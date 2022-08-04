В Шри-Ланке арестовали лидера протестов Иосифа Сталина Статьи редакции
Тёзка диктатора был в авангарде оппозиционного движения, добившегося смены власти в стране.
3 августа власти Шри-Ланки арестовали Иосифа Сталина — одного из лидеров прошедших в стране протестов, вынудивших бывшего президента подать в отставку. Полный тёзка советского политика работает в профсоюзе учителей Шри-Ланки, а весной стал заметным активистом, выступившим против власти, сообщает New York Times.
По словам местной полиции, Сталина задержали за проведение демонстрации в мае, несмотря на запрещающее постановление суда. Во время ареста активист спорил с правоохранителями и заявлял, что «право на протест — это его демократическое право».
Новый глава Шри-Ланки Ранил Викрамассингхе, которого парламент назначил на пост 20 июля, решил «зачистить» протестное движение: помимо Сталина под арест попали ещё несколько лидеров оппозиции и заметные активисты — например, мужчина, который во время штурма президентского дворца выпил пива и украл кружку, или подозреваемый в снятии государственных флагов с резиденции бывшего лидера.
Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии и действиями президента страны. 9 июля тысячи жителей со всей Шри-Ланки приехали в столицу: они требовали отставки главы государства и захватили его резиденцию.
Граждане Шри-Ланки выступали и против премьера Викрамасингхе. В начале июля протестующие ворвались в его дом и подожгли его. Премьера обвиняют в защите правящей династии (бежавший президент Готабая Раджапакса и подавший в отставку премьер Махинда Раджапакса — родные братья). По словам политолога Даяна Джаятилека, избрание Викрамасингхе на пост президента — это «пороховая бочка».
Иосифа Сталина
Царская охранка опять жестит.
Белая армия,чёрный барон
Снова готовят нам царский трон.
Это ещё что! "На выборах в Африке победил Адольф Гитлер"
https://www.fontanka.ru/2020/12/03/69598301/
Что-то будет.
"Это неправильный профсоюз, и у них неправильный Сталин, идите нах*й"
Netflix выкупит его для съёмок нового сериала.
Эээ... свободу Сталину? 🤔
Ага, язык как-то не поворачивается такое сказать:)
Новости Панорамы уже заебали в топ вылазить.
Списывался с местными на днях, после отставки президента парень инструктор говорит: - «Вы приезжайте к нам, но не сейчас, чуть позже, нам тут немного нужно еще чтобы все успокоилось». А теперь вот так получилось (
Благословенная страна, климат, расположение, но то тамильцы, то цунами, то долбоебы во власти.
Netflix, шо ж ты, сука, делаешь?
Шри-Ланка reversal
Вот Сталин и получил ответочку от всех, кого он репрессировал
Сталин перевернулся в гробу
Оппозиция разве не выиграла там?
Получается что это был момент затишья. Победа в сражении но не в войне.
Черный Сталин?
По чьей методичке работают?
Шри-Ланка колыбель коммунизма.
Даже Сталин стал за демократию.
Новый сериал Gulag от Netflix.
В 2018 в Перу на местных выборах выиграл Гитлер Альба, а его соперник был Ленин. Ленин подавал в суд.