Если опыт станет успешным, его распространят на другие российские регионы.

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Центробанк России запустит пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

4 августа Центробанк опубликовал доклад «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», где заявил в том числе и об усилении роли партнёрского финансирования «как ещё одного источника ресурсов для экономического развития». В пресс-службе регулятора «Интерфаксу» сообщили, что речь идёт об исламском банкинге.

Исламский банкинг запрещает взимание процентов по кредитам и выплату доходов по вкладам, за исключением процентов инфляции. Также нельзя совершать сделки с опционами и фьючерсами. Доход от инвестиций получать можно, но не от торговли свининой, алкоголем, оружием, ещё нельзя получать прибыль от казино и ночных клубов.

В отличие от привычных банков, которые берут проценты за кредит, исламские банки покупают товар, а затем продают его клиенту в рассрочку, устанавливая свою наценку. Деньги бизнесу исламские банки дают на условиях партнёрства — все убытки, как и прибыль, будут делиться.