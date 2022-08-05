Конспирологу Алексу Джонсу присудили штраф в 4 млн долларов за то, что он называл мистификацией стрельбу в Сэнди Хук Статьи редакции
Радиоведущий публично заявлял, что массовое убийство было сфабриковано, чтобы усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США.
Конспиролога и ультраправого радиоведущего Алекса Джонса обязали выплатить штраф в размере 4,1 миллиона долларов (3,3 миллиона фунтов стерлингов) в качестве компенсации за ущерб после его многочисленных ложных заявлений о том, что стрельба в школе Сэнди-Хук в 2012 году была сфабрикована.
В результате шутинга в начальной школе в Коннектикуте погибло двадцать детей и шестеро взрослых. Джонс неоднократно утверждал, что стрельба была мистификацией, организованной правительством, чтобы лишить американцев прав на владение оружием, и что родителей погибших детей он называл «актёрами».
Ранее радиоведущий уже проиграл серию дел о клевете, возбуждённых родителями жертв. Давая показания в суде, Джонс признавал, что нападение в Сэнди Хук было «на 100% реальным», и извинился за то, что «оскорбил чувства людей».
Алекс Джонс говорил и о других теориях заговора. Например, он считает, что правительство США создает наводнения и торнадо как «погодное оружие», и что химические вещества в питьевой воде делают лягушек гомосексуалистами.
Ему уже выдали гражданство РФ?
Ложь, пиздеж и провокация
Не скрывай свою натуру. Признай, ведь хочется под хвост?
ква
тит
ка
Докажи что неправда? Все кто пользуются ТЖ - пьют воду.
В России будет обычный чел. Там, думаю, 4 ляма быстро отобьет.
лол, редакция ПОДУМОЙ на кой это уточнение в оригинале, и скажи зачем нам то уточнили, в рубли бы хоть перевели
Лучше в тенге.
массовое убийство было сфабриковано, чтобы усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США.
неоднократно утверждал, что стрельба была мистификацией, организованной правительством,
родителей погибших детей он называл «актёрами».
он считает, что правительство США создает наводнения и торнадо как «погодное оружие», и что химические вещества в питьевой воде делают лягушек гомосексуалистами.
Типичный либертарианец
Сам Джонс видит себя либертарианцем
Блять)))))
@Либертарианство уведомление
ааааааа
Типичный потребитель продукции «Россия 1»
В России он был бы среди своих
За что компенсации и за какой ущерб?
Типа его власти засудили за то что клеветал на них, я правильно понял? Как обычно люди судятся с газетами, типа того?
Пост не читай, коммент пиши. Вы не хотите галочку?
я читал эту говнину, там непонятно ничего, ну кроме того что 4,1 млн долларов это 3,3 млн фунтов стерлингов
счас понятно
НО этого всего нет в этой новости
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