Это первый случай запрета в республике стикеров из соцсетей.

Суд Центрального района Минска впервые включил стикер-паки из телеграма в перечень экстремистских материалов. Решение вынесено 25 июля, известно об этом стало из официального списка, размещённого на сайте Мининформа Беларуси.

Под запрет попали два набора стикеров под названиями «Luka» и «Sasha 3%» — в обоих паках встречаются ироничные картинки с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозиционные лозунги, используемые во время протестов 2020 года.