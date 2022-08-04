В Пензе учительницу приговорили к условному сроку за «фейки» про армию РФ. Донос на неё написали ученики Статьи редакции
Три года она не сможет заниматься профессиональной деятельностью.
Ленинский суд Пензы приговорил преподавательницу училища олимпийского резерва Ирину Ген к пяти годам условно. Её признали виновной в распространении «фейков» о российской армии.
Во время занятий в беседе с учениками, у которых сорвались поездки на соревнования в Европу, преподавательница высказала своё мнение о ситуации в Украине. По версии следствия и суда, Ген рассказала, что российские военные «захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, разбомбили роддом в г. Мариуполе Украины, планировали свергнуть Президента Украины, находясь на территории Украины, сбили самолёт иностранного государства — „Boeing 777“, принадлежащий Малайзии, занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий». Восьмиклассники записали слова учительницы и пожаловались на неё.
Суд назначил Ген условное лишение свободы на пять лет с испытательным сроком три года, в течение которого ей запрещено заниматься педагогической деятельностью. Приговор пока не вступил в законную силу.
Жалко её:(
Есть ещё женщины в русских селеньях……..Правда с немецкой фамилией
Что то имеешь против?
Интересно мнение крысы
На советский плёночный диктофон записали, надеюсь?
Ага.. На ленточный магнитофон