Точкой отсчёта начала такого периода, по его мнению, могло бы стать прекращение боевых действий в Украине.

Фото Galo Canas, Cuartoscuro

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны на пять лет. По его мнению, это поможет решить мировые проблемы.

Лопес Обрадор отметил, что в последнее время мир столкнулся со множеством кризисов: пандемией, боевыми действиями в Украине, напряжённостью вокруг Тайваня, торможением экономического роста, глобальной инфляцией. Вместо ведения военных действий и торговых войн глава Мексики предложил «стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития».

Речь идёт не о манихействе, хороших и плохих, а о том, чтобы учитывать потребности людей. Ставить общие интересы, интересы народов, выше интересов правительств и групп, обладающих экономической властью. Это кажется утопическим, но это то, что нам нужно, и ничто другое. Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Точкой отсчёта всеобщего перемирия, по мнению Обрадора, могло бы стать прекращение боевых действий в Украине. Он добавил, что инициативу с перемирием сначала нужно принять участникам этого конфликта, а также США и Китаю, а потом уже передать её в ООН для утверждения всеми остальными странами.