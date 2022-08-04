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YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова за нарушение правил платформы Статьи редакции

Видеохостинг не уточнил, какие именно правила нарушил видеоблогер.

Дмитрий Goblin Пучков

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, сообщается в официальной группе блогера во «ВКонтакте». Пучков уточнил, что не получал от платформы никаких предупреждений, а удаление канала прокомментировал словами «Вражеский ресурс, чего от него ожидать».

Сначала забанили в фейсбуке, потом в инстаграме, ну вот теперь забанили в YouTube. Но я же взрослый, я ещё полтора года назад перенес всё на российские платформы, всё дублируется. Досадно, но что поделаешь.

Дмитрий Пучков

На канале Пучкова было более трёх миллионов подписчиков. Там выходили ролики, посвящённые истории и политике, в том числе ситуации в Украине.

#новости

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25 комментариев
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 Холодный Магнит
Вражеский ресурс, чего от него ожидать

Так чего пользовался-то?

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norm

Гибкая мораль и широкий рот.

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Alexander D
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Мужской франт

с монетизацией на остальных площадках не так кучеряво, но он свое стадо на подписку переведет

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Мужской франт

коммунизм и сталинизм по подписке

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Густой Мурод

Главное – не забывайте покупать товары по ссылке в описании.

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MessereYoh

Правила здравого смысла.

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Билли Стинквотер

Наконец-то хорошие новости

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Детский ключ

Денацифицировали просто.

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Qqshka

Следующий какать просто?

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Alexander D

Бэдкомедиан, потом Срас

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G man

А что там у Бэда?

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Alexander D

"Не все так однозначно"

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Вредный космос

Поделом ментуру

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ваш ханимун
Сначала забанили в фейсбуке, потом в инстаграме, ну вот теперь забанили в YouTube

моя ты рыбка лысая. никакого праздника(

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Семен Петров

П

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Infinity Trap

Ютуб просто придерживается гигиены ума

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MS13 familia principal

и не говори, бывают же хорошие новости

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pocikxxx

вопрос не в банах, а в том почему гнидычи эти сидят на вражеских ресурсах и пиздят
а ну сыпались на срутуб

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Cheryman

Э, ну хоть исторические видосы оставьте

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Борис Юринов

В родную гавань так сказать

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Игорь Херник

Категорически помянем

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Alexander

ну, теперь уж точно Ютюб можно закрывать. там кто-то из агрессивных ватаноидов остался?

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slowhands

Упырь он знатный конечно
Поделом

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Ученый паркур

Вы нарушили - досвиданья. Судья Дред какой-то.

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