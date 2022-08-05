Радиоведущий публично заявлял, что массовое убийство было сфабриковано, чтобы усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США.

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Reuters

Конспиролога и ультраправого радиоведущего Алекса Джонса обязали выплатить штраф в размере 4,1 миллиона долларов (3,3 миллиона фунтов стерлингов) в качестве компенсации за ущерб после его многочисленных ложных заявлений о том, что стрельба в школе Сэнди-Хук в 2012 году была сфабрикована.

В результате шутинга в начальной школе в Коннектикуте погибло двадцать детей и шестеро взрослых. Джонс неоднократно утверждал, что стрельба была мистификацией, организованной правительством, чтобы лишить американцев прав на владение оружием, и что родителей погибших детей он называл «актёрами».

Ранее радиоведущий уже проиграл серию дел о клевете, возбуждённых родителями жертв. Давая показания в суде, Джонс признавал, что нападение в Сэнди Хук было «на 100% реальным», и извинился за то, что «оскорбил чувства людей».

Разборы вчера Сэнди-Хук Статьи редакции Отказ от конспирологии и «предательство» адвоката: что происходит на суде против Алекса Джонса о шутинге в Обвиняемый признаёт, что распространял мистификацию, но оправдывается свободой слова. Против него — переписки, слитые собственным юристом. Алекс Джонс на заседании суда. Фото CNN