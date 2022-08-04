С середины июня «Газпром» резко снизил объёмы прокачки в Германию, Италию и Францию по «Северному потоку». Об уменьшении объёмов сырья из России сообщили также в Чехии и Австрии. На этом фоне страны пытаются ограничить использовать энергии — как на предприятиях и в общественных местах, так и в домохозяйствах.