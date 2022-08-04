Петербургский суд постановил уничтожить айфон, с которого выложили фото девушки в трусах на фоне Исаакиевского собора Статьи редакции
Телефон признали вещественным доказательством по делу об оскорблении чувств верующих. Владелица хотела вернуть устройство, но передумала.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил уничтожить iPhone 12 mini, принадлежавший Ирина Волкова — летом 2020 года девушка сделала фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. При этом фото было сделано на телефон подруги, а со своего устройства обвиняемая только опубликовала снимок в соцсетях.
Суд признал смартфон вещественным доказательством по делу и не стал возвращать владелице даже после вынесения решения. Девушка сперва подала апелляционную жалобу в районный суд, но впоследствии отказалась от неё. 4 августа суд прекратил производство — теперь устройство подлежит уничтожению.
Волкову задержали в октябре 2021 года, возбудив против неё уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Суд не стал назначать меру пресечения, посчитав доводы следствия предположительными. Однако через полгода, в марте 2022 года Волкову, несмотря на публичные извинения, всё же признали виновной по статье 148 Уголовного кодекса РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Обвиняемой назначили наказание в виде 180 часов исправительных работ.
Суд постановил "сламать шайтан машыну". Ни разу не средневековье.
тебя путин лайкнул, помянем
А если фотографию выгрузили в айклауд, надо уничтожить сервера Apple?
Эта фотография есть еще в пабликах ВК и телеграмм каналах — ждем авиа-удар по серверам ВК?
уничтожить интернет
Получается, закон о суверенном интернете, пакеты Яровой, и другая ересь — превентивный УДАР?
Огонь по облакам!
Кадыровцев надо звать
Десант в Однокласники
Петербургский суд постановил уничтожить трусы девушки, которая была на фоне Исаакиевского собора
Постановил уничтожить фотоны, которые отразились от жопы на фоне Исаакиевского собора и попали на камеру
Фотон света попадает на петуха. Фотон становится зашкваренным. Отражается от петуха, попадает на сетчатку правильного мужика. И мужик тогда тоже становится зашкваренным. Т.е. для зашквара достаточно просто посмотреть на петуха. Получается корпускулярно-волновой зашквар.
В связи с этим профессор зашкварологии Япончик создал теорию о пределе Пистона, согласно которой одного фотона недостаточно. За что и был коронован.
Япончик являлся сторонником позитивистской теории Шкварки и отрицал закон сохранения зашкварной энергии, который был введён его оппонентами.
Этот закон гласил: Об один зашкваренный предмет может запомоиться бесконечное кол-во правильных мужиков. Также оппоненты Япончика разработали более пессимистичную модель корпускулярно-волнового зашквара, согласно которой на петуха можно даже не смотреть. Зашкваренный фотон шкварит тебя, попав на любую точку твоего тела. И даже если он на тебя не попадёт, то зашкварит другого человека, и тот станет петухом. А тебя зашкварит фотон, отразившийся уже от свежезашкваренного.
Эта цепная реакция на самом деле уже давно произошла в первые наносекунды после появления первого петуха, просто пацаны еще не знают.
В дальнейшем эти концепции были объединены во 2-й закон зашквародинамики: При любом количестве зашкваренных петухов энтропия зашквара замкнутой хаты не может уменьшаться. Энтропия зашквара в переносе из одной замкнутой системы в другую, являющейся надмножеством исходной, будет стремиться к бесконечности. Т.е. другими словами, глобальный зашквар всего и вся неизбежен.
В связи с данными открытиями, которые были совершены в 90-х годах, 28 сентября 2010 года президентом РФ Д.А. Медведевым был подписан указ N 244-ФЗ о формировании нового научно-исследовательского института Зашквародинамики окружающей жизни (сокращенно НИИ ЗОЖ). Институту было поручено разработать броню антизашквара. Требуемые тактико-технические характеристики:
1) Ну типо она не будет шквариться петухами
2) Собирать ее будут правильные пацаны
3) Это будет что-то вроде черной дыры, либо из настолько черного материала, шоб шкварофотоны не могли попадать на поверхность тела носителя
Однако до сих пор стоит проблема переизлучения.
Это связано с тем, что шкватон, попадающий в структуру материала брони, после многократных отражений (внутри кристаллической решётки) будет полностью поглощён, однако, согласно первому закону зашквародинамики, энергия зашквара перейдёт в тепловую энергию брони. Броня начнёт излучать в другом спектре, однако это всё еще будут шкватоны (просто с другой длиной волны и частотой).
Это тепловое излучение зашкваривало испытуемого.
Современная наука может исцелить петуха от зашквара. Метод основан на применении антиматерии.
Как известно, античастицы обладают свойствами частиц, но с противоположным знаком таких параметров, как спин или электрический заряд. Так же и с зашкваром. Если обычная частица в исходном состоянии незашкварена, а обратный переход зашквар-незашквар невозможен, то для античастицы все в точности наоборот. Исходно она зашкварена, а попытка зашкварить ее приведет к ее необратимому переходу в незашкваренное состояние. Таким образом, нам надо получить достаточное количество антиматерии, зашкварить ее и дать петуху ее потрогать, при этом петух перейдет в состояние антизашквара, то есть будет незашкварен.
На данный момент сложность метода состоит в крайней дороговизне антиматерии (миллиарды долларов за один грамм) и тем, что петух неизбежно аннигилирует, прикоснувшись к антиматерии. Наш научно-исследовательский институт проблем зашквара (ГОСНИИПЗ) на данный момент работает над этой проблемой.
Петух сколапсирует при соприкосновении с антиматерией. Но хотя бы антизашкварится. Самоубийство ради очищения.
Так и погиб Япончик.
Хорошо хоть уничтожить,а не снять их прям на заседании
)))))))))
айфон заебал
Суд постановил пользоваться сяоми
Это не панорама была?!?!
Сам в шоке.
Ну, зато душа девушки сможет выйти из айфона и вернуться обратно в девушку
странно, что суд не постановил уничтожить жопу девушки
Если не прикажут сжечь телефон на костре, то история будет не завершенной.
На костре сожгут Кабаеву, если Путин проиграет
Ничему российский суд не учится
Это же знаменитое дело о фотопленке Аниты Цой в российском суде, да?
Уничтожат путем положения в карман товарища майора.
Так, а фото где?!
Жалко 12шку-миник, у самого такой
у друга так же телефон, беспроводные наушники и хороший ноут "уничтожили"