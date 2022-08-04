Во время занятий в беседе с учениками, у которых сорвались поездки на соревнования в Европу, преподавательница высказала своё мнение о ситуации в Украине. По версии следствия и суда, Ген рассказала, что российские военные «захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, разбомбили роддом в г. Мариуполе Украины, планировали свергнуть Президента Украины, находясь на территории Украины, сбили самолёт иностранного государства — „Boeing 777“, принадлежащий Малайзии, занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий». Восьмиклассники записали слова учительницы и пожаловались на неё.