Сотрудница фестиваля Lollapalooza отправила фейковое предупреждение о шутинге, чтобы пораньше уйти с работы. Её ждёт суд Статьи редакции
Девушка прислала анонимное сообщение, а потом показала «доказательство» — собственный пост на фейсбуке*.
18-летней Джане Уильямс предъявили обвинения в заведомо ложном доносе о терроризме, сообщили правоохранительные органы Чикаго. 29 июля, во второй день проведения ежегодного музыкального фестиваля Lollapalooza девушка отправила два сообщения о готовящейся массовой стрельбе, в одном из которых говорилось о якобы 150 жертвах.
Уильямс отправила анонимный текст своему руководителю через сервис TextNow. Тот передал сообщение полиции и собрал сотрудников для обсуждения действий. Обвиняемая рассказала, что её сестра якобы тоже видела посты с предупреждением в соцсетях — тогда девушку попросили показать оригинальную запись.
Уильямс с телефона создала фейковую страницу на фейсбуке* под именем Бен Скотт и написала пост со словами «Массовая стрельба на Lollapalooza в Грант-парке в 18 часов». Девушка не выкладывала сообщение и сделала скриншот прямо из редактора, после чего отправила его руководителю.
ФБР и полиция Чикаго сделали запрос на раскрытие информации об авторе первоначального СМС-сообщения. Данные от TextNow показали, что аккаунт iCloud и IP-адрес, с которого был отправлен текст, принадлежали Уильямс. Её доставили на допрос, где девушка призналась, что отправляла сообщения, чтобы пораньше освободиться с работы.
Суд арестовал обвиняемую и назначил новое слушание по делу на 8 августа.
*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией на территории России.
Ну, цель достигнута. Ушла с работы. Пораньше. Надолго.
Выходит впринципе из жизни надолго...
Да вряд ли ее посадят, но на Lollapalooza ей путь заказан пожизненно.
Ну да, и правда вряд-ли. Однако я бы не брал сотрудницу, которая такое сделала ради того, чтобы уйти пораньше))
Хотя вроде у них трудовых книжек нет или аналог какой то
ее имя - во всех новостях, трудовая не нужна
Трудовых нет. Но могут рекомендации с предыдущих мест работы попросить.
По фото сразу понял что ленивая
Да нет же, просто бодипозитивная афроамериканка же.
У меня КБшка рядом с домом, так там самая ленивая продавщица - вылитая её сеструха
9k icq
Помню, когда я был в третьем классе, то нас два раза за неделю выводили из здания и отправляли домой, так как был звонок с предупреждением о заложенной бомбе.
Потом выяснилось, что это был какой-то парень, который хотел, чтобы его девушка пораньше уходила домой.
Вроде как она его и сдала.
Вот это память. У меня от третьего класса осталось одно единственное воспоминание без подробностей
Первый раз там все растерялись и мы прям выбегали из класса. Спускаемся вниз на этаж, а там уже с собаками ходят. Нормальное такое впечатление для третьего класса, запоминается.
у меня такие из детского сада
Маски шоу были?
Сотрудница фестиваля Lollapalooza отправила фейковое предупреждение о российском нападении, чтобы пораньше уйти с работы. Её ждёт отправка добровол_кой на фронт.
доброволицей
доброволихой
добровольницей
доброволессой
(я тренируюсь)
миноносицей
миноносихой
миноносницей
миноносессой
Вот блять чем доносы в цивилизованных странах отличаются от россии. Там , если ты напиздел , то сам получишь пизды
За такую хуйню у нас получишь не хуже
Да там и за клевету можно отсудить , и в общем более объективно рассматриваются дела
Нет, в США нет закона о клевете. А то что есть — весьма мягкое. Это называется «свобода слова» и гарантировано первой поправкой.
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-ot-diffamatsii-v-ssha/viewer
Ну у нас за такую выходку (ложное сообщение о теракте) от штрафа до 8 лет заключения.
https://www.youtube.com/watch?v=-M-6qSO1I90
Если в башне поебень
150 хлопков и ты с bed stories и без работы, фейспалм
активная жизненная позиция
Я мордокнигой не пользуюсь, там что, сообщение в редакторе выглядит как реальный пост? Или её начальник просто ступил?
Я бы не открыл новость, если бы мне не показалось, что фестиваль называется «лупазалупа»