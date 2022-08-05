Президент Мексики предложил заключить всеобщее пятилетнее «перемирие» для решения глобальных проблем Статьи редакции
Точкой отсчёта начала такого периода, по его мнению, могло бы стать прекращение боевых действий в Украине.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны на пять лет. По его мнению, это поможет решить мировые проблемы.
Лопес Обрадор отметил, что в последнее время мир столкнулся со множеством кризисов: пандемией, боевыми действиями в Украине, напряжённостью вокруг Тайваня, торможением экономического роста, глобальной инфляцией. Вместо ведения военных действий и торговых войн глава Мексики предложил «стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития».
Точкой отсчёта всеобщего перемирия, по мнению Обрадора, могло бы стать прекращение боевых действий в Украине. Он добавил, что инициативу с перемирием сначала нужно принять участникам этого конфликта, а также США и Китаю, а потом уже передать её в ООН для утверждения всеми остальными странами.
Без проблем, сразу, как из Мексики исчезнут наркокортели
спонсоры идеи?
С этим всё ж гораздо сложнее будет
Это другое, ты не понимаешь
https://youtu.be/umDr0mPuyQc
Опередил, зашел за этим коментом
Чтобы убрать конкуренцию? Думаете возить наркоту в Европу недостаточно для местных?
прикиньте вот объявят перемирие все страны и каким будет 2027 год
последним! ха-ха!
Ещё одна дедушкина консерва вздулась
Ещё один нафталиновый с путинским членом в жопе
леопольд блять
@Мексиканочка , молодец, что деда стараешься задобрить и направить
Ути-пути, какой наивный дедуля
Простой как три копейки, ей-богу
зато президент целой мексики
Все его послушали сразу
Особенно государства в чьих интересах «продолжение» воин и конфликтов
и в чем он не прав?
Ну смотри, я поселяюсь у тебя в хате и этот статус мы фиксируем на 5 лет. Вопросы?
Например, тем, что по его предложению Херсон и ОРДЛО останется под оккупацией ещё на 5 лет.
И в чём он прав?
во всём
Когда начнется демилитаризация и денацификация Мексики
Денаркокортелизация
По моему те, кто объявляет его пропутинским, не очень правы. Китай то ладно, у него этих партнеров на 25-50 млрд вагон и маленькая тележка, но Мексика то куда денется.
Главные торговые партнеры США
Канада: 292,4 млрд $
Мексика: 256,4 млрд $
Китай: 106,6 млрд $
Япония: 74,7 млрд $
Что ему мешает взять деньгу от Кремля и при этом высрать нейтральный комментарии?
Комментаторы под постом:
в чём он не прав?
во всём
детская наивность, что даже забавно
Жаль конешно этого добряка)
какой наивный чукотский юноша.
Он бы ещё предложил всем плохим людям прекратить делать плохие дела.
старик в маразм впал
ну бывают хуже идеи.
Типа «пора бы всем хорошим людям объединиться и убить всех плохих людей»
А. М. Л. Обрадор
I'm labrador
Призывает к миру, виляет хвостом
Все сходится
а путин такой: "Ну окееееей... Если дон Андрес так сказал, то пусть так и будет. Отводим войска назад! Эх, Андрес, зачем ты так? :("
А потом через пять лет как все, везде и сразу ебанет...
«не должно...»
Может за это время ленд-лиз до Украины все-таки дойдет
ого он против войны какой хороший человек невероятно
есть подозрение, что он также против голода, чумы и смерти, невероятной души фигура
Наш ботокс вертел его идею
Инфляцию сами специально создали
Очень наивно, но скорее всего это его максимум на международной политической арене
Если существует организация, которая способна контролировать соблюдение пятилетнего мира, то она сможет остановить войну в Украине. И?
этот наивный старик не понимает, что в Украине по мнению некоторых, нет боевых действий. Там идёт спецоперация всего-навсего. И только. Ничего серьёзного
Че вы разволновались, дед просто во рту проветривал
Чего он там нюхнул?
Ну так пусть кое кто заберет войска для начала
Аминь
Капец он умный
Ага, заключать какие-либо соглашения с РФ. Звучит как охуенный план.
Комментарий недоступен
У деда разборки по тимек на носу, и задачка как сохранить нейтралитет между китаем и сша.«Сначала была эта пандемия, потом война России с Украиной, а теперь напряженность из-за Тайваня»
https://www.youtube.com/watch?v=UgBEpEphV-0
Я предлагаю на пять лет перестать президентам failed state нести хуету
Ну допустим, все объявили , а кто сказал что не найдется какой-нибудь условный пукан, что сначала притворится, а потом злоупотребит ситуацией?
История до WW2 ничему не научила...
WW2 ничему не научила...
Конфликт в Украине ничему не научит...
Передать в ООН 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Можно просто выкинуть документы в мусорку (во вторсырье, само собой) тот же эффект будет.
Почему тупые американцы не догадались до этого? Блять, сколько людей погибло, а сколько ещё могло бы??
Пусть сначала у себя в стране решит проблемы с кортелем, потом поговорим.
Даже какой-то там латинский Хуан Гонсалес и то помудрее ВЕЛИКОГО ГЕОПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА МИРА САМОГО МОГУЩЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ ОТЦА ЦИРКОНА, ПОСЕЙДОНА И АРМАТЫ НАСЛЕДНИКА ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В.В. Путлера.