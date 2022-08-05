Суд Беларуси признал экстремистскими два стикер-пака из телеграма — «Luka» и «Sasha 3%» Статьи редакции
Это первый случай запрета в республике стикеров из соцсетей.
Суд Центрального района Минска впервые включил стикер-паки из телеграма в перечень экстремистских материалов. Решение вынесено 25 июля, известно об этом стало из официального списка, размещённого на сайте Мининформа Беларуси.
Под запрет попали два набора стикеров под названиями «Luka» и «Sasha 3%» — в обоих паках встречаются ироничные картинки с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозиционные лозунги, используемые во время протестов 2020 года.
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Стикер-паки не были найдены по месту прописки и были объявлены в международный розыск
Жыстачайшэ вычэслиць и заочна расстрэляць эци сцикерпаки, хто бы они ни были!
🤡
Фух, теперь белорусы могут спать спокойно, угроза устранена.
Сука, какой же это гнилой цирк... Очень хочется не иметь с этим ничего общего.
Зато в парках Белоруссии ты можешь хоть в белой одежде сидеть на скамейках)
Я не понял, что ты имеешь в виду. В Белоруссии на сегодня даже посрать у себя дома нельзя без переживаний. Потому что двери вынести могут в любую минуту.
Вероятно, он о том, что во время протестов в Белоруси люди снимали обувь когда залазили на лавки.
Тебя в детстве изнасиловали скамейки что ты в каждом треде про Беларусь про них упоминаешь? 🤔
Может из-за того что в Беларуси не так?
https://otvet.mail.ru/question/42783760
Неплохо, будет реестр хороших стикер-паков.
Таракан разбушевался
Таракан, Таракан, Тараканище!
*почему берарусы не снесут это чмо? Там же ракеты в Украину прилетали?
Дай потерпеть в кайф то
Терпеть, это к якутам. Они ещё страдать любят
Война со стикерами? Открыт новый кейс велком
Дуров наверное всю ночь в подушку проплакал
Дурову пофиг. Зато теперь любого, кто в чате использовал эти стикеры, можно привлекать за экстремизм. Нет смысла блокировать телеграм, если можно физически блокировать его пользователей.
Белоруссию надо переименовать в панорама-2