.

Потом выяснилось, что это был какой-то парень, который хотел, чтобы его девушка пораньше уходила домой.

Вроде как она его и сдала.

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Молочный дебаркадер

Вот это память. У меня от третьего класса осталось одно единственное воспоминание без подробностей

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Детский ключ

Первый раз там все растерялись и мы прям выбегали из класса. Спускаемся вниз на этаж, а там уже с собаками ходят. Нормальное такое впечатление для третьего класса, запоминается.

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Женский единорожек88

у меня такие из детского сада

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Джейсон Роланд

Маски шоу были?

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Арнольд Пушкин
На просьбу показать пост в соцсетях Уильямс написала его сама и прислала скриншот даже не отправленного текста
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Добрый рубин

Сотрудница фестиваля Lollapalooza отправила фейковое предупреждение о российском нападении, чтобы пораньше уйти с работы. Её ждёт отправка добровол_кой на фронт.

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Женский единорожек88

доброволицей
доброволихой
добровольницей
доброволессой

(я тренируюсь)

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Добрый рубин

миноносицей
миноносихой
миноносницей
миноносессой

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Чеченский жар

Вот блять чем доносы в цивилизованных странах отличаются от россии. Там , если ты напиздел , то сам получишь пизды

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Вольдемаръ Дурбовскiй

За такую хуйню у нас получишь не хуже

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Чеченский жар

Да там и за клевету можно отсудить , и в общем более объективно рассматриваются дела

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Evil Pechenka

Нет, в США нет закона о клевете. А то что есть — весьма мягкое. Это называется «свобода слова» и гарантировано первой поправкой.

https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-ot-diffamatsii-v-ssha/viewer

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Предстоящий звук

Ну у нас за такую выходку (ложное сообщение о теракте) от штрафа до 8 лет заключения.

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Напряженный коктейль

https://www.youtube.com/watch?v=-M-6qSO1I90

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Сергей Иванов

Если в башне поебень

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Omnes Omnibus

150 хлопков и ты с bed stories и без работы, фейспалм

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Женский единорожек88

активная жизненная позиция

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Tick

Я мордокнигой не пользуюсь, там что, сообщение в редакторе выглядит как реальный пост? Или её начальник просто ступил?

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Вячеслав Дятлов

Я бы не открыл новость, если бы мне не показалось, что фестиваль называется «лупазалупа»

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