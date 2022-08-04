Девушка прислала анонимное сообщение, а потом показала «доказательство» — собственный пост на фейсбуке*.

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18-летней Джане Уильямс предъявили обвинения в заведомо ложном доносе о терроризме, сообщили правоохранительные органы Чикаго. 29 июля, во второй день проведения ежегодного музыкального фестиваля Lollapalooza девушка отправила два сообщения о готовящейся массовой стрельбе, в одном из которых говорилось о якобы 150 жертвах.

Уильямс отправила анонимный текст своему руководителю через сервис TextNow. Тот передал сообщение полиции и собрал сотрудников для обсуждения действий. Обвиняемая рассказала, что её сестра якобы тоже видела посты с предупреждением в соцсетях — тогда девушку попросили показать оригинальную запись.

Уильямс с телефона создала фейковую страницу на фейсбуке* под именем Бен Скотт и написала пост со словами «Массовая стрельба на Lollapalooza в Грант-парке в 18 часов». Девушка не выкладывала сообщение и сделала скриншот прямо из редактора, после чего отправила его руководителю.

Джана Уильямс

ФБР и полиция Чикаго сделали запрос на раскрытие информации об авторе первоначального СМС-сообщения. Данные от TextNow показали, что аккаунт iCloud и IP-адрес, с которого был отправлен текст, принадлежали Уильямс. Её доставили на допрос, где девушка призналась, что отправляла сообщения, чтобы пораньше освободиться с работы.

Суд арестовал обвиняемую и назначил новое слушание по делу на 8 августа.