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Новости

Конспирологу Алексу Джонсу присудили штраф в 4 млн долларов за то, что он называл мистификацией стрельбу в Сэнди Хук Статьи редакции

Радиоведущий публично заявлял, что массовое убийство было сфабриковано, чтобы усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США.

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Reuters

Конспиролога и ультраправого радиоведущего Алекса Джонса обязали выплатить штраф в размере 4,1 миллиона долларов (3,3 миллиона фунтов стерлингов) в качестве компенсации за ущерб после его многочисленных ложных заявлений о том, что стрельба в школе Сэнди-Хук в 2012 году была сфабрикована.

В результате шутинга в начальной школе в Коннектикуте погибло двадцать детей и шестеро взрослых. Джонс неоднократно утверждал, что стрельба была мистификацией, организованной правительством, чтобы лишить американцев прав на владение оружием, и что родителей погибших детей он называл «актёрами».

Ранее радиоведущий уже проиграл серию дел о клевете, возбуждённых родителями жертв. Давая показания в суде, Джонс признавал, что нападение в Сэнди Хук было «на 100% реальным», и извинился за то, что «оскорбил чувства людей».

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Отказ от конспирологии и «предательство» адвоката: что происходит на суде против Алекса Джонса о шутинге в Сэнди-Хук Статьи редакции

Обвиняемый признаёт, что распространял мистификацию, но оправдывается свободой слова. Против него — переписки, слитые собственным юристом.

Алекс Джонс на заседании суда. Фото CNN

Алекс Джонс говорил и о других теориях заговора. Например, он считает, что правительство США создает наводнения и торнадо как «погодное оружие», и что химические вещества в питьевой воде делают лягушек гомосексуалистами.

#новости #сша #суды #конспирология

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22 комментария
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Первоначальный колос
что химические вещества в питьевой воде делают лягушек гомосексуалистами.

Ему уже выдали гражданство РФ?

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Жабы мои жабы
что химические вещества в питьевой воде делают лягушек гомосексуалистами.

Ложь, пиздеж и провокация

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Первоначальный колос

Не скрывай свою натуру. Признай, ведь хочется под хвост?

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Жабы мои жабы

ква

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Магомед-Султан Байболатович

тит

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Finkel

ка

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Pavel Zamyatin

Докажи что неправда? Все кто пользуются ТЖ - пьют воду.

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Ученый паркур

В России будет обычный чел. Там, думаю, 4 ляма быстро отобьет.

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Anti-gravity cake
штраф в размере 4,1 миллиона долларов (3,3 миллиона фунтов стерлингов)

лол, редакция ПОДУМОЙ на кой это уточнение в оригинале, и скажи зачем нам то уточнили, в рубли бы хоть перевели

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Республики женских гениталий

Лучше в тенге.

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Истинный окулист
Конспирологу
массовое убийство было сфабриковано, чтобы усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США.
неоднократно утверждал, что стрельба была мистификацией, организованной правительством,
родителей погибших детей он называл «актёрами».
он считает, что правительство США создает наводнения и торнадо как «погодное оружие», и что химические вещества в питьевой воде делают лягушек гомосексуалистами.

Типичный либертарианец

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Истинный окулист
Поклонник российского философа Александра Дугина
Сам Джонс видит себя либертарианцем

Блять)))))

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Истинный окулист

@Либертарианство уведомление

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Истинный окулист
Джонс — частый гость российского телеканала «Царьград ТВ»

ааааааа

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Первоначальный колос

Типичный потребитель продукции «Россия 1»

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Jerod alp

В России он был бы среди своих

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Шаверма на тарелке с собой

За что компенсации и за какой ущерб?
Типа его власти засудили за то что клеветал на них, я правильно понял? Как обычно люди судятся с газетами, типа того?

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Первоначальный колос

Пост не читай, коммент пиши. Вы не хотите галочку?

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Шаверма на тарелке с собой

я читал эту говнину, там непонятно ничего, ну кроме того что 4,1 млн долларов это 3,3 млн фунтов стерлингов

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Первоначальный колос
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Шаверма на тарелке с собой

счас понятно
НО этого всего нет в этой новости

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tuorqai

🏳️‍🌈🐸

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