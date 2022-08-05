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Новости
Целесообразный паук например

В Чечне и Дагестане запустят пилотный проект по исламскому банкингу — без процентов по кредитам Статьи редакции

Если опыт станет успешным, его распространят на другие российские регионы.

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Центробанк России запустит пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

4 августа Центробанк опубликовал доклад «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», где заявил в том числе и об усилении роли партнёрского финансирования «как ещё одного источника ресурсов для экономического развития». В пресс-службе регулятора «Интерфаксу» сообщили, что речь идёт об исламском банкинге.

Исламский банкинг запрещает взимание процентов по кредитам и выплату доходов по вкладам, за исключением процентов инфляции. Также нельзя совершать сделки с опционами и фьючерсами. Доход от инвестиций получать можно, но не от торговли свининой, алкоголем, оружием, ещё нельзя получать прибыль от казино и ночных клубов.

В отличие от привычных банков, которые берут проценты за кредит, исламские банки покупают товар, а затем продают его клиенту в рассрочку, устанавливая свою наценку. Деньги бизнесу исламские банки дают на условиях партнёрства — все убытки, как и прибыль, будут делиться.

В июле «Коммерсантъ» рассказал, что в Госдуму внесут законопроекты об исламском банкинге. Для этого создадут организации нового вида — организации партнёрского финансирования (ОПФ). Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что проекты рассмотрят в осеннюю сессию.

#новости #деньги

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40 комментариев
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 Сплошной Негатив

да просто аллах будет деньги раздавать

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Денис Демидов

Аллах в лице бюджета Российской Федерации...
Чеченцам дань до сих пор платим, а еще на Украину полезли, мы же не потянем платить дань еще и украинцам?!...

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Ruslan N.

мы деньгами не будем брать, только органами русских...ну и девушками можно также

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Магомед-Султан Байболатович

А ты докажи что не аллах

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Магомед-Султан Байболатович

Интересно, а будут ли исламские коллекторы?

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Bussy Beard

Владимирович

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СОВа

То есть банк будет выкупать квартиру за 4 млн, а продавать в рассрочку за 16 млн?

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Igor Ivanov

Именно

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Сергей Дворниченко

А еще люди на евреев гонят)))))

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ЛуниТюнс

Ну типа

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Товарищ

И это не кредит называется, а рассрочка))

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Целесообразный паук например
Доход от инвестиций получать можно, но не от торговли свининой, алкоголем, оружием, ещё нельзя получать прибыль от казино и ночных клубов.

пойду в сбербанк в казино инвестирую или в производство гранатомётов что ли, а то тут нельзя, эх

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Целесообразный паук например

прикиньте я шутку могу придумывать для коммента ещё на этапе написания новости

чем я и занимаюсь

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Мясной щит

все равно не попадешь в топ по комментам

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Целесообразный паук например

штош

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Оперативный динозавр

Короч, я тут давно, позволю немного мейнсплейнинга.

Если постишь шутку под своей новостью, не делай это сразу же после публикации. Выжди немного, дай комментаторам отшутиться. Кто знает, может, кто-то зафорсит шутку за тебя.

А потом уже, конечно, пости, ведь редакция тоже может плохо шутить — это такая же часть сообщества, как и комментаторы

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Целесообразный паук например

штош, хорошо!

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Магомед-Султан Байболатович
Доход от инвестиций получать можно, но не от торговли свининой, алкоголем, оружием, ещё нельзя получать прибыль от казино и ночных клубов.

Забавный факт, но именно этим чехи и занимаются.

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Some1 Else

кто не вернул - принимает ислам

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Сергей Дворниченко

представил их коллекторов?))

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Harpy

Кто не вернул, тот взорвался.

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Dmitry Smirnoff

аллаху акбар ☝

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Липкий
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Магомед-Султан Байболатович

Я:

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Взаимный холод
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Пермский единорожек88
Доход от инвестиций получать можно, но не от торговли оружием

Напомните, где можно

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Взаимный холод

Покупая акции оружейных компаний

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Тэнк

штош инвестиционный

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Тэнк

сорі - інвестиційний)

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Целесообразный паук например

щож

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Бывший щит

привет)

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apple

"новые задачи в современных условиях"

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Липкий

беспилотный проект по беспроцентным кредитам

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Имбирный пряник

Дон

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Аккаунт заморожен

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darkAlert

ахахаха ААХХАХА похуй, всё внимание на что там русская айтишница в эстонии не заплатили налог ахахахахахха

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FRED

С быстрым отжимом бизнеса, если что....

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Средний каякер

В Биробиджане запустят пилотный проект по иудейскому шнору — сбору благотворительности с отчислением 60% шнорреру.
Если опыт станет успешным, его распространят на другие российские регионы.

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Harpy

А можно будет брать исламский™ беспроцентный кредит и выдавать потом с этих денег займы кефирам под проценты?

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Населенный Влад

Бог дал, бог взял

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