Кондиционеры, подсветка и совет отключать Wi-Fi: как в Европе ограничивают использование энергии Статьи редакции
Несколько примеров.
С середины июня «Газпром» резко снизил объёмы прокачки в Германию, Италию и Францию по «Северному потоку». Об уменьшении объёмов сырья из России сообщили также в Чехии и Австрии. На этом фоне страны пытаются ограничить использовать энергии — как на предприятиях и в общественных местах, так и в домохозяйствах.
Обычных граждан коснутся следующие меры:
- Первой страной, которая утвердила план по энергосбережению, стала Испания. Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени.
- 10 июня стартовала общенациональная кампания энергосбережения в Германии. В некоторых официальных учреждениях температуру охлаждения воздуха кондиционерами ограничили 23-26 градусами, выключили подсветку зданий, фонтанов и произведений искусства. Людям рекомендовали пересесть с машин на поезда и велосипеды, не слишком сильно охлаждать и обогревать помещения, а для сохранения более стабильной температуры — задёргивать шторы. В преддверии зимнего периода в Германии также организовывают ночлежки для неспособных отапливать дома людей.
В австрийских городах Линц и Винер-Нойштадт стали выключать освещение на памятниках и мостах после 23:00 — похожие меры по экономии электроэнергии рассматривают в Вене. Кроме того, обсуждается возможность меньше отапливать муниципальные здания — офисы, школы и детские сады.
- Французское правительство пока что только призывает к экономии энергии: официальный план ещё не утверждён. Среди рекомендаций — выключение света, отключение Wi-Fi (когда он не используется) и кондиционеров. Также рекомендовано выключать световую рекламу в ночное время и не оставлять открытыми двери магазинов при включенном кондиционировании воздуха или отоплении.
- В Италии также ещё не утвердили план по экономии ресурсов. Однако в июне итальянское издание Nicola Porro сообщало о «секретном плане» правительства отключать свет в период с четырёх до шести утра.
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Бля. Роутер потребляет 5-10 Ватт/час при активном использовании и примерно нихуя, когда простаивает.
Из предупреждали много лет, к чему такая зависимость приведёт...
А ещё можно не заряжать Теслу и пройтись в магазин пешком
И компьютер на ночь выключать?
Можно под это дело устроить месяц народов Африки, чтобы прочувствовали и прониклись бытовыми особенностями некоторых стран