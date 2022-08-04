YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова за нарушение правил платформы Статьи редакции
Видеохостинг не уточнил, какие именно правила нарушил видеоблогер.
Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, сообщается в официальной группе блогера во «ВКонтакте». Пучков уточнил, что не получал от платформы никаких предупреждений, а удаление канала прокомментировал словами «Вражеский ресурс, чего от него ожидать».
На канале Пучкова было более трёх миллионов подписчиков. Там выходили ролики, посвящённые истории и политике, в том числе ситуации в Украине.
570 просмотров
Так чего пользовался-то?
Гибкая мораль и широкий рот.
с монетизацией на остальных площадках не так кучеряво, но он свое стадо на подписку переведет
коммунизм и сталинизм по подписке
Главное – не забывайте покупать товары по ссылке в описании.
Правила здравого смысла.
Наконец-то хорошие новости
Денацифицировали просто.
Следующий какать просто?
Бэдкомедиан, потом Срас
А что там у Бэда?
"Не все так однозначно"
Поделом ментуру
моя ты рыбка лысая. никакого праздника(
П
Ютуб просто придерживается гигиены ума
и не говори, бывают же хорошие новости
вопрос не в банах, а в том почему гнидычи эти сидят на вражеских ресурсах и пиздят
а ну сыпались на срутуб
Э, ну хоть исторические видосы оставьте
В родную гавань так сказать
Категорически помянем
ну, теперь уж точно Ютюб можно закрывать. там кто-то из агрессивных ватаноидов остался?
Упырь он знатный конечно
Поделом
Вы нарушили - досвиданья. Судья Дред какой-то.