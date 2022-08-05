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Президент Мексики предложил заключить всеобщее пятилетнее «перемирие» для решения глобальных проблем Статьи редакции

Точкой отсчёта начала такого периода, по его мнению, могло бы стать прекращение боевых действий в Украине.

Фото Galo Canas, Cuartoscuro 

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны на пять лет. По его мнению, это поможет решить мировые проблемы.

Лопес Обрадор отметил, что в последнее время мир столкнулся со множеством кризисов: пандемией, боевыми действиями в Украине, напряжённостью вокруг Тайваня, торможением экономического роста, глобальной инфляцией. Вместо ведения военных действий и торговых войн глава Мексики предложил «стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития».

Речь идёт не о манихействе, хороших и плохих, а о том, чтобы учитывать потребности людей. Ставить общие интересы, интересы народов, выше интересов правительств и групп, обладающих экономической властью. Это кажется утопическим, но это то, что нам нужно, и ничто другое.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Точкой отсчёта всеобщего перемирия, по мнению Обрадора, могло бы стать прекращение боевых действий в Украине. Он добавил, что инициативу с перемирием сначала нужно принять участникам этого конфликта, а также США и Китаю, а потом уже передать её в ООН для утверждения всеми остальными странами.

#новости #мнения #войны21века

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74 комментария
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 Jerod alp

Без проблем, сразу, как из Мексики исчезнут наркокортели

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Finkel

спонсоры идеи?

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Игорь Херник

С этим всё ж гораздо сложнее будет

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Аскет

Это другое, ты не понимаешь

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Армейский звук

https://youtu.be/umDr0mPuyQc

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Ruslan N.

Опередил, зашел за этим коментом

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Александр Прохоренко

Чтобы убрать конкуренцию? Думаете возить наркоту в Европу недостаточно для местных?

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Целесообразный паук например

прикиньте вот объявят перемирие все страны и каким будет 2027 год

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Целесообразный паук например

последним! ха-ха!

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4 комментария
INNOспички

Ещё одна дедушкина консерва вздулась

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Суп с сельдереем

Ещё один нафталиновый с путинским членом в жопе

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Alex Fielding

леопольд блять

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Игорь Херник

@Мексиканочка , молодец, что деда стараешься задобрить и направить

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XXL

Ути-пути, какой наивный дедуля

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Китайский чувак

Простой как три копейки, ей-богу

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Простой Гоша

зато президент целой мексики

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Мистер Небеньзян

Все его послушали сразу

Особенно государства в чьих интересах «продолжение» воин и конфликтов

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Многочисленный рубин

и в чем он не прав?

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user

Ну смотри, я поселяюсь у тебя в хате и этот статус мы фиксируем на 5 лет. Вопросы?

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4 комментария
Киберморж

Например, тем, что по его предложению Херсон и ОРДЛО останется под оккупацией ещё на 5 лет.

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IvanDurov

И в чём он прав?

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

во всём

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Эплодрочер спасет Россию

Когда начнется демилитаризация и денацификация Мексики

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Duard Kuban

Денаркокортелизация

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luxury

По моему те, кто объявляет его пропутинским, не очень правы. Китай то ладно, у него этих партнеров на 25-50 млрд вагон и маленькая тележка, но Мексика то куда денется.

Главные торговые партнеры США
Канада: 292,4 млрд $
Мексика: 256,4 млрд $
Китай: 106,6 млрд $
Япония: 74,7 млрд $

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Infinity Trap

Что ему мешает взять деньгу от Кремля и при этом высрать нейтральный комментарии?

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5 комментариев
Дон Чипсон

Комментаторы под постом:

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дорогой БРАТ Донателло

в чём он не прав?

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

во всём

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water water

детская наивность, что даже забавно

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Веселый тунец

Жаль конешно этого добряка)

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

какой наивный чукотский юноша.
Он бы ещё предложил всем плохим людям прекратить делать плохие дела.
старик в маразм впал

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Средний каякер

ну бывают хуже идеи.
Типа «пора бы всем хорошим людям объединиться и убить всех плохих людей»

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1 комментарий
ar2r

А. М. Л. Обрадор

I'm labrador

Призывает к миру, виляет хвостом

Все сходится

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

а путин такой: "Ну окееееей... Если дон Андрес так сказал, то пусть так и будет. Отводим войска назад! Эх, Андрес, зачем ты так? :("

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Affokasso

А потом через пять лет как все, везде и сразу ебанет...

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Средний каякер

«не должно...»

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Senya

Может за это время ленд-лиз до Украины все-таки дойдет

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Петербургский Данила

ого он против войны какой хороший человек невероятно

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Петербургский Данила

есть подозрение, что он также против голода, чумы и смерти, невероятной души фигура

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RAAmuc

Наш ботокс вертел его идею

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Незнакомый кубок

Инфляцию сами специально создали

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Yggdrasil

Очень наивно, но скорее всего это его максимум на международной политической арене

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Gamer Altz

Если существует организация, которая способна контролировать соблюдение пятилетнего мира, то она сможет остановить войну в Украине. И?

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

этот наивный старик не понимает, что в Украине по мнению некоторых, нет боевых действий. Там идёт спецоперация всего-навсего. И только. Ничего серьёзного

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Вечерний хичхакер

Че вы разволновались, дед просто во рту проветривал

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Липкий

Чего он там нюхнул?

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Сергей Дворниченко

Ну так пусть кое кто заберет войска для начала

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Ученый паркур

Аминь

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Limp

Капец он умный

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Егор Павлюк

Ага, заключать какие-либо соглашения с РФ. Звучит как охуенный план.

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Аккаунт заморожен

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Leeroy Jenkins
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Психический меч

У деда разборки по тимек на носу, и задачка как сохранить нейтралитет между китаем и сша.

«Сначала была эта пандемия, потом война России с Украиной, а теперь напряженность из-за Тайваня»

https://www.youtube.com/watch?v=UgBEpEphV-0

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Danil Shtern

Я предлагаю на пять лет перестать президентам failed state нести хуету

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water water

Ну допустим, все объявили , а кто сказал что не найдется какой-нибудь условный пукан, что сначала притворится, а потом злоупотребит ситуацией?

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Космополит-глобалист

История до WW2 ничему не научила...
WW2 ничему не научила...
Конфликт в Украине ничему не научит...

Передать в ООН 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Можно просто выкинуть документы в мусорку (во вторсырье, само собой) тот же эффект будет.

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Денацификация Борна

Почему тупые американцы не догадались до этого? Блять, сколько людей погибло, а сколько ещё могло бы??

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kozin

Пусть сначала у себя в стране решит проблемы с кортелем, потом поговорим.

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Alexandr

Даже какой-то там латинский Хуан Гонсалес и то помудрее ВЕЛИКОГО ГЕОПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА МИРА САМОГО МОГУЩЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ ОТЦА ЦИРКОНА, ПОСЕЙДОНА И АРМАТЫ НАСЛЕДНИКА ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В.В. Путлера.

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