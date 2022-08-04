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Новости

В Шри-Ланке арестовали лидера протестов Иосифа Сталина Статьи редакции

Тёзка диктатора был в авангарде оппозиционного движения, добившегося смены власти в стране.

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Секретарь профсоюза учителей Шри-Ланки Иосиф Сталин

3 августа власти Шри-Ланки арестовали Иосифа Сталина — одного из лидеров прошедших в стране протестов, вынудивших бывшего президента подать в отставку. Полный тёзка советского политика работает в профсоюзе учителей Шри-Ланки, а весной стал заметным активистом, выступившим против власти, сообщает New York Times.

По словам местной полиции, Сталина задержали за проведение демонстрации в мае, несмотря на запрещающее постановление суда. Во время ареста активист спорил с правоохранителями и заявлял, что «право на протест — это его демократическое право».

Новый глава Шри-Ланки Ранил Викрамассингхе, которого парламент назначил на пост 20 июля, решил «зачистить» протестное движение: помимо Сталина под арест попали ещё несколько лидеров оппозиции и заметные активисты — например, мужчина, который во время штурма президентского дворца выпил пива и украл кружку, или подозреваемый в снятии государственных флагов с резиденции бывшего лидера.

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии и действиями президента страны. 9 июля тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу: они требовали отставки главы государства и захватили его резиденцию.

Граждане Шри-Ланки выступали и против премьера Викрамасингхе. В начале июля протестующие ворвались в его дом и подожгли его. Премьера обвиняют в защите правящей династии (бежавший президент Готабая Раджапакса и подавший в отставку премьер Махинда Раджапакса — родные братья). По словам политолога Даяна Джаятилека, избрание Викрамасингхе на пост президента — это «пороховая бочка».

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Сожжённый дом премьер-министра. Фото: NDTV

#новости #шриланка #аресты #сталин

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24 комментария
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Детский ключ
В Шри-Ланке арестовали лидера протестов Иосифа Сталина
Иосифа Сталина
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Истинный волк

Царская охранка опять жестит.

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Детский ключ

Белая армия,чёрный барон
Снова готовят нам царский трон.

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Добрый рубин
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15-летняя психопатка

Это ещё что! "На выборах в Африке победил Адольф Гитлер"

https://www.fontanka.ru/2020/12/03/69598301/

«Я не стремлюсь к мировому господству». На…
В муниципальных выборах в поселении Омпунджа на севере Намибии победил тёзка лидера нацистской…
www.fontanka.ru
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Детский ключ

Что-то будет.

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Редкий Натр

"Это неправильный профсоюз, и у них неправильный Сталин, идите нах*й"

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Философский франт

Netflix выкупит его для съёмок нового сериала.

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Макрон потерял телефон

Эээ... свободу Сталину? 🤔

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Никнейм не придумал

Ага, язык как-то не поворачивается такое сказать:)

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russianvoodoo

Новости Панорамы уже заебали в топ вылазить.

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Siddhattha Gautama

Списывался с местными на днях, после отставки президента парень инструктор говорит: - «Вы приезжайте к нам, но не сейчас, чуть позже, нам тут немного нужно еще чтобы все успокоилось». А теперь вот так получилось (
Благословенная страна, климат, расположение, но то тамильцы, то цунами, то долбоебы во власти.

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Rrrrrr878

Netflix, шо ж ты, сука, делаешь?

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эти мягкие французские булки

Шри-Ланка reversal
Вот Сталин и получил ответочку от всех, кого он репрессировал

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Cheryman

Сталин перевернулся в гробу

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Gitler

Оппозиция разве не выиграла там?

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Siddhattha Gautama

Получается что это был момент затишья. Победа в сражении но не в войне.

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Enoxix

Черный Сталин?

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Дед Макар

По чьей методичке работают?

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VooDooBomber

Шри-Ланка колыбель коммунизма.

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Режу лук как Итачи

Даже Сталин стал за демократию.

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Олег Хельгар

Новый сериал Gulag от Netflix.

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INNOспички
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Полукровка

В 2018 в Перу на местных выборах выиграл Гитлер Альба, а его соперник был Ленин. Ленин подавал в суд.

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