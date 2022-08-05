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Суд Беларуси признал экстремистскими два стикер-пака из телеграма — «Luka» и «Sasha 3%» Статьи редакции

Это первый случай запрета в республике стикеров из соцсетей.

Суд Центрального района Минска впервые включил стикер-паки из телеграма в перечень экстремистских материалов. Решение вынесено 25 июля, известно об этом стало из официального списка, размещённого на сайте Мининформа Беларуси.

Под запрет попали два набора стикеров под названиями «Luka» и «Sasha 3%» — в обоих паках встречаются ироничные картинки с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозиционные лозунги, используемые во время протестов 2020 года.

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Репортаж из соцсетей: Крупнейшие протесты в Минске и во всей Белоруссии Статьи редакции

По разным оценкам, в центре столицы 100-300 тысяч человек.

«Наша Нiва»

#новости #беларусь #telegram #экстремизм

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19 комментариев
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Суд Беларуси осудил на 9 лет строгого режима два стикер-пака из телеграма — «Luka» и «Sasha 3%»
Стикер-паки не были найдены по месту прописки и были объявлены в международный розыск
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MessereYoh

Жыстачайшэ вычэслиць и заочна расстрэляць эци сцикерпаки, хто бы они ни были!

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Ялкынчик🔥

🤡

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Егор Павлюк

Фух, теперь белорусы могут спать спокойно, угроза устранена.

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MessereYoh

Сука, какой же это гнилой цирк... Очень хочется не иметь с этим ничего общего.

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Тимурчик

Зато в парках Белоруссии ты можешь хоть в белой одежде сидеть на скамейках)

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MessereYoh

Я не понял, что ты имеешь в виду. В Белоруссии на сегодня даже посрать у себя дома нельзя без переживаний. Потому что двери вынести могут в любую минуту.

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Гражданин постиронии

Вероятно, он о том, что во время протестов в Белоруси люди снимали обувь когда залазили на лавки.

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Alexander D

Тебя в детстве изнасиловали скамейки что ты в каждом треде про Беларусь про них упоминаешь? 🤔

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Атомный корабль

Может из-за того что в Беларуси не так?
https://otvet.mail.ru/question/42783760

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Пластиковое Окно

Неплохо, будет реестр хороших стикер-паков.

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Прочий волк

Таракан разбушевался

Таракан, Таракан, Тараканище!

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ВTopHuk

*почему берарусы не снесут это чмо? Там же ракеты в Украину прилетали?

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Штош

Дай потерпеть в кайф то

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ВTopHuk

Терпеть, это к якутам. Они ещё страдать любят

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Штош

Война со стикерами? Открыт новый кейс велком

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Перелом Пупка

Дуров наверное всю ночь в подушку проплакал

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Ivan Radziankou

Дурову пофиг. Зато теперь любого, кто в чате использовал эти стикеры, можно привлекать за экстремизм. Нет смысла блокировать телеграм, если можно физически блокировать его пользователей.

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Штош

Белоруссию надо переименовать в панорама-2

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