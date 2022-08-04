Суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков Статьи редакции
Двукратную олимпийскую чемпионку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, обнаружив в её сумке гашишное масло для вейпа.
Химкинский суд назначил девять лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей американской баскетболистке Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.
Прокурор просил назначить спортсменке 9,5 лет колонии общего режима, но суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер. Во время слушаний в суде баскетболистка подчеркнула, что у неё не было умысла на совершение преступления: по её словам, она употребляла обнаруженную марихуану в медицинских целях, а картриджи с маслом случайно положила в сумку, потому что торопилась при сборах.
Президент США Джон Байден назвал «неприемлемым» приговор Грайнер. Белый дом выступил с предложением обменять осуждённого в России экс-морпеха Пола Уилана и Грайнер на россиянина Виктора Бута, приговорённого в США к 25 годам по делу о торговле оружием. В российском МИДе подтверждали, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного решения пока нет.
Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, а также чемпионка женской HБА. В Америке она играла за команду «Финикс Меркури», а в России — за екатеринбургский клуб УГМК.
Рашка взяла заложницу, ничего особенного.
В чем проблема? Иностранный гражданин нарушает законы страны пребывания. Получает по заслугам.
Охуеть какой опасный преступник, жижу для вейпа привезла.
Депортация, слышал о таком?
Почему Виктора Бута не депортировали?
Как ты можешь заметить, прочитав статью, русских из штатов тоже не торопятся депортировать.
это мы серьёзно сейчас сравниваем чела, по которому написали / сняли "Оружейный Барон" с олимпийкой, которая "контрабандировала" своё личное гашиш-масло, и сразу признала вину в суде?
Вину признала частично.
Либо обоих депортировать, либо нечего пиздеть.
Когда в следующий раз перейдешь дорогу не в том месте, наверное будешь рад, если тебе впаяют 8 лет как насильнику.
Оба же перешли сторону закона, нечего пиздеть да?
Ты прав, объективно. Но ты играешь по их правилам
Сергей Фаге возит метамфетамин и получает несколько месяцев, пока идёт следствие. Тут марихуана. Абсолютно политическое дело, пытаются Бута всеми силами наныть
Там обе стороны заинтересованы в том, чтобы Бут сидел. На кой он сдался Кремлю?
Сидит уже 14 лет, там все его связи, накрытые американцами устарели и заменились поварами всякими
9.5 лет за пятку гашика, отличное законодательство) за убийство меньше дают)
Ох дружок, если бы так было только в РФ, если бы...
Хотя менее адекватнее, чем в РФ, сложно найти. Но сама посадка человека за наркоту — средневековое варварство. И РФ, и вне РФ.
Страна-гниль
человек-русский
Так а в чем проблема, если она и правда нарушила законодательство Российской Федерации? Чего все так возмущаются?
Потому что давать десятку за такое количество это смешно. Ладно бы ещё у нас было суперстрогое исламское государство, но это не так, любой другой отделался гораздо легким сроком
9.5 лет за преступление без криминального характера и угрозы для жизни кого-либо?
Тюрьма просто довольно дорогое удовольствие для государства. Выкидывать деньги, чтобы охранять такого рода преступников просто не имеет смысла. Особенно нарушивших закон в первый раз.
Белыми нитками... Всем очевидно, зачем, как и для чего.возбудили дело о хранении и контрабанде наркотических средств в значительном размере
Хотелось бы взглянуть на результаты экспертизы "значительно размера". Насколько знаю, там должны высчитывать в миллиграммах от содержимого. А судя по приговору, сразу дали вышку, будто кило кокаина из Аргентины привезла. 🤷
В одну тренажерку с ней ходил. Бок о бок тренировались.
Если б я с ней тренировался, то это было бы бок о бедро, а то и об щиколотку.
Россия, очевидно, строит какой-то свой обменный фонд на таких посадках. Скорее всего дама будет обменяна в течение пары лет. Может быть даже на Бута. Можете скринить.
пиздец. совсем террорашка.
а где видео у стены с вооружёнными бугаями по бокам и флагом любимой отчизны за спиной? давайте уж выдерживать стандарты косплея.
Пиздец, какой ад...
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Да лан. Обменяют ее скоро
Надеюсь отобьет у нормальных людей желание посещать этот бляцкий гадюшник
Ничего кроме сигарет не употребляю и не шарю в этих ваших травах.
"гашишное масло для вейпа" — это же безобидная херня, я правильно понимаю?
Блять, на какой ответ я вообще надеялся? Об этом же опасно вообще писать даже.