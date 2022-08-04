Новости

Суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков Статьи редакции

Двукратную олимпийскую чемпионку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её сумке гашишное масло для вейпа.

РИА Новости

Химкинский суд назначил девять лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей американской баскетболистке Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.

Прокурор просил назначить спортсменке 9,5 лет колонии общего режима, но суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер. Во время слушаний в суде баскетболистка подчеркнула, что у неё не было умысла на совершение преступления: по её словам, она употребляла обнаруженную марихуану в медицинских целях, а картриджи с маслом случайно положила в сумку, потому что торопилась при сборах.

Президент США Джон Байден назвал «неприемлемым» приговор Грайнер. Белый дом выступил с предложением обменять осуждённого в России экс-морпеха Пола Уилана и Грайнер на россиянина Виктора Бута, приговорённого в США к 25 годам по делу о торговле оружием. В российском МИДе подтверждали, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного решения пока нет.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА. В Америке она играла за команду «Финикс Меркури», а в России — за екатеринбургский клуб УГМК.

#новости

1263 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Клаус Шульце

Рашка взяла заложницу, ничего особенного.

Ответить
Развернуть ветку
Максоний

В чем проблема? Иностранный гражданин нарушает законы страны пребывания. Получает по заслугам.

Ответить
Развернуть ветку
keka

Охуеть какой опасный преступник, жижу для вейпа привезла.

Ответить
Развернуть ветку
Spjey Dsk

Депортация, слышал о таком?

Ответить
Развернуть ветку
░ ▒ ▓ █

Почему Виктора Бута не депортировали?

Ответить
Развернуть ветку
Максоний

Как ты можешь заметить, прочитав статью, русских из штатов тоже не торопятся депортировать.

Ответить
Развернуть ветку
da Loonie

это мы серьёзно сейчас сравниваем чела, по которому написали / сняли "Оружейный Барон" с олимпийкой, которая "контрабандировала" своё личное гашиш-масло, и сразу признала вину в суде?

Ответить
Развернуть ветку
Максоний

Вину признала частично.
Либо обоих депортировать, либо нечего пиздеть.

Ответить
Развернуть ветку
Spjey Dsk

Когда в следующий раз перейдешь дорогу не в том месте, наверное будешь рад, если тебе впаяют 8 лет как насильнику.

Оба же перешли сторону закона, нечего пиздеть да?

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Ты прав, объективно. Но ты играешь по их правилам

Ответить
Развернуть ветку
Lauris

Сергей Фаге возит метамфетамин и получает несколько месяцев, пока идёт следствие. Тут марихуана. Абсолютно политическое дело, пытаются Бута всеми силами наныть

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Там обе стороны заинтересованы в том, чтобы Бут сидел. На кой он сдался Кремлю?
Сидит уже 14 лет, там все его связи, накрытые американцами устарели и заменились поварами всякими

Ответить
Развернуть ветку
Николай Карклиньш

9.5 лет за пятку гашика, отличное законодательство) за убийство меньше дают)

Ответить
Развернуть ветку
С-пивком-потянет Русский

Ох дружок, если бы так было только в РФ, если бы...
Хотя менее адекватнее, чем в РФ, сложно найти. Но сама посадка человека за наркоту — средневековое варварство. И РФ, и вне РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Человек-человек

Страна-гниль

Ответить
Развернуть ветку
Gitler

человек-русский

Ответить
Развернуть ветку
Иннокентий Гончаров

Так а в чем проблема, если она и правда нарушила законодательство Российской Федерации? Чего все так возмущаются?

Ответить
Развернуть ветку
sf

Потому что давать десятку за такое количество это смешно. Ладно бы ещё у нас было суперстрогое исламское государство, но это не так, любой другой отделался гораздо легким сроком

Ответить
Развернуть ветку
Georgi Yudin

9.5 лет за преступление без криминального характера и угрозы для жизни кого-либо?
Тюрьма просто довольно дорогое удовольствие для государства. Выкидывать деньги, чтобы охранять такого рода преступников просто не имеет смысла. Особенно нарушивших закон в первый раз.

Ответить
Развернуть ветку
Димоша

Белыми нитками... Всем очевидно, зачем, как и для чего.

возбудили дело о хранении и контрабанде наркотических средств в значительном размере

Хотелось бы взглянуть на результаты экспертизы "значительно размера". Насколько знаю, там должны высчитывать в миллиграммах от содержимого. А судя по приговору, сразу дали вышку, будто кило кокаина из Аргентины привезла. 🤷

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

В одну тренажерку с ней ходил. Бок о бок тренировались.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Если б я с ней тренировался, то это было бы бок о бедро, а то и об щиколотку.

Ответить
Развернуть ветку
С-пивком-потянет Русский

Россия, очевидно, строит какой-то свой обменный фонд на таких посадках. Скорее всего дама будет обменяна в течение пары лет. Может быть даже на Бута. Можете скринить.

Ответить
Развернуть ветку
da Loonie

пиздец. совсем террорашка.

а где видео у стены с вооружёнными бугаями по бокам и флагом любимой отчизны за спиной? давайте уж выдерживать стандарты косплея.

Ответить
Развернуть ветку
Emil

Пиздец, какой ад...

Ответить
Развернуть ветку
Функциональный Никита

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Фываолдж
Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Да лан. Обменяют ее скоро

Ответить
Развернуть ветку
Борис Юринов

Надеюсь отобьет у нормальных людей желание посещать этот бляцкий гадюшник

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Ефименко

Ничего кроме сигарет не употребляю и не шарю в этих ваших травах.

"гашишное масло для вейпа" — это же безобидная херня, я правильно понимаю?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Ефименко

Блять, на какой ответ я вообще надеялся? Об этом же опасно вообще писать даже.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null