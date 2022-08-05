В Чечне и Дагестане запустят пилотный проект по исламскому банкингу — без процентов по кредитам Статьи редакции
Если опыт станет успешным, его распространят на другие российские регионы.
Центробанк России запустит пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
4 августа Центробанк опубликовал доклад «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», где заявил в том числе и об усилении роли партнёрского финансирования «как ещё одного источника ресурсов для экономического развития». В пресс-службе регулятора «Интерфаксу» сообщили, что речь идёт об исламском банкинге.
Исламский банкинг запрещает взимание процентов по кредитам и выплату доходов по вкладам, за исключением процентов инфляции. Также нельзя совершать сделки с опционами и фьючерсами. Доход от инвестиций получать можно, но не от торговли свининой, алкоголем, оружием, ещё нельзя получать прибыль от казино и ночных клубов.
В отличие от привычных банков, которые берут проценты за кредит, исламские банки покупают товар, а затем продают его клиенту в рассрочку, устанавливая свою наценку. Деньги бизнесу исламские банки дают на условиях партнёрства — все убытки, как и прибыль, будут делиться.
В июле «Коммерсантъ» рассказал, что в Госдуму внесут законопроекты об исламском банкинге. Для этого создадут организации нового вида — организации партнёрского финансирования (ОПФ). Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что проекты рассмотрят в осеннюю сессию.
да просто аллах будет деньги раздавать
Аллах в лице бюджета Российской Федерации...
Чеченцам дань до сих пор платим, а еще на Украину полезли, мы же не потянем платить дань еще и украинцам?!...
мы деньгами не будем брать, только органами русских...ну и девушками можно также
А ты докажи что не аллах
Интересно, а будут ли исламские коллекторы?
Владимирович
То есть банк будет выкупать квартиру за 4 млн, а продавать в рассрочку за 16 млн?
Именно
А еще люди на евреев гонят)))))
Ну типа
И это не кредит называется, а рассрочка))
пойду в сбербанк в казино инвестирую или в производство гранатомётов что ли, а то тут нельзя, эх
прикиньте я шутку могу придумывать для коммента ещё на этапе написания новости
чем я и занимаюсь
все равно не попадешь в топ по комментам
штош
Короч, я тут давно, позволю немного мейнсплейнинга.
Если постишь шутку под своей новостью, не делай это сразу же после публикации. Выжди немного, дай комментаторам отшутиться. Кто знает, может, кто-то зафорсит шутку за тебя.
А потом уже, конечно, пости, ведь редакция тоже может плохо шутить — это такая же часть сообщества, как и комментаторы
штош, хорошо!
Забавный факт, но именно этим чехи и занимаются.
кто не вернул - принимает ислам
представил их коллекторов?))
Кто не вернул, тот взорвался.
аллаху акбар ☝
Я:
Напомните, где можно
Покупая акции оружейных компаний
штош инвестиционный
сорі - інвестиційний)
щож
привет)
"новые задачи в современных условиях"
беспилотный проект по беспроцентным кредитам
Дон
Комментарий недоступен
ахахаха ААХХАХА похуй, всё внимание на что там русская айтишница в эстонии не заплатили налог ахахахахахха
С быстрым отжимом бизнеса, если что....
В Биробиджане запустят пилотный проект по иудейскому шнору — сбору благотворительности с отчислением 60% шнорреру.
Если опыт станет успешным, его распространят на другие российские регионы.
А можно будет брать исламский™ беспроцентный кредит и выдавать потом с этих денег займы кефирам под проценты?
Бог дал, бог взял