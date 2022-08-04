Двукратную олимпийскую чемпионку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её сумке гашишное масло для вейпа.

РИА Новости

Химкинский суд назначил девять лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей американской баскетболистке Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.

Прокурор просил назначить спортсменке 9,5 лет колонии общего режима, но суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер. Во время слушаний в суде баскетболистка подчеркнула, что у неё не было умысла на совершение преступления: по её словам, она употребляла обнаруженную марихуану в медицинских целях, а картриджи с маслом случайно положила в сумку, потому что торопилась при сборах.

Президент США Джон Байден назвал «неприемлемым» приговор Грайнер. Белый дом выступил с предложением обменять осуждённого в России экс-морпеха Пола Уилана и Грайнер на россиянина Виктора Бута, приговорённого в США к 25 годам по делу о торговле оружием. В российском МИДе подтверждали, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного решения пока нет.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА. В Америке она играла за команду «Финикс Меркури», а в России — за екатеринбургский клуб УГМК.