В Шри-Ланке арестовали лидера протестов Иосифа Сталина

Тёзка диктатора был в авангарде оппозиционного движения, добившегося смены власти в стране.

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Секретарь профсоюза учителей Шри-Ланки Иосиф Сталин

3 августа власти Шри-Ланки арестовали Иосифа Сталина — одного из лидеров прошедших в стране протестов, вынудивших бывшего президента подать в отставку. Полный тёзка советского политика работает в профсоюзе учителей Шри-Ланки, а весной стал заметным активистом, выступившим против власти, сообщает New York Times.

По словам местной полиции, Сталина задержали за проведение демонстрации в мае, несмотря на запрещающее постановление суда. Во время ареста активист спорил с правоохранителями и заявлял, что «право на протест — это его демократическое право».

Новый глава Шри-Ланки Ранил Викрамассингхе, которого парламент назначил на пост 20 июля, решил «зачистить» протестное движение: помимо Сталина под арест попали ещё несколько лидеров оппозиции и заметные активисты — например, мужчина, который во время штурма президентского дворца выпил пива и украл кружку, или подозреваемый в снятии государственных флагов с резиденции бывшего лидера.

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии и действиями президента страны. 9 июля тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу: они требовали отставки главы государства и захватили его резиденцию.

Граждане Шри-Ланки выступали и против премьера Викрамасингхе. В начале июля протестующие ворвались в его дом и подожгли его. Премьера обвиняют в защите правящей династии (бежавший президент Готабая Раджапакса и подавший в отставку премьер Махинда Раджапакса — родные братья). По словам политолога Даяна Джаятилека, избрание Викрамасингхе на пост президента — это «пороховая бочка».