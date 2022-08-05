Если получать зарплату нижу среднего, можно ускорить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.

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Колумбийский университет

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете установили связь между низкой заработной платой в среднем возрасте и ухудшением памяти после выхода на пенсию.

Специалисты обратились к исследованию здоровья и выхода на пенсию — опросу Мичиганского университета американцев старше 50 лет вместе с их супругами, который проводится каждые два года. Учёные акцентировали внимание на людях, родившихся между 1936 и 1941 годами: изучили данные об их заработной плате в течение среднего возраста и их оценки памяти в более старшем возрасте.

Степень когнитивного старения, которую достигли за десятилетний период люди с низкооплачиваемой работой, такая же, как у тех, кто никогда не получал низкой заработной платы, примерно за 11 лет. авторы исследования

Исследователи предполагают, что низкий доход семьи в среднем возрасте связан с «более высоким уровнем деменции, связанной с деменцией смертностью и субъективным снижением когнитивных функций».