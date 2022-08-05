Американские учёные выявили связь между низкооплачиваемой работой и проблемами с памятью в старости Статьи редакции
Если получать зарплату нижу среднего, можно ускорить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете установили связь между низкой заработной платой в среднем возрасте и ухудшением памяти после выхода на пенсию.
Специалисты обратились к исследованию здоровья и выхода на пенсию — опросу Мичиганского университета американцев старше 50 лет вместе с их супругами, который проводится каждые два года. Учёные акцентировали внимание на людях, родившихся между 1936 и 1941 годами: изучили данные об их заработной плате в течение среднего возраста и их оценки памяти в более старшем возрасте.
Исследователи предполагают, что низкий доход семьи в среднем возрасте связан с «более высоким уровнем деменции, связанной с деменцией смертностью и субъективным снижением когнитивных функций».
Низкоквалифицированная или низкооплачиваемая работа может создавать риски для здоровья, некоторые из которых включают «токсические воздействия, травмы и стресс», а также связана с депрессивными состояниями, ожирением и гипертонией, которые ускоряют снижение когнитивных функций.
В общем если ты нищееб, то ещё и дауном будешь
Мне кажется тут причина и следствие перепутаны
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И стремным.
Орнул
Просто американские учёные не дауны и решили развести на бабло грантодателя что бы изучить как плохо тем кто без бабла))
В общем лучше быть здоровым и богатым, хорошее исследование 👍
Какие-то умные люди хорошо на нем, наверное, заработали ещё.
Разумеется. Питаться всяким дешевым говном, которое на сосудах сказывается.
Ну там даже не только питания. Оно конечно да, там будет жопа в плане обилия углеводов, низкого количества овощей, фруктов (ну или просто клетчатки), низкого количества белка.
Стресс ещё, малое количество отдыха при чём как психологического, так и сна, низкие возможности следить за здоровьем и лечить сопутки. Вообщем бедным быть грустно.
А, ещё ж забыл что в силу всего выше, снижается возможность тренировать и поддерживать когнитивные функции в тонусе.
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Всё так. Если покупаешь дорогое бухло, оно не вызывает гибель гепатоцитов, а дорогое сливочное масло не повышает уровень холестерина в крови
Другое дело нюхать кокос
А может дело не в низкой зп, а в нагрузке на память, которую требуют работы большей квалификации?
Шок! Умные молодые люди остаются умными в старости, а глупые молодые люди становятся глупыми стариками!
Опять перепутали причину и следствие.
Не увидел аргументов в пользу связи, а не корреляции.
И как опровергли очевидную гипотезу об обратной зависимости - что люди с изначально худшими когнитивными способностями получают более плохую работу.
Было исследование что вроде бедность даёт большой стресс, а он уже ведёт к деградации. Ну типа верхнеуровнево котелок не будет варить если ты еду не добываешь. Ну а к старости это цементируется.
Плюс селекция. Больше платят за сложносочинённую работу в среднем, куда приходят люди с высокой степенью обучаемости, а следовательно памятью норм. А потом 30-40 лет подряд взаимодействуют с кучей людей, процессов, объектов. А другой идёт на 15к в магаз сидеть и выполнять рутину.
Надо просто убедить себя что зарплата высокая и деменция отступит!
Средний класс 17к - балдеж 👍👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺
И тут айтишникам свезло
Ой не знаю , есть парочка знакомых, я не понимаю как они вообще научились ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ пользоваться, если они забывают как заплатить за ЖКХ
Отлично, как раз к старости забываешь о своей бедности. Идеальный расклад.
Ну хз насчет зп, но помоему логично что если всю жизнь голову не напрягал, то она "атрофируется" в некотором смысле.
Получается что в России большинство кончит раньше из-за низкой зарплаты.
т.е. связь исключительно с зп 🤦♂️ не с тем что беднота обычно менее образована и ткскзать меньше читает, работает головой, меньше тренирует мозг, больше бухает дешевого пойла, хуже питается, спортом ни хуя не занимается. А вот платили бы побольше - сразу всю хворь как рукой сняло.
Если болеешь раком легких то скорее всего начнешь курить.
Американские учёные выявили связь между низкооплачиваемой работой и __________ (поставьте что угодно)
Что бы понять что без бабла всё плохо пришлось провести целое исследование?))
Аргумент для начальства: повысьте зп
Причина и следствие перепутаны, как заметили уже