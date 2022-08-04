Телефон признали вещественным доказательством по делу об оскорблении чувств верующих. Владелица хотела вернуть устройство, но передумала.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил уничтожить iPhone 12 mini, принадлежавший Ирина Волкова — летом 2020 года девушка сделала фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. При этом фото было сделано на телефон подруги, а со своего устройства обвиняемая только опубликовала снимок в соцсетях.

Суд признал смартфон вещественным доказательством по делу и не стал возвращать владелице даже после вынесения решения. Девушка сперва подала апелляционную жалобу в районный суд, но впоследствии отказалась от неё. 4 августа суд прекратил производство — теперь устройство подлежит уничтожению.

Волкову задержали в октябре 2021 года, возбудив против неё уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Суд не стал назначать меру пресечения, посчитав доводы следствия предположительными. Однако через полгода, в марте 2022 года Волкову, несмотря на публичные извинения, всё же признали виновной по статье 148 Уголовного кодекса РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Обвиняемой назначили наказание в виде 180 часов исправительных работ.

Разборы Изящный франт 23.11.2021 хронология Статьи редакции От отдела полиции до храма: как в России возбуждают дела о публикации обнажённых фото в соцсетях — Какие-то снимки полицейские находят самостоятельно с помощью «интернет-мониторинга», а другие присылают активисты. Иллюстрация TJ